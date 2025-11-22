Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, în arest preventiv. Ce acuzații i se aduc

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat în arest preventiv sâmbătă, potrivit avocatului său şi unei surse apropiate cazului, relatează AFP şi Reuters.

„A fost închis, dar nu ştiu de ce”, a declarat pentru AFP Celso Vilardi, unul dintre avocaţii săi.

Poliţia federală a anunţat într-un comunicat că a executat un mandat de arestare preventivă pe numele său, în conformitate cu o hotărâre a Curţii Supreme.

O sursă apropiată cazului a precizat pentru AFP că persoana în cauză este Jair Bolsonaro.

Fostul lider de dreapta a fost condamnat în septembrie la 27 de ani şi trei luni de închisoare pentru că a plănuit o lovitură de stat pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa preşedintelui de stânga Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro a fost identificat drept liderul şi principalul beneficiar al unui plan menit să-l împiedice pe Lula să preia funcţia în 2023.

De peste 100 de zile, Bolsonaro se afla în arest strict la domiciliu pentru încălcarea măsurilor preventive într-un caz separat, referitor la presupusa implicare a SUA în oprirea procesului penal împotriva sa.

Preşedintele american Donald Trump, care era prieten cu Bolsonaro când ambii erau în funcţie, a numit cazul o "vânătoare de vrăjitoare". El a impus sancţiuni împotriva lui Alexandre de Moraes, judecătorul care îl supraveghea, şi un tarif de 50% la importurile americane de mai multe bunuri braziliene, pe care a început să le reducă luna aceasta.

În timp ce se afla în arest la domiciliu, lui Bolsonaro i s-a interzis să utilizeze reţelele de socializare, dar a primit vizite din partea aliaţilor politici. Se aşteaptă ca apărarea sa să solicite permisiunea ca acesta să rămână în arest la domiciliu, invocând mai multe probleme de sănătate.

