Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, în arest preventiv. Ce acuzații i se aduc

Data publicării:
jair bolsonaro la tribunal
Jair Bolsonaro. Foto: Profimedia

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat în arest preventiv sâmbătă, potrivit avocatului său şi unei surse apropiate cazului, relatează AFP şi Reuters.

„A fost închis, dar nu ştiu de ce”, a declarat pentru AFP Celso Vilardi, unul dintre avocaţii săi.

Poliţia federală a anunţat într-un comunicat că a executat un mandat de arestare preventivă pe numele său, în conformitate cu o hotărâre a Curţii Supreme.

O sursă apropiată cazului a precizat pentru AFP că persoana în cauză este Jair Bolsonaro.

Fostul lider de dreapta a fost condamnat în septembrie la 27 de ani şi trei luni de închisoare pentru că a plănuit o lovitură de stat pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa preşedintelui de stânga Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro a fost identificat drept liderul şi principalul beneficiar al unui plan menit să-l împiedice pe Lula să preia funcţia în 2023.

De peste 100 de zile, Bolsonaro se afla în arest strict la domiciliu pentru încălcarea măsurilor preventive într-un caz separat, referitor la presupusa implicare a SUA în oprirea procesului penal împotriva sa.

Preşedintele american Donald Trump, care era prieten cu Bolsonaro când ambii erau în funcţie, a numit cazul o "vânătoare de vrăjitoare". El a impus sancţiuni împotriva lui Alexandre de Moraes, judecătorul care îl supraveghea, şi un tarif de 50% la importurile americane de mai multe bunuri braziliene, pe care a început să le reducă luna aceasta.

În timp ce se afla în arest la domiciliu, lui Bolsonaro i s-a interzis să utilizeze reţelele de socializare, dar a primit vizite din partea aliaţilor politici. Se aşteaptă ca apărarea sa să solicite permisiunea ca acesta să rămână în arest la domiciliu, invocând mai multe probleme de sănătate.

Editor : I.B.

Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Digi Sport
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Te-ar putea interesa și:
Bolsonaro Is Sentenced To Prison For Planning A Coup D'Etat.
Bolsonaro cere să-și execute acasă cei 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, invocând motive medicale
jair bolsonaro la tribunal
Unul dintre fiii fostului preşedinte Bolsonaro, pus sub acuzare după ce a amenințat autoritățile judiciare în procesului tatălui său
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro suferă de un cancer de piele incipient
jaie bolsonaro fost presedinte brazilia
Jair Bolsonaro, internat: „un episod sever de sughiţ, vărsături şi scăderea tensiunii arteriale”
jaie bolsonaro fost presedinte brazilia
Lula da Silva îi răspunde lui Trump, după condamnarea lui Bolsonaro: „Justiţia din Brazilia a dat o decizie istorică”
