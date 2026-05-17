Lula da Silva, despre întâlnirea cu președintele SUA: „Dacă am reușit să-l fac pe Trump să râdă, pot realiza și alte lucruri”

Când președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a sosit la Casa Albă în această lună, gazda sa a început prin a-l conduce pe Aleea Celebrităților Prezidențiale până la propriile sale portrete. În timp ce mergeau unul lângă altul, liderul brazilian l-a tachinat pe președintele american Donald Trump în legătură cu expresia sa severă din fotografii. „Nu știi să zâmbești?”, l-a provocat acesta, după cum povestește el. Trump, a spus el, i-a răspuns că alegătorii preferă liderii care par serioși, relatează Washington Post.

„Doar în timpul alegerilor”, a spus Lula. „Acum că sunteți la guvernare, puteți zâmbi puțin. Viața devine mai ușoară când zâmbim”.

În fotografia oficială publicată de guvernul brazilian după întâlnirea din 7 mai, Trump zâmbește larg. „Am avut o întâlnire excelentă”, a declarat cel de-al 47-lea președinte american reporterilor. „Avem un volum mare de schimburi comerciale și îl vom crește și mai mult. ... E un om de treabă. E un tip deștept”.

Trump are o istorie de relații personale cordiale cu unii lideri de stânga, de la președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și predecesorul acesteia, Andres Manuel Lopez Obrador, până la președintele Chinei, Xi Jinping.

Însă atmosfera de prietenie dintre Trump și Lula ar fi părut improbabilă acum un an, când Trump impunea tarife vamale asupra principalelor exporturi braziliene și sancțiuni împotriva unor oficiali brazilieni, în încercarea de a opri urmărirea penală a prietenului său, fostul președinte Jair Bolsonaro. (Bolsonaro, învins de Lula în 2022, fusese acuzat că a încercat să rămână la putere printr-o lovitură de stat militară în cadrul căreia Lula urma să fie asasinat.)

Lula își descrie abordarea față de Trump ca fiind una strategică.

„Dacă am reușit să-l fac pe Trump să râdă, pot realiza și alte lucruri”, a declarat el pentru The Washington Post în primul său interviu acordat presei de la întâlnire. „Nu poți pur și simplu să renunți”.

Lula, în vârstă de 80 de ani, încearcă să realizeze mai mult decât o simplă resetare diplomatică. În perspectiva alegerilor din octombrie, care vor fi probabil ultimele pentru el, acest veteran al stângii latino-americane încearcă să se prezinte ca un om de stat pragmatic, capabil să colaboreze cu dreapta mondială fără a se supune acesteia.

Lula candidează pentru un al patrulea mandat într-o cursă electorală strânsă împotriva lui Flavio Bolsonaro, care intră în cursă în locul tatălui său, care ispășește în prezent o pedeapsă de 27 de ani pentru încercarea de a răsturna statul de drept democratic din Brazilia. El speră să-și consolideze imaginea de om cu experiență, stabilitate și flexibilitate politică într-un moment în care conservatorismul politic, de la El Salvador până în Argentina, este în ascensiune.

Așezat la biroul mare din lemn din biroul său, cu o hartă a lumii în spatele său, Lula afirmă că relația sa personală cu Trump ar putea contribui la atragerea investițiilor americane în Brazilia, la prevenirea impunerii unor noi tarife și sancțiuni și la asigurarea respectului față de democrația braziliană.

„Trump știe că mă opun războiului cu Iranul, că nu sunt de acord cu intervenția sa în Venezuela și că condamn genocidul care are loc în Palestina”, a spus el. „Însă dezacordurile mele politice cu Trump nu afectează relația mea cu el în calitate de șef de stat. Ceea ce îmi doresc este ca el să trateze Brazilia cu respect, înțelegând că eu sunt președintele ales democratic al acestei țări”.

Pentru Lula, lipsa de respect a fost cea care a dus la deteriorarea bruscă a relațiilor de anul trecut. După ce Trump a impus tarifele și sancțiunile, Lula l-a acuzat că încalcă suveranitatea Braziliei. El a profitat de aparițiile publice pentru a-i transmite un mesaj: Brazilia era dispusă să discute diferențele cu Washingtonul, dar numai dacă era tratată ca un partener egal.

„Brazilia este foarte mândră de ceea ce este”

Fostul lider sindical, care a reușit să iasă din sărăcia extremă și să câștige trei mandate prezidențiale, și-a construit identitatea politică în jurul negocierii și al diplomației personale. Însă abordarea sa față de Trump a fost influențată de o lecție pe care a învățat-o de la mama sa, Dona Lindu.

„Cei care își pleacă capul s-ar putea să nu mai poată să-l ridice vreodată”, a spus el. „Brazilia este foarte mândră de ceea ce este. Nu trebuie să ne plecăm în fața nimănui”.

A fost o schimbare radicală față de abordarea lui Jair Bolsonaro, caracterizată prin alinierea ideologică la Washington și admirația deschisă față de Trump.

Lula afirmă că nu încearcă să creeze o ruptură între Trump și Bolsonaro. Totuși, el consideră că relațiile strânse reprezintă o modalitate de a contracara „falsurile” despre Brazilia care, în opinia sa, au alimentat campania de presiune din 2025. Eduardo Bolsonaro, un alt fiu al acestuia, s-a mutat anul trecut în Statele Unite pentru a-l convinge pe Trump că tatăl său era persecutat politic.

„Nu i-aș cere niciodată lui Trump să nu-l placă pe Bolsonaro. Asta e problema lui”, a spus Lula. „Nu trebuie să fac niciun efort ca el să știe că sunt mai bun decât Bolsonaro. El știe deja asta”.

Trump și Lula s-au întâlnit pentru prima dată, pe scurt, la Adunarea Generală a ONU în septembrie, la câteva zile după condamnarea lui Bolsonaro. De atunci, s-au mai întâlnit de două ori și au vorbit la telefon de patru ori. Trump l-a lăudat pe Lula, calificându-l drept „dinamic” și „inteligent”, și a redus tarifele vamale și a ridicat sancțiunile împotriva Braziliei.

Beneficiile politice pe plan intern au devenit evidente. Mulți brazilieni au perceput confruntarea sa cu Trump ca pe o apărare a suveranității. Într-un sondaj realizat după vizita la Casa Albă, 60% dintre brazilieni au declarat că aceasta a fost „un lucru bun pentru Brazilia”.

Cu toate acestea, Lula intră în campanie confruntându-se cu dificultăți. Prețurile alimentelor și ale combustibilului sunt în creștere, iar electoratul polarizat este împărțit aproape în mod egal între el și Flavio Bolsonaro. Un nou pachet de măsuri menit să atenueze presiunea economică asupra alegătorilor, precum și acuzațiile potrivit cărora Flavio Bolsonaro ar fi solicitat milioane de dolari de la un bancher anchetat în cel mai mare caz de fraudă financiară din țară ar trebui să-l ajute, notează sursa citată.

Lula a prezentat din ce în ce mai des relația sa cu Trump ca dovadă că liderii pot fi adversari ideologici și totuși să poată negocia. Liderii pro-democrație trebuie să obțină rezultate concrete, spune el, înainte ca mișcările antisistem să devină mai puternice.

„Democrația a eșuat atunci când a încetat să mai răspundă aspirațiilor de bază ale oamenilor”, a declarat Lula. „Atunci, orice idiot care se pronunță împotriva sistemului este aplaudat. Asta se întâmplă peste tot în lume”.

Încercările lui Lula de a media procesul de pace în Venezuela și Ucraina au eșuat, iar Washingtonul nu a manifestat prea mult interes față de medierea Braziliei în cazul Cubei. Cu toate acestea, el dorește în continuare să poziționeze Brazilia ca mediator în conflictele globale.

„Poți media doar atunci când cei aflați la putere doresc acest lucru”, a declarat Lula. El l-a avertizat pe președinte venezuelean Nicolas Maduro că alegerile supravegheate la nivel internațional i-ar fi consolidat legitimitatea în cazul în care ar fi câștigat. „Dar Maduro nu a făcut asta, ci, dimpotrivă, nu a făcut decât să adâncească suspiciunile după aceea. Unii oameni știu că greșesc, dar continuă să facă ceea ce nu trebuie”.

Dar Cuba este diferită, susține el, deoarece guvernul său dorește dialogul. El i-a cerut lui Trump să ridice embargoul economic asupra insulei: Cuba, a spus el, „are nevoie de o șansă”.

„Ceea ce știu este că, dacă Statele Unite vor deschide o masă de negocieri, una care să nu se bazeze pe impuneri, Cuba va participa”. Trump i-a spus că nu va invada insula, a afirmat el.

Președintele brazilian, despre războiul împotriva Iranului

În rândul stângii latino-americane, atacurile militare ale lui Trump asupra unor nave din Caraibe și din Pacificul de Est, capturarea lui Maduro din Venezuela și posibilitatea unor acțiuni împotriva Cubei au readus în prim-plan îngrijorările recurente legate de intervenționismul SUA în regiune. Trump a intensificat presiunea și prin alte mijloace, desemnând grupurile criminale din Mexic, Columbia și Venezuela drept organizații teroriste străine, o calificare care permite confiscarea bunurilor și desfășurarea de acțiuni militare.

Flavio Bolsonaro și aliații săi au cerut ca marile organizații criminale braziliene să fie incluse pe liste similare. Lula susține că o astfel de presiune nu va pune capăt, de una singură, traficului de droguri.

„Statele Unite nu vor face asta cu Brazilia”, a spus el.

În ciuda relației sale bune cu Trump, Lula afirmă că rămâne profund îngrijorat de direcția pe care o ia politica mondială și de ceea ce el consideră a fi o erodare a cooperării multilaterale.

„Sper că Trump va putea fi convins că Statele Unite pot juca un rol mult mai important în consolidarea păcii, a democrației și a multilateralismului”, a declarat Lula. „Va fi dificil? Da. Dar dacă n-aș crede în puterea convingerii, n-aș fi în politică”.

Lula a declarat că i-a înmânat lui Trump o copie a acordului nuclear din 2010 pe care Brazilia și Turcia l-au negociat cu Iranul, un acord care a fost respins de Statele Unite și de Uniunea Europeană. El a spus că a vrut să-i arate lui Trump că „nu este adevărat că Iranul încearcă din nou să construiască o bombă atomică”.

Liderul de la Casa Albă a spus că va citi documentul, afirmă Lula, iar acesta din urmă s-a oferit să contribuie la facilitarea dialogului, dar nu au discutat despre pașii următori. Pentru Lula, războiul împotriva Iranului demonstrează ceea ce el consideră a fi limitele abordării conflictuale a lui Trump față de lume, abordare care, susține el, începe să afecteze americanii prin creșterea prețurilor de consum. „Trump poartă responsabilitatea pentru asta”, a spus el.

Lula dorește ca Washingtonul să trateze regiunea ca pe un partener, nu ca pe o țintă.

„China a descoperit America Latină și a pătruns pe această piață”, a spus el. „Astăzi, schimburile mele comerciale cu China sunt de două ori mai mari decât cele cu Statele Unite. Și aceasta nu este opțiunea preferată a Braziliei”.

„Dacă Statele Unite vor să treacă în fruntea rândului”, a spus el, „minunat. Dar trebuie să-și dorească asta”.

