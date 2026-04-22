Când președintele american Donald Trump s-a întors la putere în 2025, el a promis că va recurge la tarife pentru a reseta relațiile cu China, despre care a afirmat că „distruge” Statele Unite prin politicile sale comerciale. Acum, la mai bine de un an de la începutul celui de-al doilea mandat, măsurile comerciale agresive ale lui Trump nu au modificat în mod fundamental acțiunile comerciale sau militare ale Beijingului. În schimb, politica Washingtonului față de China pare să fi pierdut direcția, provocând confuzie în rândul oficialilor și ducând la decizii contradictorii, arată Reuters într-o analiză.

Măsurile haotice ale administrației față de Beijing au fost pe deplin evidente în ultimele luni. Printre acestea se numără includerea unor companii chineze de top pe o listă neagră militară, pentru ca apoi lista să fie retrasă la scurt timp, precum și decizia lui Trump de a aproba vânzările de semiconductori pentru inteligența artificială către China la doar câteva minute după ce guvernul său calificase accesul Chinei la aceste produse drept o amenințare la adresa securității naționale.

În timp ce Trump se pregătește pentru vizita sa planificată în China, în perioada 14-15 mai, pentru a se întâlni cu președintele Xi Jinping, prima astfel de călătorie a unui președinte american în ultimii opt ani, criticii susțin că astfel de inconsistențe, combinate cu stilul său improvizat de negociere, au subminat poziția SUA în competiția cu Beijingul.

„Avem departamente și agenții care acționează pe cont propriu, adesea cu obiective diferite și, uneori, chiar în moduri contradictorii”, a declarat Ely Ratner, fost secretar adjunct al Apărării pentru Afaceri de Securitate Indo-Pacific. „În orice zi, se simte că politica poate zigzaga în orice direcție”, a spus Ratner.

Răspunzând la întrebările Reuters privind abordarea administrației față de China, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a spus că agenda comercială a lui Trump a „răsturnat scenariul” a zeci de ani de politică eșuată care a golit baza industrială a SUA.

„Prin valorificarea economiei noastre - cea mai mare și mai bună piață de consum din lume - și a relației sale excelente cu președintele Xi, președintele Trump a permis Americii să acționeze în sfârșit dintr-o poziție de forță în chestiunile diplomatice și comerciale globale”, a spus Desai.

Fără „Plan B”

Trump și-a lansat politica față de China pentru al doilea mandat cu o ofensivă comercială spectaculoasă, majorând inițial tarifele vamale la produsele chinezești până la aproximativ 145%.

Beijingul nu a cedat însă și a ripostat cu propriile majorări de tarife. Cele două țări au ajuns în cele din urmă la o detente fragilă după ce China, care deține un monopol virtual asupra rafinării și prelucrării pământurilor rare la nivel mondial, a amenințat că va întrerupe aprovizionarea cu mineralele necesare industriilor americane.

O hotărâre din februarie a Curții Supreme, care a invalidat multe dintre taxele impuse de Trump, a subminat și mai mult strategia administrației.

„Întreaga lor strategie inițială s-a concentrat pe utilizarea tarifelor pentru a exercita presiune asupra Chinei în vederea obținerii unor concesii majore. Acest efort s-a împotmolit rapid”, a declarat Scott Kennedy, expert în China la think tank-ul Center for Strategic and International Studies. „Nu a existat un Plan B coerent.”

Tarifele au produs cel puțin un rezultat pe care Trump l-a urmărit: deficitul comercial al SUA cu China a scăzut cu 32%, ajungând la 202 miliarde de dolari în 2025, comparativ cu 2024, arată datele guvernului american.

Explozia războiului comercial dintre SUA și China ar transforma Europa într-o victimă colaterală.

Dar tarifele nu au schimbat politicile comerciale mercantiliste ale Beijingului, iar utilizarea lor sporadică a redus probabil motivația industriei de a relocaliza producția, un obiectiv major al abordării „America First” a lui Trump. SUA au pierdut 91.000 de locuri de muncă în sectorul manufacturier între februarie și decembrie anul trecut.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, care au condus politica față de China în locul secretarului de stat Marco Rubio, cunoscut pentru poziția sa dură, par să fi temperat așteptările privind o schimbare radicală a relațiilor comerciale, punând accentul pe un nou model de „comerț controlat”.

„Unde vrem să ajungem în relația cu China? Ne dorim relații stabile. Ne dorim ca schimburile noastre comerciale să fie mai echilibrate. Vrem ca acesta să se desfășoare în domeniul bunurilor nesensibile”, a declarat Greer în martie.

În fața turbulențelor provocate de Trump, China a încercat să se prezinte ca o putere responsabilă.

„Noi rămânem angajați să acționăm ca o forță pozitivă și stabilă pentru binele tuturor”, a declarat ministerul său de Externe în ianuarie, când a fost întrebat dacă Beijingul a beneficiat de abordarea haotică a SUA.

Semnale contradictorii

Schimbările de poziție ale administrației nu s-au limitat doar la tarife.

În decembrie, Trump a declarat pe rețelele sociale că a aprobat controversata vânzare către China a semiconductorilor avansați Nvidia H200 pentru inteligență artificială, exact aceleași cipuri despre care Departamentul de Justiție al SUA afirmase cu doar 30 de minute mai devreme că erau introduse ilegal în China, constituind o amenințare la adresa securității naționale.

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că aceste semnale contradictorii i-au lăsat pe ei și pe alți membri ai guvernului în încurcătură.

În februarie, Pentagonul lui Trump a inclus pe lista neagră marile companii chineze de tehnologie pentru că ar fi ajutat armata chineză, doar pentru a retrage misterios lista o oră mai târziu, fără prea multe explicații.

În toamnă, Departamentul Comerțului a emis norme pentru extinderea controalelor la export asupra a mii de filiale ale companiilor chineze, susținând că a eliminat o lacună importantă prin care companiile străine puteau avea acces la tehnologii sensibile. Însă Statele Unite au suspendat aceste măsuri, alături de taxele portuare planificate pentru navele construite în China, menite să stimuleze industria navală americană, în fața amenințării Chinei de a restricționa exportul de metale rare.

„Aceste contradicții se trag, în ultimă instanță, de la președintele Trump, care ia decizii pe moment, fără a fi constrâns de o strategie mai amplă”, a declarat Zack Cooper, care studiază strategia SUA în Asia la think tank-ul American Enterprise Institute.

„Luare de pioni”

Unele dintre acțiunile lui Trump au pus Beijingul în defensivă.

Operațiunile sale militare din Iran și Venezuela au slăbit două țări care au fost parteneri apropiați ai Chinei, precum și furnizori importanți de petrol.

În decembrie, Trump a aprobat vânzări de arme în valoare de 11 miliarde de dolari către Taiwan, un impuls major pentru insula guvernată democratic pe care China o revendică ca teritoriu al său.

De asemenea, el a exercitat presiuni asupra Panama pentru a îndepărta un operator portuar din Hong Kong din zona Canalului Panama și a blocat livrarea de petrol către Cuba, condusă de comuniști.

„Iranul a fost un semnal extrem de puternic pentru chinezi că Statele Unite continuă să dețină superioritatea”, a declarat Alex Gray, fost înalt funcționar în domeniul securității naționale în timpul primului mandat al lui Trump.

Mulți experți și oficiali din China cred că războiul din Iran va accelera declinul Americii și că liderul chinez Xi Jinping a luat o decizie bună atunci când a ales să se concentreze pe probleme de securitate, în loc să rămână axat pe creșterea economică.

Însă războiul costisitor cu Iranul a epuizat stocurile de rachete avansate și a determinat retragerea forțelor militare americane din Asia. Chiar și sprijinul suplimentar acordat Taiwanului a fost temperat de temerile că Trump ar putea negocia sprijinul SUA în schimbul unui acord comercial favorabil din partea lui Xi.

„Dacă ar fi vorba de o partidă de șah, SUA își retrag pionii de la periferie în loc să controleze centrul tablei de joc. Beijingului nu-i place acest lucru, dar este mai degrabă un inconvenient decât un eșec strategic”, a declarat Jonathan Czin, expert în China la Brookings Institution.

Între timp, antagonismul lui Trump față de aliații americani - cu privire la alianța NATO, tarifele și conflictul cu Iranul - ar putea eroda consensul obținut cu greu privind necesitatea de a riposta la acțiunile Chinei pe scena globală.

Pentru Beijing, abordarea SUA pare a fi o prăbușire instituțională, a spus Wang Dong, profesor la Universitatea Peking din China, adăugând că China nu se va abate de la cursul său strategic din cauza unor „manevre” pe termen scurt.

„Deși tacticile tranzacționale și semnalele coercitive persistă, ele sunt din ce în ce mai umbrite de eșecuri profunde de coordonare în cadrul guvernului SUA”, a spus Wang. „Această inconsistență erodează credibilitatea SUA.”

