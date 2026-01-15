Live TV

Iranul și-a redeschis spațiul aerian după o interdicție de zbor de cinci ore

Iran-Airlines-Flight Bans, Tehran - 11 Jul 2025
Un avion de linie necunoscut survolează cimitirul Behesht-e Zahra din sudul Teheranului, Iran, pe 11 iulie 2025. Foto: Profimedia
Companiile aeriene indiene printre cele mai afectate

Iranul şi-a redeschis spaţiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă acţiune militară între SUA şi Iran, care a forţat companiile aeriene să anuleze, să redirecţioneze sau să întârzie unele zboruri.

Teheranul a închis spaţiul aerian al țării pentru toate zborurile, cu excepţia celor internaţionale către şi dinspre Iran, cu permisiunea oficială la ora 17:15 ET (22:15 GMT) miercuri, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul web al Administraţiei Federale a Aviaţiei din SUA, informează Reuters, potrivit News.ro.

Anunţul a fost eliminat puţin înainte de ora 22:00 ET, sau 03:00 GMT, potrivit serviciului de urmărire Flightradar24, care a arătat că cinci zboruri ale companiilor aeriene iraniene Mahan Air, Yazd Airways şi AVA Airlines au fost printre primele care au reluat zborurile deasupra ţării.

La o oră similară săptămâna trecută, când spaţiul aerian a fost închis, zburau zeci de avioane deasupra Iranului, a declarat Flightradar24.

Închiderea temporară a avut loc în contextul în care preşedintele Donald Trump analizează un răspuns la situaţia din Iran, care se confruntă cu cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani.

Statele Unite retrăgeau o parte din personalul din bazele din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un oficial american, după ce un înalt oficial iranian a afirmat că Teheranul a avertizat ţările vecine că va lovi bazele americane dacă Washingtonul va lansa un atac.

Barajele de rachete şi drone din tot mai multe zone de conflict reprezintă un risc ridicat pentru traficul aerian.

Companiile aeriene indiene printre cele mai afectate

Cea mai mare companie aeriană din India, IndiGo, a declarat că unele dintre zborurile sale internaţionale vor fi afectate de închiderea bruscă a spaţiului aerian al Iranului. Air India a declarat că zborurile sale utilizează rute alternative, ceea ce ar putea duce la întârzieri sau anulări.

Un zbor al companiei ruse Aeroflot cu destinaţia Teheran s-a întors la Moscova după închiderea spaţiului aerian, potrivit datelor Flightradar24 .

Miercuri dimineaţă, Germania a emis o „nouă directivă prin care avertiza companiile aeriene din ţară să nu intre în spaţiul aerian iranian, la scurt timp după ce Lufthansa şi-a reorganizat operaţiunile de zbor în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescânde din regiune.

Statele Unite interzic deja tuturor zborurilor comerciale americane să survoleze Iranul şi nu există zboruri directe între cele două ţări. Operatori aerieni precum flydubai şi Turkish Airlines au anulat mai multe zboruri către Iran în ultima săptămână.

„Mai multe companii aeriene au redus sau suspendat deja serviciile, iar majoritatea transportatorilor evită spaţiul aerian iranian”, a declarat Safe Airspace, un site web administrat de OPSGROUP, o organizaţie bazată pe membri care partajează informaţii despre riscurile de zbor. „Situaţia poate semnala activităţi suplimentare de securitate sau militare, inclusiv riscul lansării de rachete sau intensificarea apărării aeriene, crescând riscul de identificare eronată a traficului civil”.

Un avion al companiei Ukraine International Airlines a fost doborât de armata iraniană în 2020, ucigând toţi cei 176 de pasageri şi membri ai echipajului.

Lufthansa a declarat miercuri că va ocoli spaţiul aerian iranian şi irakian până la noi ordine, iar de miercuri până luni săptămâna viitoare va opera doar zboruri de zi către Tel Aviv şi Amman, astfel încât echipajul să nu fie nevoit să rămână peste noapte. Unele zboruri ar putea fi, de asemenea, anulate ca urmare a acestor măsuri, a adăugat compania într-un comunicat.

Compania aeriană italiană ITA Airways, în care Lufthansa Group este acum acţionar majoritar, a declarat că va suspenda, de asemenea, zborurile de noapte către Tel Aviv până marţea viitoare.

