Israel pregătește distrugerea tunelurilor Hamas din Gaza. Operațiunea va fi coordonată cu SUA

Data publicării:
Israel Says It Controls Corridor On Gaza-Egypt Border
Hamas şi miliţiile palestiniene au la dispoziţie o perioadă de 72 de ore pentru a elibera ostaticii. Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat armatei să distrugă toate tunelurile Hamas din Fâșia Gaza, după eliberarea ostaticilor încă deținuți în enclava palestiniană. Operațiunea, considerată „marea provocare” a armatei israeliene, va fi coordonată printr-un mecanism internațional aflat sub conducerea și supervizarea Statelor Unite.

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după eliberarea ostaticilor încă ţinuţi captivi în enclava palestiniană.

Într-un mesaj pe contul său de pe platforma X, ministrul a declarat că „marea provocare” cu care se confruntă Israelul în urma eliberării ostaticilor este distrugerea tunelurilor Hamas din Fâşia Gaza şi a adăugat că a instruit forţele armate „să se pregătească pentru îndeplinirea misiunii”.

„Acesta este principalul sens al implementării principiului convenit de demilitarizare a Gazei şi dezarmare a Hamas”, a spus el. Potrivit lui Katz, operaţiunea va fi efectuată „prin mecanismul internaţional care va fi stabilit sub conducerea şi supervizarea Statelor Unite”.

Procesul de eliberare a celor 48 de ostatici încă deţinuţi în Gaza, dintre care se crede că 20 mai sunt în viaţă, este aşteptat să înceapă luni dimineaţă, le-a transmis familiilor captivilor coordonatorul israelian pentru situaţia ostaticilor, Gal Hirsch.

Dezmembrarea infrastructurii militare a Hamas în Fâşie figurează şi în acordul la care gruparea islamistă palestiniană a ajuns cu Israelul, care stabileşte că, odată cu începerea armistiţiului, care a intrat în vigoare sâmbătă la prânz, Hamas şi miliţiile palestiniene au la dispoziţie o perioadă de 72 de ore pentru a elibera ostaticii din Gaza.

