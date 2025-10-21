Jaful de la Luvru: „Dispozitivele de securitate nu au eșuat”. Ce valoare au bijuteriile furate

Muzeul Luvru a estimat marți prejudiciul cauzat de furtul bijuteriilor din Galeria Apollo, comis duminică. Procurorul parizian Laure Beccuau spune că suma la care se ridică valoarea obiectelor este „extrem de spectaculoasă”, dar „nu are echivalent cu pierderea istorică”, potrivit El Pais.

Prejudiciul a fost estimat la 88 de milioane de euro, o sumă „extrem de spectaculoasă”, dar care „nu are echivalent și nici comparație cu pierderea istorică”, după cum a declarat procurorul francez pentru postul RTL. Ea a subliniat că infractorii „nu ar câștiga” această sumă „dacă ar avea ideea nefericită de a topi aceste bijuterii”.

Ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, a declarat în fața Adunării Naționale că „dispozitivele de securitate ale muzeului nu au eșuat. Realitatea este că ele au funcționat”. Rachida Dati a preferat însă să ridice problema securității pe domeniul public, întrucât hoții au pătruns în muzeu printr-o fereastră, folosind un lift de marfă parcat pe stradă, pe partea Senei.

„Poate că ar trebui să ne întrebăm, și este un subiect pe care îl discutăm cu ministrul de interne, dar și cu Consiliul Municipal al Parisului, despre siguranța pe domeniul public, care în acel moment nu exista”, a spus ea.

„Ceea ce s-a întâmplat duminică nu este un incident banal. Este un atac grav asupra patrimoniului nostru istoric”, a subliniat ministra Culturii, adăugând că „aceasta este o rană pentru noi toți, deoarece Luvrul este vitrina culturii franceze și a patrimoniului nostru”.

Detalii despre furtul de duminică

Referindu-se la posibile probleme de securitate deja cunoscute, Dati a recunoscut că au fost primite avertismente „de mult timp, aș spune prea mult timp”. Ea a adăugat însă că, tocmai din acest motiv, directoarea muzeului, Laurence des Cars, a comandat audituri de securitate în 2022, 2023 și 2024, care au formulat o serie de recomandări „aflate în curs de implementare”.

De asemenea, ministrul a vorbit despre reorganizarea centrelor de control al securității, prin crearea unuia central, precum și despre modernizarea rețelelor de fibră optică și a sistemelor informatice, ceea ce presupune instalarea „a kilometri de cabluri”, lucrări aflate, de asemenea, în desfășurare.

Dati a subliniat că aceste procese necesită timp din două motive: regulile care guvernează clădirile de patrimoniu, cum este Luvrul, impun proceduri complexe și reglementările privind licitațiile publice care cer luni întregi de formalități înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

În privința posibilelor responsabilități, ministra a afirmat că, după finalizarea anchetei, că „dacă vor fi necesare măsuri, acestea vor fi luate și vom trage toate concluziile care se impun”.

Duminică, patru bărbați mascați au pătruns în Galeria Apollo pe o scară, au spart vitrinele și au furat bijuterii care au aparținut lui Napoleon Bonaparte, Napoleon al III-lea și împărătesei Eugenia de Montijo. Ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin, a declarat luni că atacul „oferă o imagine regretabilă a Franței”.

„Au putut parca un camion cu o scară mobilă în mijlocul Parisului, să urce și, în câteva minute, să fure bijuterii de neprețuit”, a explicat el, descriind natura neobișnuită a jafului.

Cele nouă piese furate, evaluate la 88 de milioane de euro:

Diadema - a aparținut inițial Reginei Hortensia, fiica Josephinei (prima soție a lui Napoleon Bonaparte), apoi Mariei Amenia de Bourbon-Două Sicilii; conține 84 de safire și 1.083 diamante.

Un colier cu safire și cercei - bijuterii purtate de monarhi în numeroase portrete din epocă.

Alt colier și cerceii cu smaralde ai Mariei Luisa - dăruiți de Napoleon celei de-a doua soții; conțin 38 de smaralde și 1.146 diamante.

Diadema împărătesei Eugenia - oferită de Napoleon al III-lea la căsătorie; decorată cu 212 perle și 2.000 diamante.

Două broșe - broșa medalion (cu 18 diamante în formă de inimă) și marea broșă pentru bust, cu o cascadă de diamante roz.

Coroana recuperată - formată din 1.354 diamante și 56 smaralde, a fost găsită la scurt timp după atac; este în prezent evaluată pentru eventuale deteriorări, după ce atacatorii au pierdut-o pe drum.

