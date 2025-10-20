Muzeul Luvru din Paris este încă închis luni, în timp ce poliția investighează un jaf care a vizat bijuteriile coroanei Franței, de o valoare inestimabilă. Hoții, înarmați cu unelte electrice, au pătruns în cel mai vizitat muzeu din lume în plină zi, înainte de a scăpa pe scutere cu opt bijuterii extrem de valoroase, scrie BBC într-un articol care trece în revistă toate informațiile cunoscute despre jaful de duminică.

Cum s-a desfășurat jaful?

Jaful a avut loc duminică între orele 09:30 și 09:40, ora locală (10:30 și 10:40, ora României), la scurt timp după deschiderea muzeului pentru vizitatori.

Patru hoți au folosit o platformă mecanică montată pe un vehicul pentru a pătrunde în Galerie d'Apollon (Galeria lui Apollo) printr-un balcon situat lângă Sena.

Imaginile de la fața locului au arătat o scară montată pe un vehicul care ducea la o fereastră de la primul etaj.

Doi dintre hoți au tăiat geamurile cu un disc de tăiat alimentat cu baterie și au intrat în muzeu. Apoi au amenințat paznicii, care au evacuat clădirea, și au furat obiecte din două vitrine de sticlă.

Un raport preliminar a revelat că una din trei săli din zona muzeului jefuit nu avea camere de supraveghere, potrivit presei franceze.

Acesta este un episod „foarte dureros” pentru Franța, a declarat Natalie Goulet, membră a comisiei de finanțe a Senatului francez.

„Suntem cu toții dezamăgiți și furioși”, a spus ea, și este „greu de înțeles cum s-a întâmplat atât de ușor”.

Goulet a declarat pentru BBC că alarma locală a galeriei a fost stricată recent și „trebuie să așteptăm ancheta pentru a afla dacă alarma a fost dezactivată”.

Ministerul Culturii din Franța a declarat că alarmele generale ale muzeului au sunat și că personalul a urmat protocolul, contactând forțele de securitate și protejând vizitatorii.

Goulet a spus că bijuteriile furate vor fi „utilizate într-un sistem de spălare de bani”.

„Nu cred că avem de-a face cu amatori. Este vorba de crimă organizată și aceștia nu au absolut nicio morală. Ei nu apreciază bijuteriile ca piese de istorie, ci doar ca o modalitate de a-și spăla banii murdari”, a adăugat ea.

Banda a încercat să dea foc vehiculului lor în fața muzeului, dar a fost împiedicată de intervenția unui membru al personalului muzeului, a adăugat Ministerul Culturii.

Ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat pentru postul de știri francez TF1 că imaginile furtului arată hoții mascați intrând „calm” și spărgând vitrinele care conțineau bijuteriile. Nimeni nu a fost rănit în incident.

Ea i-a descris pe hoți ca fiind aparent „experimentați”, cu un plan bine pregătit pentru a fugi pe două scutere.

Aproximativ 60 de anchetatori lucrează la acest caz, iar procurorii au declarat că teoria lor este că hoții au acționat la ordinul unei organizații criminale.

Căutarea celor patru suspecți este în curs, iar anchetatorii studiază imaginile de pe camerele de supraveghere de pe ruta de fugă.

Un martor a descris scene de „panică totală” în timpul evacuării muzeului. Imaginile ulterioare au arătat intrările închise cu porți metalice.

Ce bijuterii au fost furate?

Potrivit autorităților, au fost furate opt obiecte, printre care diademe (bentițe cu pietre prețioase), coliere, cercei și broșe. Toate sunt din secolul al XIX-lea și au aparținut cândva familiei regale franceze sau conducătorilor imperiali.

Ministerul Culturii din Franța a declarat că obiectele furate sunt:

O tiară și o broșă aparținând împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea

Un colier cu smaralde și o pereche de cercei cu smaralde aparținând împărătesei Marie Louise

O tiară, un colier și un cercel din setul de safire care a aparținut reginei Marie-Amelie și reginei Hortense

O broșă cunoscută sub numele de „broșa relicvar”

Împreună, aceste piese sunt împodobite cu mii de diamante și alte pietre prețioase.

Alte două obiecte, printre care coroana împărătesei Eugénie, au fost găsite în apropierea locului faptei, aparent fiind scăpate în timpul fugii. Autoritățile le examinează pentru a stabili dacă sunt deteriorate.

Nuñez a descris bijuteriile furate ca fiind „neprețuite” și „de o valoare patrimonială inestimabilă”.

„În acest moment are loc o cursă”, a declarat Chris Marinello, directorul executiv al Art Recovery International.

Coroanele și diademele pot fi ușor rupte și vândute în bucăți mici.

Hoții „nu le vor păstra intacte, le vor sparge, vor topi metalul prețios, vor tăia pietrele prețioase și vor ascunde dovezile crimei lor”, a spus Marinello.

Ar fi dificil să vândă aceste bijuterii intacte, a spus el.

La începutul acestui an, oficialii de la Luvru au solicitat ajutorul guvernului francez pentru a restaura și renova sălile de expoziție învechite ale muzeului și pentru a proteja mai bine operele de artă.

La acea vreme, președintele francez Emmanuel Macron a promis că Luvrul va fi reproiectat în cadrul proiectului Noua Renaștere, care se estimează că va costa între 700 și 800 de milioane de euro. Proiectul include și întărirea securității.

Ce spun oamenii despre jaf?

Furtul a provocat un val de proteste politice în Franța, Macron calificând jaful drept „un atac la adresa istoriei noastre”, liderul Raliului Național, Jordan Bardella, spunând că este o „umilință intolerabilă”, iar Marine Le Pen, de la Frontul Național, numindu-l „o rană adusă sufletului francez”.

Au mai avut loc furturi similare în trecut?

În 1911, un angajat italian al muzeului a reușit să fugă cu Mona Lisa sub haina sa, după ce a ridicat tabloul – care era atunci puțin cunoscut publicului – direct de pe peretele unei galerii liniștite.

Tabloul a fost recuperat după doi ani, iar vinovatul a declarat ulterior că a fost motivat de convingerea că capodopera lui Leonardo da Vinci aparținea Italiei.

În zilele noastre, șansele de a fura Mona Lisa sunt mai mici: tabloul, probabil cel mai renumit din colecția muzeului, este expus într-o vitrină de sticlă cu securitate maximă.

În 1998, Le Chemin de Sevres – un tablou din secolul al XIX-lea realizat de Camille Corot – a fost furat și nu a mai fost găsit niciodată. Incidentul a determinat o revizuire masivă a sistemului de securitate al muzeului.

Recent, a avut loc o serie de furturi care au vizat muzeele franceze.

Luna trecută, hoții au pătruns în Muzeul Adrien Dubouche din Limoges și au furat obiecte din porțelan în valoare de 9,5 milioane de euro.

În noiembrie 2024, șapte obiecte de „mare valoare istorică și patrimonială” au fost furate din Muzeul Cognacq-Jay din capitală. Cinci dintre ele au fost recuperate acum câteva zile.

În aceeași lună, hoți înarmați au jefuit Muzeul Hieron din Burgundia, trăgând focuri de armă înainte de a fugi cu opere de artă din secolul al XX-lea în valoare de milioane de euro.

Editor : B.E.