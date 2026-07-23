Japonia, sufocată de valul de căldură. Peste 450 de oameni au ajuns la spital într-o singură zi la Tokyo

Tokyo a înregistrat miercuri cel mai mare număr de internări zilnice legate de caniculă din 2010, au anunţat joi serviciile de urgenţă, în timp ce Japonia se confruntă cu un val de căldură extremă.

Pompierii din capitala Japoniei au indicat că 453 de persoane au fost spitalizate miercuri în întreaga prefectură Tokyo, un record de la începutul înregistrărilor, în 2010. S-a înregistrat un deces, scrie News.ro.

„Îndemnăm populaţia să se hidrateze corespunzător şi să folosească aparatele de aer condiţionat”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor pentru AFP.

Japonia introduce o nouă categorie pentru zilele cu peste 40 de grade

Marţi, Japonia a înregistrat prima sa zi oficială de kokushobi, adică „zi extrem de caniculară”, de când a fost introdus, în aprilie, acest nou termen pentru zilele în care temperaturile depăşesc 40 de grade Celsius, scrie The Guardian.

Agenţia Meteorologică din Japonia a creat această nouă denumire pentru a avertiza publicul cu privire la pericolele legate de căldură în zilele care, odinioară, erau considerate fenomene meteorologice excepţionale, dar care au devenit acum mai frecvente.

Recorduri de temperatură în mai multe oraşe

Oraşele Gujo şi Tajimi din prefectura Gifu, situate în centrul Japoniei, precum şi oraşul Toyota din prefectura Aichi, au atins toate temperatura de 40 °C.

Cele 40 °C înregistrate la Gujo şi cele 40,1 °C înregistrate la Toyota reprezintă recorduri istorice la staţiile meteorologice respective.

Dintre cele 914 staţii meteorologice din întreaga ţară, 278 au înregistrat temperaturi care au depăşit 35 °C sau moshobi – „zile extrem de călduroase”, cel mai înalt nivel de alertă până la introducerea recentă a noii terminologii.

Zilele cu temperaturi peste 25 °C sunt denumite natsubi sau „zile de vară”, în timp ce cele cu temperaturi peste 30 °C sunt cunoscute sub numele de manatsubi – „zile adevărate de vară”.

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Agricultura, tot mai afectată de încălzirea climei

Creşterea temperaturilor afectează multe aspecte ale vieţii japoneze – inclusiv randamentul şi calitatea orezului, un aliment de bază. Ca răspuns la această situaţie, agricultorii cultivă soiuri mai rezistente la căldură, în timp ce unii trec la culturi precum avocado, care nu au fost cultivate în mod tradiţional la scară largă în Japonia.

Între timp, angajaţii de birou sunt încurajaţi să poarte pantaloni scurţi în zilele toride de vară, aceasta fiind cea mai recentă relaxare a culturii corporatiste rigide din Japonia, ca parte a măsurilor „Cool Biz” menite să reducă consumul de energie electrică prin utilizarea mai redusă a aparatelor de aer condiţionat.

Iniţiativele anterioare i-au încurajat pe „salariaţi” să renunţe la sacouri şi cravate şi să poarte cămăşi cu mâneci scurte, însă vara caniculară preconizată pentru acest an a determinat apeluri către un nivel şi mai ridicat de ţinută casual.

Guvernatoarea din Tokyo, Yuriko Koike, a anunţat noile recomandări privind ţinuta la birou, care includ, de asemenea, tricouri polo, tricouri şi pantofi sport, acolo unde este cazul, pe fondul temperaturilor ridicate preconizate şi al unei „perspective dificile privind aprovizionarea cu energie electrică”.

Studiu: sporturile în aer liber ar putea deveni imposibile

Un studiu realizat în 2025 de Institutul Naţional pentru Studii de Mediu (NIES) şi Universitatea Waseda din Tokyo a constatat că, fără reduceri drastice ale emisiilor de gaze cu efect de seră, practicarea sporturilor şcolare în aer liber va deveni imposibilă până în anii 2060.

Temperaturile medii de vară din Japonia au crescut cu aproximativ 1,3 °C în ultimii 100 de ani, potrivit Agenţiei Meteorologice a Japoniei (JMA). Atât anul 2023, cât şi 2024 au fost cei mai călduroşi ani de când au început înregistrările în 1898, însă anul 2025 a depăşit din nou aceste recorduri.

Vara anului 2025 a fost cu 2,4 °C peste media ultimelor trei decenii, 132 de staţii meteorologice înregistrând cea mai ridicată temperatură medie din istorie. La Isesaki, în prefectura Gunma, la nord de Tokyo, s-a înregistrat pe 5 august un nou record naţional de 41,8 °C.

Editor : Ana Petrescu