Mărturiile unor iranieni după restabilirea accesului la internet: „M-am simțit ca un deținut eliberat după trei luni de închisoare”

„După 88 de zile, m-am simțit exact ca un deținut eliberat după trei luni de închisoare, care vede cerul pentru prima dată”. Așa a descris un iranian sentimentul de a avea din nou acces la internet, după ce guvernul țării sale a pus capăt a ceea ce un grup de monitorizare a numit cea mai lungă întrerupere la nivel național din istoria modernă, relatează BBC.

„Nu o să-ți vină să crezi, dar când am dat click pe un site web și l-am văzut deschizându-se, am simțit că aș putea zbura de bucurie”, a declarat el în cadrul emisiunii „Middle East Daily” a BBC. „Iar când mi-am dat seama că pot trimite din nou mesaje prin Telegram, WhatsApp și alte platforme, sentimentul a fost de nedescris”. „Chiar și acum, în timp ce vorbesc, sunt pe punctul de a izbucni în lacrimi de fericire”.

El a adăugat că prima notificare primită pe telefon îi indica să actualizeze o listă lungă de aplicații, ceea ce l-a lăsat „copleșit de emoție”.

Deși se simte o ușurare în urma restabilirii parțiale a conexiunii la internet în Iran, există totodată îngrijorări cu privire la intensificarea cenzurii într-o țară în care accesul la internet era deja puternic restricționat și monitorizat.

Guvernul iranian a întrerupt accesul la internet după ce Statele Unite și Israelul au declanșat un război împotriva Iranului pe 28 februarie. Reprezentanții oficiali au afirmat că scopul acestei măsuri era de a preveni supravegherea, spionajul și atacurile cibernetice.

Prim-vicepreședintele Mohammad Reza Aref a scris marți pe X că guvernul a făcut un „prim pas” către un acces la internet „liber și reglementat”, în urma unei directive a președintelui Masoud Pezeshkian. El a asociat redeschiderea internetului cu restabilirea serviciilor digitale și satisfacerea cerințelor cetățenilor care „au rămas alături de sistem și de Iran”, prezentând totodată această măsură ca fiind esențială pentru dezvoltarea științifică și bazată pe cunoaștere.

Un alt iranian a declarat pentru Middle East Daily că, deși unii utilizatori nu aveau încă acces la internet și unele platforme erau încă blocate, „simplul fapt că internetul a revenit este un motiv de bucurie”.

„Cele trei luni în care nu am avut acces la internet au fost extrem de dificile”, a spus el. „A fost dureros să nu putem lua legătura cu familiile și prietenii noștri din afara Iranului”. „Știam, mai ales în timpul războiului, cât de îngrijorați erau, dar nici măcar nu am putut să-i liniștim că suntem teferi”.

Pentru cei care își câștigă existența din online, reconectarea la site-urile și aplicațiile de care depindeau înainte de război reprezintă o ușurare.

„Mă bucur foarte mult că internetul va fi restabilit, pentru că astfel întreprinderile își vor putea relua activitatea normală”, a declarat Pantea, studentă la informatică, pentru Associated Press.

„Am avut o perioadă un magazin online și am vândut produse. Cu siguranță ne va fi de folos”. „Dar singura problemă este cenzura. Dacă s-ar găsi o soluție bună și adecvată pentru această problemă, multe dintre ele s-ar rezolva”.

Rastin, care studiază și informatica, a declarat pentru AP că sfârșitul întreruperii a fost „100% un lucru pozitiv”.

„Piața online abia așteaptă să revină la starea inițială”, a spus el. „Însă această persecuție socială care continuă să aibă loc afectează în mod semnificativ afacerile online”. „Întreprinderile depind în mare măsură de internet, iar aceste restricții le îngreunează mereu activitatea”.

Nu a fost prima întrerupere a accesului la internet în Iran; accesul a fost întrerupt și în ianuarie, în timpul unei represiuni sângeroase a forțelor de securitate împotriva protestelor antiguvernamentale care au avut loc la nivel național.

Unii iranieni au încercat să ocolească restricțiile folosind metode precum rețelele private virtuale (VPN) costisitoare și introducerea ilegală în țară a sistemelor de internet prin satelit.

Organizația de monitorizare a internetului Netblocks a remarcat că, odată cu restabilirea conexiunii, au apărut semne ale unei „filtrări mai extinse” decât cea observată în timpul represiunii din ianuarie.

„Serviciile rămân supuse unor restricții severe, existând noi limitări privind serviciile de mesagerie și magazinele de aplicații față de perioada de dinainte de ianuarie. Apelurile pentru un internet liber și deschis depășesc diviziunile politice și ar trebui ascultate”, a declarat grupul miercuri.

Deși ușurarea provocată de restabilirea conexiunii va fi resimțită cel mai puternic în Iran, aceasta va fi bine primită și de cei care locuiesc în alte părți, care vor putea din nou să ia legătura cu membrii familiei.

Comediana și scriitoarea britanică de origine iraniană Shaparak Khorsandi a declarat în cadrul emisiunii „Today” de la BBC Radio 4 că a fost „dureros și totodată o mare bucurie” să-i audă pe alții vorbind cu cei dragi, întrucât ea nu reușise încă să ia legătura cu mătușa sa din Iran.

„Pentru iranieni, sentimentul de izolare, de îngrijorare, de panică și de neputință este ceva atât de familiar. Așadar, este o perioadă dificilă, dar continuăm să încercăm”, a spus ea.

„Senzația pe care o ai când ești plecat din țară este... o experiență ciudat de izolantă, pentru că viața ta este pusă în așteptare, nu poți merge cu adevărat mai departe, dar totuși reușești să te descurci”.

Ea a spus că într-un mesaj trimis de un unchi care plecase din Iran în timpul întreruperii, acesta își urase singur „La mulți ani” în numele ei.

„Unul dintre unchii mei ne-a scris să ne spună: «Azi e ziua mea și știu că nu mă puteți contacta să-mi urați «La mulți ani», așa că vă trimit acest mesaj ca să-mi urez «La mulți ani» în numele vostru»”, a spus ea.

Khorsandi a spus că umorul său fusese „atât de blând” pentru că făcea tot ce putea ca să nu-și facă familia griji.

Era emoționată când a spus că primul lucru pe care ar vrea să-l transmită familiei sale din Iran este că „îi iubim și sperăm ca niciun moment de tăcere să nu-i împiedice să simtă asta”.

Editor : A.M.G.