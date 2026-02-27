Live TV

Mișcare strategică a lui Mark Carney: Canada caută sprijin economic în India după răcirea relațiilor cu Statele Unite

Data publicării:
PM Mark Carney and Wife Arrives In Mumbai - India
Premierul canadian Mark Carney se află în India, pentru o vizită oficială. Sursa: Profimedia

Premierul canadian Mark Carney a sosit vineri în India, unde speră să dubleze schimburile comerciale şi să compenseze degradarea relaţiilor cu Statele Unite, transmite Reuters. Potrivit media indiene, Carney a sosit la Mumbai, centrul financiar al ţării, unde ar urma să se adreseze reprezentanţilor patronatului, înainte de a se deplasa luni în capitala New Delhi pentru a se întâlni cu premierul Narendra Modi.

Şeful guvernului canadian doreşte să obţină dublarea schimburilor comerciale cu India până în 2030, până la 70 de miliarde de dolari canadieni (n.r. aproximativ 43 de miliarde de euro).

Potrivit biroului lui Mark Carney, discuţiile vor aborda noi parteneriate ambiţioase în domeniile comerţului, energiei, tehnologiei şi inteligenţei artificiale şi culturii, precum şi apărării.

Această vizită constituie o tentativă de a relansa relaţiile bilaterale, afectate după ce Ottawa a acuzat India de orchestrarea asasinării, la Vancouver, a unui separatist sikh naturalizat canadian.

Înainte de preluarea mandatului lui Mark Carney ca premier, în martie anul trecut, Canada acuzase guvernul premierului indian Narendra Modi de implicare directă în moartea, în 2023, a lui Hardeep Singh Nijjar, un cetăţean canadian care milita pentru crearea unui stat sikh independent.

Între altele, guvernul fostului premier canadian Justin Trudeau a acuzat India că desfăşurase o campanie de intimidare contra militanţilor sikh din Canada. India a dezminţit însă aceste acuzaţii.

Totuşi, relaţiile dintre cele două ţări s-au ameliorat de la începerea mandatului guvernului condus de Mark Carney.

După India, premierul canadian se va mai deplasa în Australia şi Japonia, în cadrul unui turneu menită să reducă dependenţa economiei canadiene de puternicul vecin american. Carney a consolidat schimburile comerciale cu Europa şi Asia, piatra unghiulară a strategiei sale, ce vizează sprijinirea economiei canadiene în cazul unei prăbuşiri a comerţului liber cu Washingtonul.

Canada ia măsuri de apărare pentru a-şi reduce dependenţa faţă de SUA. „Nu ne mai permitem să ne bazăm pe alții"

