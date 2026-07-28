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Modelul Malacca. Planul Omanului pentru Strâmtoarea Ormuz: taxe voluntare și gestionare regională

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Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia
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Omanul a prezentat Iranului o propunere pentru un mecanism regional comun de gestionare a Strâmtorii Ormuz, cu taxe voluntare, a declarat, marți, pentru Reuters, o sursă din Golf.

Conform propunerii omaneze, care are sprijin regional, Iranul nu ar exercita controlul exclusiv asupra căii navigabile vitale, a adăugat sursa.

Propunerea se bazează pe Strâmtoarea Malacca, unde cei care utilizează calea navigabilă contribuie în mod voluntar la finanțarea navigației, a protecției mediului și a operațiunilor de căutare și salvare.

SUA au suspendat brusc o campanie de atacuri aeriene împotriva Iranului în weekend, stârnind speranțele unei soluții diplomatice care ar permite reluarea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz – prin care se trecea o cincime din aprovizionarea globală cu energie înainte de conflict.

Președintele Donald Trump a declarat luni că Statele Unite au „discuții bune” cu Iranul și că există șanse de a se ajunge la un acord, dar a avertizat că atacurile americane vor fi reluate dacă negocierile nu dau rezultate.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a discutat luni despre Strâmtoarea Ormuz cu omologii săi omanez și saudit.

„El a subliniat necesitatea consolidării cooperării și a avansării eforturilor diplomatice comune pentru a instaura stabilitatea în regiune și a ridica insecuritatea impusă Strâmtorii Ormuz din cauza acțiunilor agresive ale Statelor Unite”, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Teheran.

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Editor : Ș.R.

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