Live TV

Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”

Data actualizării: Data publicării:
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a emis un mesaj public vehement prin care a condamnat Statele Unite pentru încălcarea repetată a memorandumului de înțelegere semnat anterior între Washington și Teheran, relatează Al Jazeera și Sky News.

Khamenei a condamnat „încălcarea acordului” într-o declarație difuzată de agenția de știri de stat Mehr, afirmând că aceasta „demonstrează încă o dată lipsa de valoare și invaliditatea” semnăturii președintelui american Donald Trump.

Poporul iranian are „lecții de neuitat pentru inamicul său american”, a afirmat el, și a criticat „încălcările repetate ale promisiunilor făcute de «Marele Satana»” cu privire la memorandumul de înțelegere (MoU), în urma a șapte nopți consecutive de atacuri americane. 

„Astăzi, Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față, fără nicio mască, astfel încât acest episod întunecat de criminalitate și promisiuni încălcate constituie încă o dovadă incontestabilă a lipsei de onestitate, a iraționalității, a neseriozității și a naturii răuvoitoare a Statelor Unite”, conform Axios.

În continuare, declarația precizează că „aroganța, expansionismul și brutalitatea sunt componente inseparabile ale caracterului american” și că „această experiență sumbră, marcată de crimă și rea-credință, constituie o altă dovadă solidă a naturii mincinoase, iraționale, nedemne de încredere și josnice a Americii”.

Adresându-se „poporului loial și mândru al Iranului”, el a subliniat importanța „unității și a uniunii sacre” la toate nivelurile pentru a asigura „demnitatea și independența” țării... „mai ales în fața inamicului american criminal și înșelător”.

Menținerea „unității și evitarea diviziunilor și conflictelor, a diferențelor politice, precum și evidențierea disparităților sociale reprezintă o responsabilitate colectivă”, se mai arată în declarație.

Mesajul noului lider suprem al Iranului vine în contextul în care Teheranul și-a suspendat angajamentele asumate în cadrul memorandumului de înțelegere, a declarat un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe.

Kazem Gharibabadi, viceministrul iranian al Afacerilor Externe, a acuzat Statele Unite că și-au suspendat deja propriile angajamente, potrivit unor declarații preluate de agenția de știri iraniană Fars. 

„De asemenea, ne-am suspendat angajamentele; nu le punem în aplicare și suntem ocupați cu apărarea țării noastre”, a precizat el.

Citește și: 

Conflict la vârful puterii de la Teheran. Radicalii iranieni acuză o posibilă „lovitură de stat” împotriva lui Mojtaba Khamenei

Războiul SUA - Iran: Amenințările lui Trump cu escaladarea conflictului riscă să repete greșelile trecutului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
1
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
Eclipsa totală de Soare 2026. Foto Getty Images
2
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va...
ID328654_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu-1536x1024
3
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în...
grindeanu simion
4
Grindeanu îi pune condiții lui Simion pentru un Guvern PSD-AUR: „Sunt chestiuni pe care...
US President Trump to deliver address to nation
5
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru...
Neverosimil: SUA a "interzis" un campion mondial la finala Spania - Argentina! "Nu-mi vine să cred"
Digi Sport
Neverosimil: SUA a "interzis" un campion mondial la finala Spania - Argentina! "Nu-mi vine să cred"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
FOTOMONTAGE, Fahne von Israel, dem Iran und der USA auf einer Mauer mit Riss und Feuer, Israel-Iran-Krieg *** PHOTOMONTA
Rabinii, noua „armă” a Israelului în lupta împotriva spionajului iranian: „Vă implor, nu există blasfemie mai mare”
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian. Foto Profimedia
Conflict la vârful puterii de la Teheran. Radicalii iranieni acuză o posibilă „lovitură de stat” împotriva lui Mojtaba Khamenei
SUA Iran
Doi soldați americani au fost uciși după un atac al Teheranului în Iordania. Iranul suspendă memorandumul de înțelegere cu SUA
fum canada new york
„SUA sunt invadate de un aer murdar”: Trump amenință Canada cu noi taxe vamale din cauza fumului provocat de incendiile de vegetație
Joan Capdevila
CM 2026: Joan Capdevila îi cere ajutorul lui Donald Trump pentru a ajunge la finala Cupei Mondiale, după ce i-a fost refuzată viza
Recomandările redacţiei
Prim-vicepreședintele PSD.
Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu: „România are nevoie în...
dunare secata 2
Imagini apocaliptice pe Dunăre. Apa este atât de mică încât, în unele...
Ciprian Ciucu.
„A fost un șoc”. Ciucu dezvăluie cum a aflat despre desemnarea lui...
Generalul Oleksandr Sîrski (s) îi prezintă președintelui Zelenski situația frontului din Ucraina
Zelenski ia în calcul să-l demită și pe șeful armatei, Oleksandr...
Ultimele știri
Tabăra pro-război din Rusia își îndreaptă furia împotriva Kremlinului: „Majoritatea soldaților ruși continuă să lupte din inerție”
Preşedintele Ungariei a promulgat amendamentul constituţional care îi încheie mandatul
Florin Manole spune că PSD „pune o condiție generală” ca să voteze legea salarizării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anna Lesko, senzuală în lanul de lavandă, doar într-un costum de baie minuscul. Vacanță cu parfum...
Cancan
Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: Sunt amețită
Fanatik.ro
Cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei. Imaginile cu superba blondă în costum de baie...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
FK Auda, decizie de ultimă oră înainte de duelul cu FCSB din Conference League! Letonii au hotărât să nu mai...
Adevărul
„Să te ia dracu, Putin!”. Revolta comercianților care și-au pierdut afacerile în urma atacului cu drone al...
Playtech
Ce drepturi mai are persoana care donează un apartament. Situațiile în care donația poate fi anulată
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat pe rețelele sociale: „Este timpul să fiu din nou fericită”. Ce a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Didier Deschamps, înainte de Franța - Anglia: "Englezii nu vor să joace meciul și nici noi nu vrem"
Pro FM
Sore, siluetă armonioasă în costum de baie, în vacanța din Turcia. S-a distrat cu fiica ei în parcurile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Regretul lui Cillian Murphy după ce a jucat cu Sam Neill în „Peaky Blinders”: „Mi-a plăcut să lucrez cu el, e...
Adevarul
Un bărbat concediat abuziv a refuzat sumele compensatorii. A câștigat în instanță despăgubiri de trei ori mai...
Newsweek
Câți ani trebuie să lucrezi ca să ieși la pensie de limită de vârstă? Când te pensionezi după anul nașterii
Digi FM
Ziua tratează bolnavi de cancer, iar în weekend pilotează avioane. Povestea impresionantă a unei tinere de 27...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Brad Pitt are doi frați despre care se vorbește foarte rar. Cu ce se ocupă, de fapt, Doug și Julie
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...