Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a emis un mesaj public vehement prin care a condamnat Statele Unite pentru încălcarea repetată a memorandumului de înțelegere semnat anterior între Washington și Teheran, relatează Al Jazeera și Sky News.

Khamenei a condamnat „încălcarea acordului” într-o declarație difuzată de agenția de știri de stat Mehr, afirmând că aceasta „demonstrează încă o dată lipsa de valoare și invaliditatea” semnăturii președintelui american Donald Trump.

Poporul iranian are „lecții de neuitat pentru inamicul său american”, a afirmat el, și a criticat „încălcările repetate ale promisiunilor făcute de «Marele Satana»” cu privire la memorandumul de înțelegere (MoU), în urma a șapte nopți consecutive de atacuri americane.

„Astăzi, Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față, fără nicio mască, astfel încât acest episod întunecat de criminalitate și promisiuni încălcate constituie încă o dovadă incontestabilă a lipsei de onestitate, a iraționalității, a neseriozității și a naturii răuvoitoare a Statelor Unite”, conform Axios.

În continuare, declarația precizează că „aroganța, expansionismul și brutalitatea sunt componente inseparabile ale caracterului american” și că „această experiență sumbră, marcată de crimă și rea-credință, constituie o altă dovadă solidă a naturii mincinoase, iraționale, nedemne de încredere și josnice a Americii”.

Adresându-se „poporului loial și mândru al Iranului”, el a subliniat importanța „unității și a uniunii sacre” la toate nivelurile pentru a asigura „demnitatea și independența” țării... „mai ales în fața inamicului american criminal și înșelător”.

Menținerea „unității și evitarea diviziunilor și conflictelor, a diferențelor politice, precum și evidențierea disparităților sociale reprezintă o responsabilitate colectivă”, se mai arată în declarație.

Mesajul noului lider suprem al Iranului vine în contextul în care Teheranul și-a suspendat angajamentele asumate în cadrul memorandumului de înțelegere, a declarat un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe.

Kazem Gharibabadi, viceministrul iranian al Afacerilor Externe, a acuzat Statele Unite că și-au suspendat deja propriile angajamente, potrivit unor declarații preluate de agenția de știri iraniană Fars.

„De asemenea, ne-am suspendat angajamentele; nu le punem în aplicare și suntem ocupați cu apărarea țării noastre”, a precizat el.

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Editor : A.M.G.