Israelul a bombardat un bloc turn de 14 etaje situat la vest de orașul Gaza, despre care armata susține că era folosit ca bază de comandă de Hamas. Imaginile de la fața locului arată cum clădirea s-a prăbușit complet după loviturile aeriene.

Armata israeliană a transmis că imobilul era folosit ca bază de comandă de către Hamas și că înainte de atac au fost luate măsuri pentru a limita victimele civile. „Clădirile înalte din Gaza sunt utilizate de Hamas pentru planificarea și coordonarea operațiunilor teroriste. Ele nu mai sunt simple locuințe, ci infrastructuri militare”, au declarat oficialii israelieni.

Forțele israeliene au anunțat că loviturile aeriene vor continua, vizând clădirile despre care susțin că au fost transformate în obiective teroriste.

Războiul din enclavă a lăsat până acum urme devastatoare. Potrivit datelor oficiale, din octombrie 2023 și până în prezent, peste 64.000 de palestinieni au murit în urma atacurilor și luptelor. Organizațiile umanitare avertizează că situația civililor este una extrem de gravă, în contextul distrugerii infrastructurii și al lipsei de resurse esențiale.

Hamas publică o nouă înregistrare cu un ostatic

Vineri, Hamas a difuzat o înregistrare video cu unul dintre ostaticii rămași în captivitate. Estimările serviciilor de informații arată că aproximativ 50 de persoane se mai află încă în mâinile grupării, însă nu se știe câți dintre aceștia mai sunt în viață.

Problema ostaticilor rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte de negociere între Israel și Hamas, iar presiunea internațională pentru un armistițiu continuă să crească.

Editor : M.I.