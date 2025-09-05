Live TV

Merav Gilboa-Dalal arată o fotografie a fiului său, Guy Gilboa-Dalal, ostatic israelian al grupării militante palestiniene Hamas, în timpul captivității sale în Gaza, în timpul unei conferințe de presă susținute după o întâlnire cu președintele Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) la sediul comitetului din Geneva, pe 12 august 2025. Foto: Profimedia

Hamas a publicat imagini în care apar doi ostatici israelieni capturați în timpul unui festival de muzică, în timpul atacului transfrontalier din octombrie 2023. Videoclipul pretinde că îl arată pe Guy Gilboa-Dalal în orașul Gaza, la sfârșitul lunii august, unde acesta spune că el și alți opt oameni sunt reținuți și vor rămâne acolo, în ciuda ofensivei terestre planificate de Israel. De asemenea, videoclipul îl arată și pe Alon Ohel, care se află în captivitate, scrie BBC News.

Filmările anterioare cu ostatici difuzate de răpitorii lor din Gaza au fost condamnate de liderii mondiali și de familiile acestora ca fiind propagandă.

Ministrul israelian de extremă dreapta al securității naționale a cerut ocuparea completă a Gazei ca răspuns, susținând că aceasta este singura modalitate de a „aduce ostaticii în siguranță”.

Videoclipul îl arată pe Gilboa-Dalal, care a fost răpit de la festivalul Nova din sudul Israelului, implorând să fie eliberat. În imaginile filmate care ar fi fost filmate pe 28 august, el este apare într-o mașină în ceea ce el spune că este orașul Gaza.

Imaginile îl arată și pe Ohel pentru prima dată de când a fost răpit în atacul de acum 700 de zile.  Gilboa-Dalal a fost văzut anterior într-un videoclip al Hamas din februarie.

Israelis rally in support of a Hostage deal in Tel Aviv, Israel - 10 Feb 2025
Un afiș cu chipul lui Alon Ohel este văzut în timpul unui miting din 10 februarie 2025, organizat cu ocazia zilei de naștere a ostaticului care a împlinit 24 de ani în captivitate. Foto: Profimedia

Ei sunt doi dintre cei 48 de ostatici care sunt încă ținuți de Hamas, dintre care 20 se crede că sunt în viață.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a discutat „pe larg” cu părinții celor doi bărbați după lansarea videoclipului, potrivit unei declarații a biroului său.

Acesta a afirmat că a reiterat faptul că războiul s-ar putea încheia imediat dacă Hamas ar accepta condițiile Israelului, care includ eliberarea tuturor ostaticilor.

„Niciun videoclip de propagandă malefică nu ne va slăbi și nu ne va abate de la hotărârea noastră de a atinge aceste obiective”, se arată în declarație.

Însă un grup care reprezintă familiile ostaticilor a răspuns spunând că oricine „dorește cu adevărat să-i aducă înapoi pe toți cei 48 de ostatici” trebuie să se întoarcă „imediat” la masa negocierilor.

Forumul Familiilor Ostatici și Dispăruți a scris pe X:

„Cei care doresc cu adevărat ca ostaticii să se întoarcă acasă ar trebui să promoveze acordul care așteaptă discuția și răspunsul guvernului israelian și să-l utilizeze pentru a ajunge la un acord cuprinzător pentru returnarea tuturor ostaticilor”.

Hamas a declarat în august că a acceptat un plan al mediatorilor regionali Qatar și Egipt, care prevede eliberarea a 10 ostatici în viață și a cadavrelor a 18 ostatici morți în timpul unui armistițiu de 60 de zile, în schimbul a sute de prizonieri și deținuți palestinieni din închisorile israeliene.

Israelul nu a răspuns la plan, dar insistă că toți ostaticii trebuie eliberați deodată.

Ministrul apărării, Israel Katz, a declarat vineri că activitatea militară israeliană se va „intensifica” până când Hamas va accepta condițiile Israelului pentru a pune capăt războiului, amenințând că, în caz contrar, grupul armat va fi „distrus”.

Liderul opoziției, Yair Lapid, a îndemnat negociatorii israelieni să reia discuțiile privind un acord de încetare a focului pentru eliberarea ostaticilor.

Vineri, ministerul sănătății din Gaza, condus de Hamas, a declarat că 30 de palestinieni au fost uciși în teritoriu în ultimele 24 de ore, dintre care 20 în orașul Gaza.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au confirmat că au lovit un bloc turn din zonă, despre care au afirmat că era folosit de Hamas.

IDF a declarat că au fost luate măsuri de precauție pentru a reduce daunele asupra civililor, „inclusiv avertismente prealabile către populație” și utilizarea de „muniții precise”.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat acum o lună planuri de preluare a controlului asupra orașului Gaza, după ce negocierile indirecte cu Hamas privind un acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor au eșuat în iulie.

Israelul și-a intensificat operațiunile în jurul orașului Gaza în ultimele săptămâni și afirmă că ofensiva sa a stabilit controlul asupra a aproximativ 40% din oraș, pe care îl consideră un bastion al Hamas.

ONU și organizațiile umanitare au avertizat că ofensiva are deja „consecințe umanitare îngrozitoare” pentru familiile strămutate care se adăpostesc în oraș, care are un milion de locuitori și unde luna trecută a fost confirmată o foamete.

Imaginile din satelit arată că mai multe cartiere din anumite părți ale orașului au fost distruse de atacurile și demolările israeliene din ultima lună.

Israelul a lansat o campanie militară în Gaza ca răspuns la atacul condus de Hamas din 7 octombrie 2023, în care 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice.

Cel puțin 64.231 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene din Gaza de atunci, potrivit ministerului sănătății din teritoriu.

