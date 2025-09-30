Momentul în care cutremurul de magnitudine 6,9 a lovit marți seara mai multe insule din Filipine a fost surprins în imagini de o cameră de la bordul unei mașini care traversa un pod de pe insula Cebu. Cel puțin cinci oameni au murit în urma seismului, mai multe drumuri au fost afectate, clădiri s-au prăbușit, iar alimentarea cu energie elctrică a fost întreruptă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În imaginile publicate pe X.com, se vede cum mașina circulă pe un pod, alături de mai multe scutere, iar cutremurul debutează cu mișcări mici, pentru ca la un moment dat să devină destul de violent, forțându-i pe cei care se aflau în trafic să se oprească.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-o altă înregistrare video, oamenii se panichează și încearcă să se pună la adăpost, în timpul unui concurs de miss organizat într-o sală de evenimente.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit USGS, epicentrul cutremurului a fost localizat la 11 kilometri est-sud-est de Calape, un oraş din provincia Bohol cu aproximativ 33.000 de locuitori. Seismul s-a produs la ora locală 21:59 (16:59, ora României).

Guvernul provincial din Cebu a raportat prăbuşirea unei clădiri comerciale şi a unei şcoli în Bantayan, precum şi deteriorarea mai multor drumuri. Din fericire, pentru că seismul a avut loc seara, clădirile respective erau probabil neocupate în acel moment.

Editor : B.E.