Președintele sirian Ahmad al-Sharaa și-a început vizita în SUA cu un meci de baschet, alături de doi ofițeri de rang înalt ai armatei americane. Purtând cravată și cămașă, liderul Siriei a fost surprins în timp ce aruncă și înscrie un coș, conform News.ro.

„Munciţi din greu, distraţi-vă şi mai mult”, a scris Asaad al-Shaibani, ministrul de Externe, pe Instagram. Șeful diplomației siriene a încercat și el câteva aruncări.

„Câteva exerciţii pe teren cu amiralul Brad Cooper şi generalul de brigadă Kevin Lambert”, a precizat Assad al-Shaibani. Imaginile au fost făcute publice la puțin timp după sosirea președintelui sirian în SUA.

Amintim că Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse președintelui sirian Ahmed al-Sharaa. Vizita lui al-Sharaa la Casa Albă, luni, va fi prima vizită istorică a unui șef de stat sirian și va fi a doua întâlnire a acestuia cu Trump.

Înaintea primei lor întrevederi din luna mai – prima între un președinte american și unul sirian în ultimii 25 de ani – Trump a anunțat o schimbare majoră a politicii SUA, declarând că va ridica sancțiunile impuse Siriei.

