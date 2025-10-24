Nepotul lui Jackie Kennedy îl atacă dur pe Trump pentru că „a turnat beton peste Grădina de trandafiri” de la Casa Albă

Jack Schlossberg, nepotul lui Jackie Kennedy, îl critică dur pe Donald Trump pentru distrugerea Grădinii de trandafiri creată de fosta Primă Doamnă la Casa Albă, acuzându-l că vede America „în alb și negru”. După ce a demolat și a pavat Grădina de trandafiri a lui Kennedy, Trump a dărâmat Aripa de Est a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal de 300 de milioane de dolari.

Jack Schlossberg a scris într-o postare aprinsă pe Instagram că Trump „a turnat beton” peste peluza istorică a Casei Albe. Comentatorul politic l-a acuzat pe Trump că vede America în „alb și negru”, spre deosebire de bunica sa.

„Bunica mea vedea America în culori, Trump o vede în alb și negru. Acolo unde ea a plantat flori, el a turnat beton”, a scris el. „Ea a adus viață în Casa Albă, pentru că reperele noastre naționale ar trebui să inspire și să evolueze odată cu țara.”

„Grădina ei de trandafiri a dispărut, dar spiritul Casei Albe a familiei Kennedy trăiește mai departe în cei tineri la suflet, în cei puternici în spirit și într-o nouă generație care răspunde chemării către serviciul public”, a mai spus el.

În postare, Schlossberg a inclus o fotografie cu John F. Kennedy Jr., copil, îmbrăcat într-un costum bleu deschis, admirând grădina mamei sale. Cealaltă fotografie arată peluza distrusă și reamenajată pentru a crea „Clubul Grădinii de Trandafiri” al lui Trump.

Postarea lui Schlossberg vine în contextul în care președintele SUA continuă planurile de a remodela Casa Albă după propria imagine. După ce a demolat și a pavat Grădina de trandafiri a lui Kennedy, Trump a dărâmat Aripa de Est a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal de 300 de milioane de dolari. Spațiul de divertisment, de 8.400 de metri pătrați, va depăși în dimensiune Casa Albă propriu-zisă, care are 5.100 de metri pătrați.

Totuși, potrivit agenției Reuters, Trump trebuie încă să prezinte planurile sale Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei, instituția care aprobă proiectele de construcție de la Casa Albă, deși a demolat deja Aripa de Est.

Schlossberg, un critic frecvent al administrației lui Donald Trump, îi îndeamnă acum pe alegători să-l „oprească” pe liderul republican la alegerile de la jumătatea mandatului. „Peste un an vom avea ultima noastră șansă de a-l opri pe Trump”, a scris el. „Istoria ne privește. Avem nevoie de lideri cu curaj, convingeri și care chiar să le pese”, scrie The Independent.

Trump și-a exprimat anterior îngrijorarea privind șansele partidului său la alegerile de la jumătatea mandatului, spunând pentru One America News Network că „persoana care câștigă președinția pare mereu să piardă” la „midterms”. Deși acest lucru este adesea adevărat, democrații au încălcat regula în 2022, în timpul președinției lui Joe Biden, păstrând controlul asupra Senatului și pierzând la limită Camera Reprezentanților.

Sondajele preliminare îi arată ușor în față pe democrați pentru alegerile din 2026, un sondaj major realizat de YouGov/The Economist în august indicând că 43,7% dintre alegători intenționează să voteze Partidul Democrat. Prin contrast, 38,4% declară că vor vota pentru republicani, însă procentul scade la 26% atunci când sunt incluși și independenții în sondaj.

Aceste „alegeri intermediare” reprezintă un test politic major, arată cât sprijin mai are președintele în rândul publicului și pot schimba majoritatea în Congres, influențând ce legi poate adopta sau bloca administrația în a doua jumătate a mandatului.

Editor : M.I.