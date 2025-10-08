Live TV

Video Nepotul lui Nelson Mandela a fost reținut și deportat de Israel. El se afla pe o navă a flotilei umanitare care se îndrepta spre Gaza

Data actualizării: Data publicării:
Mandla Mandela
Mandla Mandela a fost deportat de Israel și a ajuns miercuri la Johannesburg. Sursa foto: Facebook

Mandla Mandela, nepotul fostului președinte sud-african Nelson Mandela, a revenit miercuri la Johannesburg, după ce a fost reținut timp de șase zile și deportat de autoritățile israeliene. El făcea parte dintr-o flotilă internațională care încerca să ducă ajutoare umanitare în Fâșia Gaza.

Mandla Mandela, care s-a întors acasă împreună cu alți patru cetățeni sud-africani, a declarat că el și grupul său au fost ținuți într-o închisoare israeliană timp de șase zile, înainte de a fi eliberați prin Iordania, potrivit Reuters.

Nepotul lui Nelson Mandela a participat la flotila Global Sumud care trebuia să ducă ajutoare umanitare în Gaza și care a fost reținută de Israel.

„Am fost legați la mâini cu coliere de plastic strânse puternic la spate, scoși de pe ambarcațiuni, duși pe platformă și arătați tuturor… ca să fim văzuți”, a declarat Mandela, în vârstă de 51 de ani, pe aeroport, unde a fost întâmpinat de susținători care fluturau steaguri palestiniene.

„Dar nu se compară cu ceea ce îndură palestinienii în fiecare zi”, a adăugat el, referindu-se la ofensiva militară a Israelului împotriva Hamas, declanșată după atacul mortal al grupării palestiniene asupra Israelului, acum doi ani.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Israelul afirmă că relatările despre foametea din Gaza sunt exagerate și a respins flotila drept o acțiune de imagine menită să servească Hamasului. De asemenea, a negat acuzațiile de abuz asupra sutelor de persoane reținute, printre care s-a numărat și activista suedeză Greta Thunberg.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni in zapada
1
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
2
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
5
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Schimbare radicală! Anunțul făcut după ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
Digi Sport
Schimbare radicală! Anunțul făcut după ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu a fost primită de secretarul de stat american Marco Rubio...
raed arafat
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza...
ilie bolojan face declaratii
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi...
Investigate a home fuse box during a power outage. Blackout concept
Ministrul Bogdan Ivan explică în ce condiții e posibil un blackout în...
Ultimele știri
Medicamentele care pot lăsa șoferii fără permis. Ministerul Sănătății a actualizat lista pastilelor care conțin substanțe stupefiante
Dolly Parton își liniștește fanii, după ce sora ei le-a cerut să se roage pentru sănătatea artistei: „Încă n-am murit”
Graffiti pro-Hamas la intrarea clădirii Institutului de Științe Politice din Strasbourg. Instituția a depus plângere penală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Greta Thunberg
Greta Thunberg a folosit fotografia unui ostatic israelian pentru a denunţa tratamentul „crud” aplicat prizonierilor palestinieni
Greta Thunberg, în timpul unui protest. Foto: Profimedia Images
Activista suedeză Greta Thunberg acuză Israelul de tratament inuman: „Am fost răpită și torturată”
flotila-ajutor gaza
Israelul a interceptat o nouă flotilă cu ajutor umanitar pentru Gaza: „O altă încercare inutilă”
giorgia meloni
Plângere împotriva Giorgiei Meloni și a doi miniștri italieni, pentru complicitate la genocid în Gaza, depusă la CPI
Greta Thunberg
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care...
Adevărul
Ce se ascunde în spatele atacului sângeros asupra unei primărițe din Germania. Vecinii au auzit țipete...
Playtech
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu...
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Un episcop a fost demascat că are 17 „amante secrete”. Cui a trimis din greșeală fotografii compromițătoare
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Care e numele real al lui Bruno Mars, artistul cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”