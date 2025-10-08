Mandla Mandela, nepotul fostului președinte sud-african Nelson Mandela, a revenit miercuri la Johannesburg, după ce a fost reținut timp de șase zile și deportat de autoritățile israeliene. El făcea parte dintr-o flotilă internațională care încerca să ducă ajutoare umanitare în Fâșia Gaza.

Mandla Mandela, care s-a întors acasă împreună cu alți patru cetățeni sud-africani, a declarat că el și grupul său au fost ținuți într-o închisoare israeliană timp de șase zile, înainte de a fi eliberați prin Iordania, potrivit Reuters.

Nepotul lui Nelson Mandela a participat la flotila Global Sumud care trebuia să ducă ajutoare umanitare în Gaza și care a fost reținută de Israel.

„Am fost legați la mâini cu coliere de plastic strânse puternic la spate, scoși de pe ambarcațiuni, duși pe platformă și arătați tuturor… ca să fim văzuți”, a declarat Mandela, în vârstă de 51 de ani, pe aeroport, unde a fost întâmpinat de susținători care fluturau steaguri palestiniene.

„Dar nu se compară cu ceea ce îndură palestinienii în fiecare zi”, a adăugat el, referindu-se la ofensiva militară a Israelului împotriva Hamas, declanșată după atacul mortal al grupării palestiniene asupra Israelului, acum doi ani.

Israelul afirmă că relatările despre foametea din Gaza sunt exagerate și a respins flotila drept o acțiune de imagine menită să servească Hamasului. De asemenea, a negat acuzațiile de abuz asupra sutelor de persoane reținute, printre care s-a numărat și activista suedeză Greta Thunberg.

