„O limuzină gratuită este greu de refuzat”: cum stimulează diplomația pe patru roți politica în Pacific. „Panouri publicitare mobile”

La o ceremonie organizată în ianuarie, o limuzină de lux neagră și strălucitoare a intrat pe terenul înverzit și ud de ploaie al reședinței oficiale a statului Fiji. Era un cadou din partea Chinei pentru președintele națiunii din Pacific, Ratu Naiqama Lalabalavu, care a mulțumit Beijingului pentru „frumoasa limuzină”, relatează The Guardian.

Vehiculul oferit era un Hongqi sau „Red Flag”, aceeași marcă folosită de liderul Chinei, Xi Jinping, în timpul paradelor militare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Este un exemplu al „diplomației de prestigiu” a Chinei, a afirmat Yun Sun, directorul Programului China al Stimson Center din SUA. „Este mai mult simbolic decât substanțial”, a mai adăugat Sun. „Face parte din programul de ajutor al Chinei care vizează construirea de relații personale bune cu liderii”.

În regiunea Pacificului, țările folosesc de mult timp vehicule – de la ambulanțe și camioane ale poliției până la autobuze școlare – ca instrument diplomatic. Însă, pe măsură ce concurența strategică din regiune se intensifică, aceste donații au devenit semne vizibile ale eforturilor rivale de a curta guvernele din Pacific și de a consolida parteneriatele.

Într-o regiune în care izolarea geografică și costurile ridicate de import determină creșterea prețului vehiculelor noi, mașinile donate de țări străine – adesea livrate pe cheltuiala donatorului – sunt foarte apreciate de guvernele din Pacific.

Australia, Statele Unite, Noua Zeelandă și Japonia se numără printre țările care au donat vehicule în zona Pacificului. China a oferit țărilor din regiune atât mașini de lux, cât și flote mai practice. Încă din 2013, China a donat vehicule de lux liderilor din Fiji și livrează în mod regulat mașini țărilor gazdă în cadrul Forumului Insulelor Pacificului, principala reuniune a liderilor din regiune.

În ultimul deceniu, China și-a extins în mod constant influența diplomatică, economică și politică în regiunea Pacificului, curtând guvernele cu proiecte de infrastructură, ajutor pentru dezvoltare și cadouri de mare valoare. Unul dintre obiective este acela de a convinge națiunile din Pacific să rupă legăturile cu Taiwanul și să susțină public principiul „O singură China” al Beijingului, conform căruia Taiwanul face parte din teritoriul său. Acum șapte ani, Taiwanul avea șase aliați în regiunea Pacificului. Acum, odată cu ruperea legăturilor cu Taiwanul de către Nauru în 2024, au mai rămas doar trei: Tuvalu, Insulele Marshall și Palau.

Președintele Fiji și ambasada Chinei în Fiji nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la ultimul cadou. Însă, într-un discurs ținut cu ocazia predării mașinii, Lalabalavu a reafirmat angajamentul Fiji față de „politica unei singure Chine”.

Blake Johnson, expert în afaceri din Pacific și analist senior la Development Intelligence Lab, este de părere că legătura dintre cadouri și mesajele politice este adesea clară.

„Reiterarea sprijinului pentru politica «O singură Chină» este o frază obișnuită care apare în majoritatea ceremoniilor în care [liderii din Pacific] primesc cadouri sau mulțumesc Chinei pentru ajutorul și sprijinul acordat”, a declarat Johnson.

„Oferirea de cadouri în regiune este întotdeauna o stradă cu două sensuri”.

Prezența tot mai puternică a Chinei a destabilizat partenerii tradiționali din Pacific, în special Australia, care s-a poziționat de mult timp ca partener principal și rămâne cel mai mare donator de ajutor extern pentru regiune. În ultimul deceniu, Canberra a luat măsuri pentru a-și reafirma acest rol, extinzând parteneriatele în domeniul polițienesc, acordurile de securitate și asistența în materie de infrastructură, inclusiv prin donarea propriilor vehicule.

Anul trecut, prim-ministrul Insulelor Solomon a dat două declarații publice la scurt timp una după alta, mulțumind mai întâi Australiei pentru o flotă de mașini de poliție, apoi Chinei pentru o flotă de SUV-uri.

Incidentul a scos în evidență „un nivel de rivalitate”, a afirmat Johnson, precum și dorința Australiei de a-și menține relațiile în Pacific în fața influenței crescânde a Beijingului.

„Australia a arătat clar că vrea să fie partenerul de securitate preferat în Pacific”, a adăugat el. „Când Australia colaborează atât de strâns cu forțele din Pacific, este mai ușor să ai vehicule și echipamente compatibile”.

China și Australia nu sunt însă singurele țări implicate. În ianuarie, Statele Unite au donat două ambulanțe statului Palau. Japonia, Coreea și Noua Zeelandă au furnizat flote de vehicule guvernelor din Pacific.

Pentru țările donatoare, motivul este clar. Johnson a descris aceste vehicule ca fiind „panouri publicitare mobile” – camioane de gunoi în Honiara inscripționate cu „China Aid”, mașini guvernamentale în Vanuatu cu autocolante care indică donația din Coreea sau o mașină prezidențială neagră strălucitoare cu simbolul roșu Hongqi.

„Vehiculele sunt o investiție rentabilă pentru partenerii străini”, a declarat Johnson. „Ei circulă cu ele în fiecare zi, consolidând relația de fiecare dată”.

Johnson este de părere că majoritatea țărilor insulare din Pacific au nevoie de sprijin și că „vehiculele pot fi utile indiferent de proveniența lor”. „Este destul de greu să refuzi o limuzină gratuită ici și colo”, a mai adăugat el.

Citește și:

„Bătălia pentru adâncuri”: resursele oceanelor redesenează harta puterii. Cine controlează rezervele tot mai limitate ale acestor zone

Puterea militară a Chinei amenință supremația aeriană occidentală în Pacific: „Avantajul nu mai este garantat”

Editor : A.M.G.