O nouă biografie despre prinţul Harry afirmă că regina Camilla ar fi spus că Meghan „l-a spălat pe creier” pe acesta

O nouă biografie despre prinţul Harry, în care se afirmă că regina Camilla ar fi spus că acesta a fost „spălat de creier” de către soţia sa, Meghan, a fost descrisă sâmbătă de purtătorul său de cuvânt drept o „teorie a conspiraţiei aberantă”, relatează Reuters.

Harry şi Meghan s-au îndepărtat de familia regală britanică de când s-au retras de la îndatoririle oficiale în 2020 şi s-au mutat în California, dar continuă să atragă un interes enorm atât în Marea Britanie, cât şi în străinătate, informează Agerpres.

În extrase din noua sa carte publicate în ziarul The Times, autorul Tom Bower, care a scris o serie de biografii despre membrii familiei regale, a afirmat că cei doi au început să se certe cu ceilalţi membri ai familiei regale la scurt timp după nunta lor fastuoasă din 2018.

Cuplul, ducele şi ducesa de Sussex, abia mai vorbesc cu ceilalţi membri ai familiei regale, iar Harry şi-a văzut rar tatăl, regele Charles, în ultimii ani, deşi acesta suferă de cancer.

Bower a scris că fratele mai mare al lui Harry, William, şi soţia sa, Kate, au fost îngrijoraţi de impactul pe care Meghan l-a avut asupra lui şi au considerat-o o ameninţare.

„Meghan i-a spălat creierul lui Harry”, i-a spus Camilla, mama vitregă a prinţului, unei prietene, potrivit autorului.

Conform fragmentelor, Harry a fost, de asemenea, şocat de căderea în dizgraţie a unchiului său, Andrew Mountbatten-Windsor, care şi-a pierdut toate titlurile şi între timp a fost dat afară din casă din cauza legăturilor sale cu defunctul infractor sexual american Jeffrey Epstein, şi se temea că fratele său îl va alunga efectiv.

Răspunsul cuplului Harry - Meghan

Într-un răspuns neobişnuit de dur, un purtător de cuvânt al lui Harry şi Meghan a declarat că comentariile lui Bower „au depăşit cu mult limita dintre critică şi obsesie”.

„Cei interesaţi de fapte vor căuta în altă parte; cei care caută conspiraţii aberante şi melodramă ştiu exact unde să le găsească”, a spus purtătorul de cuvânt într-o declaraţie.

Palatul Buckingham a refuzat să comenteze în numele regelui Charles şi al reginei Camilla. Nu a existat niciun comentariu imediat nici din partea reprezentanţilor prinţului William şi ai lui Kate, menţionează Reuters.

Editor : Sebastian Eduard