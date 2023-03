O profesoară și-a ucis iubitul și i-a îngropat cadavrul în grădină. Poliția a găsit un jurnal al crimei, cu detalii tulburătoare

Pentru că își suspecta iubitul de infidelitate, o profesoară din Marea Britanie l-a înjunghiat în gât, apoi i-a îngropat trupul în grădină.

Fiona Beal neagă că l-a ucis pe Nicholas Billingham, ale cărui rămășițe parțial mumificate au fost găsite în martie anul trecut, la patru luni și jumătate după ce a fost văzut ultima dată, potrivit Sky News.

Fiona, profesoară de școală primară, în vârstă de 49 de ani, a scris despre „partea ei întunecată” într-o mărturie „înfricoșătoare”, în care a explicat cum a ascuns un cuțit într-un sertar al noptierei, iar seara i-a spus iubitului ei să-și pună o mască pentru ochi, după care l-a ucis, crima petrecându-se în seara de 1 noiembrie 2021.

Într-un jurnal, profesoara a scris că avea impresia că Billingham, de 42 de ani, o înșela și că „hotărâse să-l omoare” până în luna octombrie 2021, spun anchetatorii.

Procurorul Steven Perian a spus că Nicholas Billingham a înșelat-o cu alte femei în trecut, iar „ea credea că are o nouă aventură” atunci când l-a ucis.

Beal avusese la un moment dat intenția de a rupe relația, dar apoi și-a făcut un alt plan - acela de a-l ucide pe iubitul ei. Și-a pregătit explicații pentru dispariția lui și pentru absența ei de la serviciu după crimă. Astfel, Fiona Beal i-a spus directorului școlii că are COVID și că trebuie să se autoizoleze și astfel a lipsit de la școală între 1 și 12 noiembrie 2021.

De asemenea, ea le-a spus altor persoane că Billingham a părăsit-o pentru o altă femeie. Câteva zile ea a folosit telefonul lui cu care a trimis mesaje prietenilor și colegilor de serviciu, pretinzând că este bine.

În „mărturisirea” ei, au spus procurorii, ea a scris:

„Trebuie să mărturisesc. Ok, iată. Octombrie 2021. M-a amenințat în timpul sexului. M-am gândit să plec, dar lucrurile pe care le-a spus și le-a făcut mi-au alimentat partea întunecată. Eu o numesc Tulip22. E nesăbuită, neînfricată, eficientă și nemiloasă", a scris Fiona în mărturia din agenda ei.

„Mutarea unui cadavru este mult mai dificilă decât pare la televizor”

În jurnalul ei Fiona a mai vorbit despre cei 17 ani în care „el” a fost răutăcios, crud și disprețuitor. „Știam că nu-l pot lăsa să scape cu asta. Era un ticălos... În noaptea aceea am plănuit totul. Potrivit regulilor COVID, aveam o perioadă de 10 zile de izolare pentru simptome de COVID. L-am sunat pe director luni și i-am spus că am fost testați pozitiv și am avut simptome. El s-a dus la muncă. Tulip22 a fumat și a plănuit...

În timp ce era în baie, am ținut cuțitul în buzunarul halatului și apoi l-am ascuns în sertarul noptierei. Am adus și o daltă, o pungă de gunoi și cablu.

L-am pus să poarte o mască pentru ochi. A fost mai greu decât credeam că va fi. A ascunde un cadavru e greu. Mutarea unui cadavru este mult mai dificilă decât pare la televizor", a scris profesoara.

Profesoara ar fi vrut să se sinucidă

Pe 6 martie 2022, Beal, care a lucrat la Academia Eastfield din Northampton, s-a cazat într-o cabană din Cumbria, după ce și-a informat directorul că este bolnavă. Poliția i-a făcut o vizită pe 15 martie și a găsit-o cu răni superficiale, alături de un aparent bilet de sinucidere, după ce a fost contactată de un membru al familiei îngrijorat de starea ei.

Poliția a ajuns ulterior și la casa ei din Northampton și a găsit la subsol o saltea pătată de sânge și mai multe urme de sânge pe cadrul patului.

Au fost făcute săpături în grădina din spatele casei unde au fost descoperite rămășițe umane.

Un medic legist a concluzionat că Billingham a fost ucis cu o singură lovitură de cuțit în partea dreaptă a gâtului.

Procesul este în plină desfășurare.

