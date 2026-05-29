OMS face un anunț surprinzător despre Ebola: „Epidemia poate fi oprită”. Ce spune organizația despre evoluția focarului din Congo

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizației Mondiale a Sănătății, a declarat joi că focarul de Ebola din Republica Democratică Congo, care a provocat moartea a peste 200 de persoane, poate fi încă ținut sub control, în ciuda conflictului din estul țării. De asemenea, el a îndemnat grupările armate să declare un armistițiu, pe măsură ce ajutoarele și asistența medicală continuă să sosească, anunță France24.

Șeful agenției ONU pentru sănătate a declarat joi că epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo, care a făcut peste 200 de victime, poate fi oprită, la sosirea sa pentru a coordona lupta împotriva acestei boli extrem de contagioase.

Avionul șefului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a aterizat joi seara în capitala Kinshasa. Vineri, el a mers în provincia Ituri, din nord-estul RDC, epicentrul epidemiei.

„Această epidemie poate fi oprită”, a declarat Tedros, adăugând că OMS nu susține interdicțiile de călătorie pentru combaterea Ebola, deoarece acestea „nu ajută prea mult”.

„Împreună, vom depăși această epidemie”, a spus el, promițând că va face „tot ce-mi stă în putință pentru a vă ajuta”.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a recomandat acordarea priorităţii pentru trei tratamente experimentale împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, inclusiv MBP134 de la Mapp Biopharmaceutical, maftivimab de la Regeneron şi remdesivirul antiviral de la Gilead Sciences, acesta din urmă folosit şi în timpul pandemiei de Covid-19.

CM 2026. SUA, Mexic şi Canada anunţă măsuri de sănătate publică privind călătoriile, în contextul epidemiei de Ebola

OMS a înregistrat 10 decese confirmate și 223 de decese suspectate de Ebola în RDC de la declararea epidemiei pe 15 mai, dintr-un total de peste 1.000 de cazuri confirmate și suspectate, conform ultimelor cifre disponibile până la 24 mai.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că amploarea reală a epidemiei, despre care se crede că a circulat neobservată o perioadă, este probabil mult mai mare.

Aceasta este a 17-a epidemie de Ebola înregistrată în această vastă țară din Africa Centrală, cu o populație de peste 100 de milioane de locuitori.

Eforturile de combatere a epidemiei sunt îngreunate de faptul că epicentrul acesteia se află în estul țării, o regiune bogată în resurse minerale, marcată de violențele provocate de diverse grupuri armate de peste trei decenii.

În cea mai recentă izbucnire de violență, gruparea M23, susținută de Rwanda, a capturat, începând din 2021, vaste teritorii, luptele intensificându-se în ultimul an și jumătate.

Șeful OMS a îndemnat facțiunile beligerante să înceteze luptele.

„Conflictul și strămutarea populației îngreunează totul”, a spus el. „Fac un apel direct către toate părțile beligerante din această regiune: vă rog, declarați un armistițiu. Nicio cauză, niciun conflict, nicio nemulțumire nu merită să condamne oameni nevinovați la moarte din cauza unei boli care poate fi prevenită.”

