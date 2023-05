Papa și Emanuela Orlandi. O nouă teorie în legătură cu misterioasa dispariție ar putea zgudui Vaticanul

Emanuela Orlandi avea 15 ani când a fost văzută în viață pentru ultima dată la Roma. Fratele ei explică acum de ce susține o nouă teorie în legătură cu dispariția surorii sale, scrie The Guardian.

Nu cu mult timp înainte de a dispărea în vara lui 1983, Emanuela Orlandi a mers în Piazza del Catalone, o mică piață chiar în afara zidurilor Vaticanului, pentru a se întâlni cu prietenii.

Era încă o atmosferă de petrecere în timpul acelei luni călduroase, la doar câteva săptămâni după ce AS Roma a câștigat titlul din Serie A. Într-o fotografie făcută la acea vreme, Orlandi, care avea atunci 15 ani, poartă o bentiță pe cap în galben și roșu, făcută de mama ei în culorile echipei de fotbal. A fost una dintre ultimele fotografii făcute înainte ca ea să dispară fără urmă pe 22 iunie 1983. Fratele ei mai mare, Pietro Orlandi, încă caută răspunsuri.

„Emanuela a fost aici cu prietenii”, a spus el într-un interviu. „Încă sărbătoreau; a fost ultima fotografie făcută cu ea zâmbind.”

Misterul dispariției Emanuelei, care nu a fost văzută de familia ei de când și-a părăsit casa din Vatican, unde tatăl ei era angajat laic în gospodăria papală, a cuprins Italia de patru decenii. Dar abia în luna ianuarie a acestui an, Vaticanul și-a început propria anchetă, promițând că va afla adevărul în cazul care a produs multe teorii, unele dintre ele ciudate, dar fara fapte concrete. Procurorii de la Roma au început să colaboreze cu Vaticanul la anchetă luna aceasta.

„De 40 de ani nu a existat niciodată o colaborare între Vatican și procurori”, a spus Orlandi, care a stârnit recent controverse după ce a insinuat că mult veneratul Papa Ioan Paul al II-lea ar fi putut fi implicat în dispariția surorii sale mai mici. „Până în urmă cu câțiva ani, Vaticanul a spus că nu știe nimic, că ea a dispărut în Italia și că trebuie investigat acolo. Pe de altă parte, mi s-a spus că Roma are o mulțime de documente. În toți acești ani, Vaticanul a rămas tăcut – poate că asta înseamnă că cineva de acolo are dovezi despre ceea ce s-a întâmplat.”

Ancheta Vaticanului a început la câteva luni după ce serialul Netflix, Vatican Girl, a readus cazul Emanuelei în centrul atenției la nivel mondial. Seria a explorat teoriile care au apărut de-a lungul anilor, prima fiind că a fost răpită de o bandă pentru a șantaja Vaticanul să-l elibereze pe Mehmet Ali Ağca, care a fost închis în 1981 după ce a încercat să-l asasineze pe Ioan Paul al II-lea. Dispariția ei a fost, de asemenea, legată de un val de scandaluri financiare de la banca Vaticanului, de un presupus grup sexual condus de poliția Vaticanului și de mafie.

O altă teorie a fost că Emanuela a fost dusă la Londra, unde a locuit ani de zile într-un cămin de tineret deținut de o congregație catolică, cu cheltuielile ei finanțate de Vatican. Potrivit acestei ipoteze, ea a murit la Londra înainte ca trupul ei să fie transferat înapoi la Roma și îngropat la Vatican. În 2019, două morminte din Vatican au fost redeschise după ce s-a aflat că Emanuela ar fi fost îngropată acolo. Nu au fost găsite rămășițe umane.

Dar noua, și cea mai uimitoare, afirmație din seria Netflix a venit de la o prietenă din copilărie a Emanuelei, care a spus că adolescenta i-a spus că a fost molestată de „cineva apropiat” lui Ioan Paul al II-lea.

„Ea a spus că conversația a avut loc cu câteva zile înainte ca Emanuela să dispară și că [presupusul incident] a avut loc în grădinile Vaticanului”, a spus Orlandi. Că Emanuela ar fi fost o victimă a pedofiliei este probabil cea mai plauzibilă teorie, a adăugat aceasta. „Când știi că în acel mediu se fac anumite lucruri, te întrebi dacă poate nu fost pusă în acea situație.”

Hotărârea lui Orlandi de a afla adevărul a enervat Vaticanul. În aprilie, în timpul audierilor, el a împărtășit o casetă audio care conținea o presupusă conversație între un jurnalist și șeful unei organizații criminale din Roma, suspectată că a fost implicată în dispariția Emanuelei. În înregistrare, acesta a insinuat că regretatul Ioan Paul al II-lea, al cărui nume inițial era Karol Józef Wojtyła, ieșea noaptea cu duhovnici în vârstă în căutarea adolescentelor.

O parte din înregistrare a fost difuzată ulterior într-un program TV italian în timpul unui interviu cu Orlandi, în care acesta a adăugat: „Mi-au spus că Wojtyła ieșea ocazional seara cu doi monseniori polonezi și cu siguranță nu era pentru a binecuvânta casele.”

Papa Francisc a denunțat „insinuările ofensatoare și nefondate”, în timp ce ziarul Vaticanului, L'Osservatore Romano, a spus că „acuzațiile anonime, rușinoase” sunt „o nebunie”.

Orlandi susține că Vaticanul a exploatat controversa pentru a-l discredita. „Întotdeauna am spus că cred că Ioan Paul știa ceva”, a spus el. „Dar persoana din caseta audio a fost cea care a folosit cuvinte jignitoare împotriva lui. Am dat și numele celor doi monseniori, care erau apropiați de Ioan Paul. Toată lumea știa că uneori ieșeau noaptea împreună. Am adăugat pur și simplu că [ieșirile] lor nu au fost din motive religioase.”

De asemenea, acesta se întreabă dacă Papa Francisc știa ceva despre soarta surorii sale când, la scurt timp după alegerea sa în 2013, pontiful i-a spus că Emanuela este „în rai”.

„Mi-a spus aceste cuvinte, nu știu de ce”, a spus Orlandi. „Pentru [Joseph] Ratzinger [predecesorul său, Papa Benedict al XVI-lea], Emanuela a fost un tabu. Deci faptul că Francis i-a folosit numele m-a făcut să cred că vrea să colaboreze cu mine, dar de atunci nu a mai vrut să se mai întâlnească niciodată cu mine.”

Orlandi, care are alte trei surori, a descris o copilărie privilegiată între zidurile Vaticanului, în care s-au bucurat de grădini și s-au simțit ca și cum s-ar afla în „cel mai sigur loc din lume”.

Căutarea adevărului despre sora sa este parțial influențată de vinovăție. În ziua în care a dispărut, Emanuela i-a cerut să o ducă la lecția de flaut. „Era atât de cald la Roma și nu am vrut să merg”, a spus el. „Ea a fost puțin supărată și a plecat. Încă mă întrebce s-ar fi întâmplat dacă aș fi dus-o.”

Timpul va spune dacă ancheta îi va aduce răspunsurile de care are nevoie. „În toți acești ani, nu știm dacă Emanuela este în viață sau moartă”, a spus el. „Îmi voi continua lupta până la capăt.”

