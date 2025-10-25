Live TV

Parcuri matrimoniale: Cum arată piețele de „întâlniri pe nevăzute” din China, care au ajuns mai populare decât aplicațiile de dating

piață matrimonială din China
Parcurile în care se organizează piețe matrimoniale se umplu de oameni, în special părinți care încearcă să găsească un partener de viață potrivit pentru copilul lor. Foto: Profimedia Images

În fiecare dimineață de vineri și sâmbătă, sute de oameni se adună într-un parc din orașul Chongqing din China în căutarea iubirii – de cele mai multe ori, însă, nu o fac pentru ei. Piețele matrimoniale sunt ca o versiune fizică a unei aplicații de dating în care părinții încearcă să le găsească copiilor lor un partener de viață.

Localnicii folosesc termenul „xiangqin jiao”, care se traduce prin „colțul întâlnirilor pe nevăzute”, însă expresia folosită mai des în Occident este de „piața matrimonială”.

Celor interesați li se prezintă documente asemănătoare unor CV-uri, dar care funcționează ca niște profiluri de dating. Ele conțin informații obișnuite, precum sexul, vârsta, înălțimea, jobul și ce își dorește acea persoană de la un potențial partener, dar și detalii împărtășite mai rar în lumea occidentală, precum greutatea, veniturile și dacă părinții au pensii. Mulți nici măcar nu includ poza sau numele persoanei descrise.

O pețitoare voluntară, Sora Gao, vine în fiecare săptămână cu zeci de profiluri de dating pe care participanții le pot analiza. Ea își petrece cea mai mare parte a timpul încercând să îi liniștească pe părinții care nu înțeleg de ce copiii lor nu și-au găsit încă un partener.

„Conceptul de căsătorie al generației noastre nu este același ca cel de azi”, a spus Gao pentru Wall Street Journal. „În generația noastră, oamenii îndurau multe. Astăzi, tinerii se gândesc: 'de ce să mă mulțumesc (cu mai puțin)?'”

Searching for a spouse in China
Prima astfel de piață matrimonială modernă din China a apărut în Beijing în jurul anului 2004. Conceptul s-a răspândit apoi și în alte orașe mari. Foto: Profimedia Images

Numărul căsătoriilor a scăzut în multe părți ale lumii, dar în China situația este deosebit de gravă. În timp ce populația țării este de peste 1 miliard de oameni, în 2024, doar 6,1 milioane de cupluri s-au căsătorit – o scădere cu 21% față de anul precedent și un nou record negativ, potrivit datelor oficiale.

Mai puține căsătorii înseamnă și mai puțini copii, ceea ce contribuie la scăderea populației, ceea ce a îndemnat guvernul de la Beijing să ofere subvenții pentru a încuraja oamenii să facă copii.

„Părinții mei sunt mai îngrijorați decât mine”, a spus Zhou Jinshan (33 de ani), care lucrează într-un restaurant și a venit în „parcul iubirii” din Chongqiing în ziua sa liberă, după ce părinții l-au bătut la cap să își găsească o soție. „Îmbătrânesc.”

Prima astfel de piață matrimonială modernă din China a apărut la Beijing în jurul anului 2004, potrivit presei de stat. Apoi, conceptul s-a răspândit în Shanghai, Guangzhou, Chengdu și alte orașe mai mici. Evenimentele sunt organizate în mare parte de localnici.

Shanghai Marriage Market busy during National Day in Shanghai
Unii părinți lipesc informațiile despre copiii lor necăsătoriți pe umbrele deschise. Când un trecător este interesat de unul dintre profilurile afișate, acesta se oprește să vorbească și să obțină datele de contact ale persoanei respective. Foto: Profimedia Images

Într-o sâmbătă recentă, în Parcul Poporului din Chongqing, părinții țineau în mână profilurile printate sau scrise de mână ale copiilor lor pentru a atrage trecători. Unii dintre ei au lipit informațiile pe umbrele deschise, ca pe niște afișe publicitare.

Parcul era atât de aglomerat încât oamenii nu puteau să înainteze decât foarte lent de-a lungul aleilor. Când unul dintre profilurile afișate le atrăgea atenția, aceștia se opreau să vorbească și să schimbe date de contact, inclusiv contul de WeChat, principala rețea socială din China.

Unul dintre profiluri includea salariul lunar al femeii afișate (în jur de 560 de dolari), faptul că deține o casă și o mașină și că vrea ca partenerul ei să aibă sub 29 de ani, să fie mai scund de 1,72m, să cântărească în jur de 65 de kilograme și nu aibă „obiceiuri nocive”.

Ar putea fi perechea perfectă pentru un bărbat de 26 de ani al cărui profil afișat în apropiere întrunea toate cerințele fizice ale femeii. Acesta a scris că își căuta o soție fără tatuaje, cu diplomă de facultate și „nu prea grăsuță”.

"Dating Corner", People's Park, Shanghai
Profilurile de dating conțin și informații mai puțin obișnuite, precum greutatea, veniturile și dacă părinții au pensii. Multe nici nu includ poza sau numele persoanei. Foto: Profimedia Images

Politica copilului unic din China a creat o situație dificilă pentru persoanele rămase singure. În China, bărbații sunt mai numeroși decât femeile, dar femeile beneficiază de obicei de o educație mai bună și mai multe resurse decât în cazul generațiilor precedente, ceea ce le face să aibă așteptări mai mari de la partenerul lor.

„Problema nu este că suntem noi prea pretențioase, ci că ei nu sunt destul de buni”, a spus Zhang Jing, o femeie de 34 de ani care lucrează în vânzări și caută un soț de 34-40 de ani care are cel puțin 1,70m înălțime, nu are copii, are un job stabil și deține o casă.

Huang Weiming (36 de ani) a venit pentru prima dată la piața matrimonială din Chongqing după ce a auzit de acest loc de pe Douyin, versiunea chinezească a aplicației TikTok.

Huang, care are o casă și o mașină și câștigă 17.000 de dolari pe an, a spus că va continua să își caute o soție până când va face 40 de ani. Dacă nici până atunci nu va găsi pe nimeni, Huang ar prefera să rămână singur.

Cu toate că rareori se întâmplă ca oamenii să își găsească perechea perfectă în cadrul acestui tip de eveniment, piețele matrimoniale continuă să atragă foarte multă lume. O explicație ar fi că evenimentul este un pretext pentru pensionari să se întâlnească și să bârfească.

Un bărbat a spus că copilul său era deja căsătorit, dar că a venit totuși să prospecteze piața, în timp ce un altul care căuta o soție pentru fiul său de 25 de ani a spus că este și un mod bun de a-ți face noi prieteni.

La prânz, parcul a început să se golească, iar Zhang și-a notat câteva conturi de WeChat. Șansele să îl găsească pe viitorul ei soț printre bărbații ale căror profiluri le-a văzut în parc? „Nu prea grozave.”

