Planeta se încinge: 2026 ar putea fi cu peste 1,4 grade Celsius mai cald comparativ cu perioada 1850-1900. Explicația meteorologilor

Foto Shutterstock

Anul viitor va fi, probabil, al patrulea an consecutiv în care temperaturile globale vor depăşi cu mai bine de 1,4 grade Celsius valorile din perioada preindustrială, a declarat serviciul de meteorologie din Marea Britanie, Met Office, citat joi de DPA/PA Media. Această valoare este inferioară celei de 1,55 grade Celsius consemnată în cel mai cald an înregistrat vreodată, 2024, însă 2026 s-ar număra printre cei mai călduroşi patru ani din istoria înregistrărilor meteorologice şi ar putea fi al patrulea an consecutiv în care se depăşeşte pragul de 1,4 grade Celsius.

În estimările sale anuale privind temperaturile medii globale, Met Office a declarat că 2026 va depăşi cu aproximativ 1,46 grade Celsius valorile de referinţă din perioada 1850-1900, în contextul în care valulde încălzire continuă.

În anul 2024 s-a depăşit pentru prima dată pragul de încălzire cu 1,5 grade Celsius convenit prin Acordul de la Paris în încercarea de a limita încălzirea globală pentru evitarea celor mai periculoase efecte ale acesteia şi este posibil ca în 2026 să se întâmple acelaşi lucru. Ultimii trei ani probabil au depăşit 1,4 grade şi ne aşteptăm ca 2026 să fie al patrulea an consecutiv în care se întâmplă acelaşi lucru, a declarat profesorul Adam Scaife, care conduce echipa din spatele prognozei globale a Met Office pentru 2026.

Înainte de această creştere, temperatura globală anterioară nu depăşise 1,3 grade Celsius, a precizat el.

Prognoza plasează temperatura medie globală între 1,34 grade Celsius şi 1,58 grade Celsius, cu 1,46 grade Celsius ca estimare medie, peste valorile de referinţă din 1850-1900, înainte de avântul arderii pe scară largă a combustibililor fosili.

Nick Dunstone de la Met Office, care a condus procesul de elaborare a acestei prognoze, a declarat: În 2024 a existat prima depăşire temporară (n.r. a pragului) de 1,5 grade Celsius, iar prognoza noastră pentru 2026 sugerează că acest lucru este din nou posibil. Acest lucru evidenţiază cât de rapid ne apropiem acum de obiectivul de 1,5 grade Celsius al Acordului de la Paris.

În Acordul de la Paris privind schimbările climatice, încheiat în 2015, ţările şi-au luat angajamentul de a menţine încălzirea globală cu mult sub 2 grade Celsius comparativ cu valorile preindustriale şi de a continua eforturile pentru reducerea creşterilor cu 1,5 grade Celsius. Acest lucru pentru evitarea celor mai grave urmări ale creşterii nivelului mării, secetei, inundaţiilor, valurilor de caniculă şi furtunilor extreme provocate de schimbările climatice.

Citește și:

„Frigiderul lumii” se încălzește accelerat. Cercetătorii avertizează că „iarna este redefinită” în Arctica

Oamenii de ştiinţă au avertizat în repetate rânduri cu privire la impactul din ce în ce mai sever al încălzirii intense şi la capacitatea tot mai redusă a oamenilor şi a naturii de a se adapta la aceste schimbări, fiecare fracţiune de grad contând pentru evitarea celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice.

Însă, ONU a avertizat că lumea se îndreaptă încă spre o încălzire de 2,8 grade Celsius, conform politicilor actuale, sau de aproximativ 2,3 grade Celsius până la 2,5 grade Celsius dacă toate acţiunile promise de ţări sunt puse în aplicare.

La începutul acestui an, Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a estimat că nivelurile actuale ale încălzirii globale, în afara fluctuaţiilor de temperatură de la un an la altul, sunt cu 1,37 grade Celsius peste media din perioada 1850-1900.

