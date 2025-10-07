Live TV

Polițiștii bavarezi ar putea doborî dronele neidentificate. Proiectul de lege a fost aprobat de guvernul landului german

Police officers at the Munich Oktoberfest 2025
Iniţiativa landului Bavaria ar putea fi preluată la nivel federal în Germania. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul landului german Bavaria a aprobat marți un proiect de lege care le permite polițiștilor să tragă asupra dronelor neidentificate, după ce operațiunile aeroportului din München au fost perturbate de mai multe apariții misterioase.

Guvernul landului german Bavaria a aprobat marţi un proiect de act normativ care le va permite poliţiştilor să tragă asupra dronelor, după ce săptămâna trecută operaţiunile aeroportului din München au fost perturbate de apariţii misterioase de drone.

Aceste incidente, care se adaugă unor similare, petrecute în alte ţări europene, mai ales în Danemarca, şi pe care unii responsabili le atribuie Rusiei, ce neagă orice implicare, au stârnit o amplă dezbatere în Germania asupra modului în care ar trebui reacţionat în cazul dronelor neidentificate, notează Agerpres.

Deşi doborârea acestora cu ajutorul armelor de foc este dificilă sub aspect tehnic, guvernul bavarez a aprobat acum un proiect de act normativ care le va da poliţiştilor dreptul să procedeze astfel în situaţiile când consideră necesar. Pentru a intra în vigoare, proiectul mai are nevoie doar de votul favorabil al parlamentului landului Bavaria.

"Nu este cazul să intrăm în panică, dar este nevoie de mai multă prudenţă", a indicat premierul bavarez, Markus Söder. "Concluzia este că trebuie să le doborâm în loc să aşteptăm", a adăugat el, argumentând că poliţia trebuie să poată neutraliza dronele pentru a proteja populaţia. "Trebuie de asemenea să fim capabili să ne înarmăm propriile noastre drone", a mai susţinut premierul bavarez.

Proiectul de lege aprobat de guvernul său include noi prerogative oferite poliţiei pentru combaterea dronelor şi crearea unui centru de apărare în acest scop. Acest centru va fi la Erding (în apropierea aeroportului din München), unde armata germană deja cooperează cu companii tehnologice bavareze.

Iniţiativa landului Bavaria ar putea fi preluată la nivel federal în Germania. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, şi-a anunţat recent intenţia de creare a unui centru comun de apărare împotriva dronelor.

