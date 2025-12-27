Live TV

Prințesa Diana, etichetată drept „prădătoare” de către oficiali în timpul războiului mediatic cu Charles. Noi documente despre Lady Di

Data actualizării: Data publicării:
Printesa Diana, în timpul interviului BBC din 1995
Printesa Diana, în timpul interviului BBC din 1995. Foto: Captură BBC

Diana, prințesa de Wales, a fost descrisă de oficiali drept „de departe cel mai prădător și mai abil” actor în războiul mediatic pe care l-a purtat împotriva soțului său în anii 1990, potrivit unor documente ale guvernului irlandez recent publicate, scrie The Times. Evaluarea apare într-un raport scris de diplomați pentru Republica Irlanda acum 30 de ani, care a fost făcut public de Arhivele Naționale ale țării.

Documentele aruncă o nouă lumină asupra unui război de relații publice intens gestionat între cuplul regal despărțit.

Acestea se referă la o vizită de două zile a prințului Charles în Irlanda, în iunie 1995, la trei ani după separarea sa de Diana. Călătoria a avut loc în plină desfășurare a ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „războiul familiei Wales” – o perioadă marcată de scurgeri de informații, briefinguri concurente și proceduri acrimonioase de divorț, în timpul căreia fiecare parte a luptat pentru a câștiga simpatia publicului.

Oficialii irlandezi au raportat că consilierii lui Charles au considerat vizita ca „parte a unei strategii de relații publice pe termen lung pentru a-l reabilita pe prinț în ochii publicului britanic” după destrămarea căsătoriei sale în 1992. Separarea, urmată de interviul acordat de Diana în 1995 pentru emisiunea BBC Panorama – în care ea spus celebra propoziție „Eram trei în această căsnicie”, referindu-se la Camilla Parker Bowles – și ranchiuna față de relația continuă a lui Charles cu Camilla Parker Bowles au fost considerate ca aducând prejudicii grave reputației moștenitorului tronului britanic.

Conform documentelor, echipa de presă a lui Charles, condusă de secretarul său de presă, Alan Percival, și adjunctul său, Sandy Henney, a declarat oficialilor irlandezi că această călătorie era „cea mai bună apariție publică a prințului de foarte mult timp”.

Henney este descris într-o notă a Departamentului de Afaceri Externe ca fiind „extrem de loial” față de Charles și „deschis la orice oportunitate de a-i promova cauza”. Oficialii Republicii Irlanda au consemnat că nu erau siguri dacă glumea când a ridicat perspectiva ca Diana să viziteze și Irlanda.

„Henney (care era mai puțin conștientă de dimensiunea politică decât Percival, mai rezervat) mi-a spus că, dacă ar fi avut vreun cuvânt de spus, prințul ar fi revenit aici înainte de sfârșitul verii”, se arată în document.

„Ea a remarcat, de asemenea, că, dacă ne luăm după practica de până acum, ne-am putea aștepta în curând la o abordare din partea prințesei Diana! ”

Autorul notei, Joe Hayes, a adăugat că comentariul părea inițial glumeț, dar a căpătat curând un ton mai ascuțit. „Am considerat asta o glumă până când ea a repetat-o și m-a asigurat că, în bătălia mediatică dintre cei doi, prințesa era de departe cea mai agresivă și mai abilă, iar personalul ei dedica mult timp găsirii de modalități și mijloace de a eclipsa Palatul St James.”

O altă serie de documente diplomatice din aceeași perioadă, publicate de Arhivele Naționale ale Regatului Unit la Kew în 2020, sugerează că Charles a reușit să „câștige simpatia irlandezilor” în timpul vizitei sale. Aceste documente descriu călătoria ca un punct de cotitură în relațiile dintre cele două țări.

Asistenții puseseră la punct planuri ca viitorul rege să efectueze o vizită de trei zile în Republica Irlanda, începând cu 29 iunie 1996, când la Stormont se desfășurau cu seriozitate primele discuții care au deschis calea către Acordul de Vinerea Mare, prin care s-au încheiat decenii de violențe în Irlanda.

Cu toate acestea, documentele au revelat și faptul că o vizită de răspuns planificată pentru vara următoare a fost abandonată din cauza îngrijorărilor legate de siguranța sa.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
2
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
photo-collage.png - 2025-10-12T180649.501
5
„Rusia sub Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică. Un stat...
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Digi Sport
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
printul george rade cu printul william aratand spre parada
William şi fiul său George, voluntari pentru o zi la o organizaţie caritabilă, vizitată în urmă cu 32 de ani și de prinţesa Diana
Emeritus King Juan Carlos I Enjoys A Walk Through Sanxenxo, Spain - 22 Jun 2025
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos dezminte că ar fi avut o idilă cu prințesa Diana
harry angola bun
Prințul Harry, „pe urmele” mamei sale, Diana: a participat la o acțiune de dezamorsare a minelor terestre din Angola
Domeniul Althorp
Fosta locuință a Prințesei Diana a fost „ținta unui presupus atac incendiar”
Prințul William alături de mama sa, prințesa Diana, în 1993, la adăpostul The Passage FOTO The Passage via BBC
Fotografii în premieră cu Diana și William într-o vizită la persoanele fără adăpost. Prințul dezvăluie cum l-a marcat
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: „Efectul de...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor...
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
ANM a actualizat prognoza meteo. Cod galben și portocaliu de vânt...
nicusor dan nicolae ratiu
Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu fiul lui Ion Rațiu: „Un reper de...
Ultimele știri
FBI închide sediul istoric din Washington. Anunțul directorului Kash Patel despre unde vor lucra agenții
Cum ne revenim după excesele de Crăciun. Sfaturile medicilor pentru zilele următoare
Nigeria sugerează că vor exista noi atacuri armate în cadrul unor operaţiuni „comune” cu SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din...
Fanatik.ro
Marea campioană care renunță la rețelele de socializare! Cum explică decizia radicală luată: ”Mi-am dat seama...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie cu trandafiri. I-a umplut casa”
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Motivul pentru care nu ar trebui să cumperi niciodată pește în perioada dintre Crăciun și Revelion. De ce...
Digi FM
Lily Collins, fata lui Phil Collins, topită după fiica ei: Primul Crăciun al micuței noastre Tove și simțim...
Digi Sport
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
Pro FM
"Lună de lună ne-am rugat pentru acest mic miracol". Fiica adoptivă a lui Eminem, despre cât a luptat să...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Sfântul Ștefan: tradiții, obiceiuri și urări de trimis celor dragi
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...