Prințesa Diana, etichetată drept „prădătoare” de către oficiali în timpul războiului mediatic cu Charles. Noi documente despre Lady Di

Diana, prințesa de Wales, a fost descrisă de oficiali drept „de departe cel mai prădător și mai abil” actor în războiul mediatic pe care l-a purtat împotriva soțului său în anii 1990, potrivit unor documente ale guvernului irlandez recent publicate, scrie The Times. Evaluarea apare într-un raport scris de diplomați pentru Republica Irlanda acum 30 de ani, care a fost făcut public de Arhivele Naționale ale țării.

Documentele aruncă o nouă lumină asupra unui război de relații publice intens gestionat între cuplul regal despărțit.

Acestea se referă la o vizită de două zile a prințului Charles în Irlanda, în iunie 1995, la trei ani după separarea sa de Diana. Călătoria a avut loc în plină desfășurare a ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „războiul familiei Wales” – o perioadă marcată de scurgeri de informații, briefinguri concurente și proceduri acrimonioase de divorț, în timpul căreia fiecare parte a luptat pentru a câștiga simpatia publicului.

Oficialii irlandezi au raportat că consilierii lui Charles au considerat vizita ca „parte a unei strategii de relații publice pe termen lung pentru a-l reabilita pe prinț în ochii publicului britanic” după destrămarea căsătoriei sale în 1992. Separarea, urmată de interviul acordat de Diana în 1995 pentru emisiunea BBC Panorama – în care ea spus celebra propoziție „Eram trei în această căsnicie”, referindu-se la Camilla Parker Bowles – și ranchiuna față de relația continuă a lui Charles cu Camilla Parker Bowles au fost considerate ca aducând prejudicii grave reputației moștenitorului tronului britanic.

Conform documentelor, echipa de presă a lui Charles, condusă de secretarul său de presă, Alan Percival, și adjunctul său, Sandy Henney, a declarat oficialilor irlandezi că această călătorie era „cea mai bună apariție publică a prințului de foarte mult timp”.

Henney este descris într-o notă a Departamentului de Afaceri Externe ca fiind „extrem de loial” față de Charles și „deschis la orice oportunitate de a-i promova cauza”. Oficialii Republicii Irlanda au consemnat că nu erau siguri dacă glumea când a ridicat perspectiva ca Diana să viziteze și Irlanda.

„Henney (care era mai puțin conștientă de dimensiunea politică decât Percival, mai rezervat) mi-a spus că, dacă ar fi avut vreun cuvânt de spus, prințul ar fi revenit aici înainte de sfârșitul verii”, se arată în document.

„Ea a remarcat, de asemenea, că, dacă ne luăm după practica de până acum, ne-am putea aștepta în curând la o abordare din partea prințesei Diana! ”

Autorul notei, Joe Hayes, a adăugat că comentariul părea inițial glumeț, dar a căpătat curând un ton mai ascuțit. „Am considerat asta o glumă până când ea a repetat-o și m-a asigurat că, în bătălia mediatică dintre cei doi, prințesa era de departe cea mai agresivă și mai abilă, iar personalul ei dedica mult timp găsirii de modalități și mijloace de a eclipsa Palatul St James.”

O altă serie de documente diplomatice din aceeași perioadă, publicate de Arhivele Naționale ale Regatului Unit la Kew în 2020, sugerează că Charles a reușit să „câștige simpatia irlandezilor” în timpul vizitei sale. Aceste documente descriu călătoria ca un punct de cotitură în relațiile dintre cele două țări.

Asistenții puseseră la punct planuri ca viitorul rege să efectueze o vizită de trei zile în Republica Irlanda, începând cu 29 iunie 1996, când la Stormont se desfășurau cu seriozitate primele discuții care au deschis calea către Acordul de Vinerea Mare, prin care s-au încheiat decenii de violențe în Irlanda.

Cu toate acestea, documentele au revelat și faptul că o vizită de răspuns planificată pentru vara următoare a fost abandonată din cauza îngrijorărilor legate de siguranța sa.

