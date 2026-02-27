„Rețetă dovedită pentru o baie de sânge”. Cine va fi moștenitorul lui „El Mencho”: trei scenarii prin care vidul de putere ar fi umplut

Se autointitulează „Compania” și este una dintre cele mai puternice organizații criminale din lume. Un imperiu al traficului de droguri și al extorcării, are active estimate la 50 de miliarde de dolari și o armată privată la dispoziție. Dar niciun lider clar, potrivit The Times.

Uciderea celui mai căutat om din țară, Nemesio Oseguera Cervantes, de către forțele de securitate mexicane, într-o operațiune comună cu serviciile de informații americane, a fost proclamată în Ciudad de Mexico și Washington ca o victorie importantă în lupta împotriva crimei organizate.

Fostul polițist și naș al cartelului, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit la o modestă cabană de vacanță într-o pădure de pini din statul său natal, Jalisco, unde își petrecuse weekendul cu una dintre iubitele sale. A fost rănit mortal după un schimb de focuri de armă de cinci ore.

Moartea sa, oricât de binevenită ar fi, implică riscuri. Oseguera, cunoscut pe scară largă sub porecla de El Mencho, nu a avut un succesor clar. Acest lucru ridică spectrul unei bătălii iminente pentru bogățiile barbare ale grupării criminale pe care a fondat-o și condus-o - Cartelul Jalisco Nueva Generation sau CJNG.

Sunt posibile trei scenarii. Unul este un război intern pentru controlul cartelului. Altul este acela în care un cartel rival înfruntă cu CJNG în încercarea de a-i prelua teritoriul și afacerile. Al treilea este instalarea unui nou lider, iar cartelul, deși slăbit, supraviețuiește.

Primul scenariu este cel mai periculos. Confruntările din interiorul cartelurilor mexicane au cauzat cele mai extreme creșteri ale violenței din ultimii 20 de ani.

Un exemplu evident în acest sens este reprezentat de luptele interne din cadrul cartelului Sinaloa din nord-vestul Mexicului, după arestarea în Texas, în septembrie 2024, a cofondatorului grupării, Ismael „El Mayo” Zambada García. Capturarea sa a declanșat un război civil deschis între facțiunea sa și o altă facțiune, condusă de fiii celuilalt fondator, Joaquín „El Chapo” Guzmán, care este închis în Statele Unite din 2019. Fiii lui El Chapo - cunoscuți sub numele de Chapitos - au fost acuzați că l-au trădat pe El Mayo.

Bătălia s-a desfășurat ca un spectacol public macabru, în care au fost expuse cadavrele membrilor bandelor rivale, lăsate atârnate de podurile din statul Sinaloa. De la izbucnirea violențelor, 4.000 de persoane au fost raportate moarte sau dispărute. Cartelul CJNG s-a alăturat acestei bătălii, de partea grupării Chapitos.

„Războaiele civile dintre carteluri sunt deosebit de brutale pentru că oamenii știu unde locuiesc unii despre alțoo și sunt cu toții înghesuiți în același teritoriu”, a declarat Ioan Grillo, autorul mai multor cărți despre traficul de droguri, stabilit în Ciudad de Mexico. „Luptele interne dintre oameni care lucrează împreună de mult timp sunt o rețetă dovedită pentru o baie de sânge.”

Un alt scenariu este acela în care o bandă rivală, simțind o slăbiciune în cadrul CJNG, încearcă să acapareze afacerea sa extrem de profitabilă. Așa s-a format cartelul Jalisco. Acesta a apărut în 2011, când 35 de cadavre - multe prezentând semne de tortură - au fost aruncate pe un drum, blocând traficul în orașul portuar Boca del Río, pe coasta de est a Mexicului.

Grupul, condus deja de Oseguera, era cunoscut pe atunci sub numele de Los Matazetas, adică „ucigașii Zeta”. Întreaga sa rațiune de a fi era să distrugă și să succeadă cartelului Zeta. Una dintre tacticile lor era să lege și să detoneze bețe de dinamită pe suspecții capturați vii. Bătălia a fost în cele din urmă câștigată de Matazetas, care până în 2011 se autointitula „Cartelul Jalisco Noua Generație”, un rebranding cu accente deliberate de milenialism, menit să semnaleze că era noul cartel din cartier și să atragă un public mai tânăr.

Succesul său în afaceri este de neegalat. Nu numai că trafichează droguri la nivel global — în special cocaină și metamfetamină, iar mai recent fentanil — dar are și activități secundare, printre care producția de avocado, contrabanda cu combustibil și aur și escrocheriile cu proprietăți în regim de multiproprietate. A format alianțe cu bande de traficanți de droguri cu interese similare din Africa până în Australia.

Un secret al succesului său este că operează ca o franciză, permițând grupurilor criminale mai mici să-i folosească numele contra cost. De asemenea, are o prezență activă pe rețelele sociale, în care se prezintă ca fiind atât caritabilă, cât și amenințătoare, ajutând săracii din zonele rurale, etalându-și în același timp armele formidabile.

Analiștii spun că singurul rival serios care ar putea înfrunta CJNG este facțiunea cartelului Sinaloa condusă de fiii lui El Chapo, despre care se presupune că este o aliată. „Rămâne de văzut dacă o alianță recent stabilită cu facțiunea Chapitos a Cartelului Sinaloa se va destrăma”, a declarat grupul de investigații InSight Crime.

Ultima opțiune este o succesiune. El Mencho, la fel ca mulți baroni ai drogurilor, credea în dinastii familiale, dar în propria linie genealogică candidații sunt limitați. Fiul său și presupusul moștenitor, Rubén „El Menchito” Oseguera, execută o condamnare pe viață în Statele Unite, fiind închis în 2020 pentru trafic de droguri. Fratele său, Antonio „Tony Montana” Oseguera, un spălător de bani condamnat, a fost extrădat în SUA anul trecut. Un alt frate, Abraham „Don Rodo” Oseguera, a fost, de asemenea, capturat anul trecut și așteaptă procesul în Mexic.

Asta lasă două posibilități. Una este văduva lui El Mencho, alias „Șefa”, Rosalinda González Valencia, care a fost arestată, dar apoi eliberată de autoritățile mexicane anul trecut.

Fiind fiica unui baron al drogurilor și a presupusului operator financiar principal al CJNG, creditul său este considerat aproape impecabil. Însă faptul că este femeie în cultura încă macho a lumii cartelurilor mexicane i-ar putea limita perspectivele.

O altă opțiune este fiul ei, Juan Carlos Valencia González, alias „Al treilea”, care este fiul vitreg al lui El Mencho. Anul trecut, guvernul SUA l-a identificat pe Valencia drept al doilea comandant de facto în cadrul CJNG. A oferit o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea și condamnarea sa.

Oricine va prelua conducerea, s-ar putea să nu știm. Având în vedere că guvernul mexican și Statele Unite demonstrează disponibilitatea de a captura șefii grupurilor de droguri - în ciuda riscului pe care îl implică acest lucru - structurile de conducere ar putea deveni în mod deliberat neclare, potrivit lui Grillo. „Nu este absolut deloc momentul să te prezinți drept șeful grupurilor de droguri”, a subliniat el.

