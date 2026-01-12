Roberta Metsola anunță măsuri dure după represiunea violentă din Iran. Diplomații iranieni, interziși în Parlamentul European

Parlamentul European a decis să interzică accesul diplomaților iranieni în toate sediile sale, ca reacție la represiunea violentă declanșată de regimul de la Teheran împotriva protestatarilor. Președinta Roberta Metsola anunță măsuri ferme și transmite că instituția europeană va continua să susțină lupta iranienilor pentru libertate și drepturi fundamentale.

Diplomaților iranieni li se va interzice accesul în Parlamentul European, ca reacție la represiunea brutală a regimului de la Teheran împotriva protestatarilor care cer sfârșitul a jumătate de secol de dictatură religioasă.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat această măsură într-o scrisoare adresată eurodeputaților, luni, potrivit POLITICO. Interdicția se va aplica în toate clădirile Parlamentului, din Bruxelles și Strasbourg, unde au loc principalele dezbateri, precum și la secretariatul acestuia din Luxemburg.

Oricine deține un pașaport iranian va fi verificat la intrare, iar cei identificați ca lucrând pentru regimul Khamenei vor fi opriți și nu vor primi acces, cu efect imediat. „Poporul Iranului poate continua să se bazeze pe acest Parlament pentru sprijin, solidaritate și acțiune”, a scris Metsola în scrisoarea sa.

Interdicția vine pe fondul indignării internaționale tot mai mari față de represiunea Teheranului asupra manifestațiilor masive care au cuprins țara în ultimele două săptămâni.

În weekend, Metsola a evocat posibilitatea unor noi sancțiuni ale UE, exprimându-și sprijinul față de situația protestatarilor, dintre care mulți cer sfârșitul conducerii ayatollahului Ali Khamenei. Sancțiunile sunt acum luate oficial în considerare de serviciul diplomatic al blocului comunitar. Însă UE încă se confruntă cu întrebări privind măsurile urgente pe care le va adopta dincolo de expresiile de simpatie, în fața unei crize în escaladare.

„Cei care înfruntă străzile, acei prizonieri politici încă deținuți au nevoie de mai mult decât solidaritate”, a spus Metsola. „Am luat decizia de a interzice tuturor diplomaților, membrilor personalului misiunilor diplomatice, oficialilor guvernamentali și reprezentanților Republicii Islamice Iran accesul în orice sediu al Parlamentului European.”

O idee care a primit sprijin în trecut este desemnarea Gardienilor Revoluției Islamice ca organizație teroristă și „extinderea în continuare a sancțiunilor UE pentru a acoperi toate persoanele implicate în represiune, violență și execuții”, a scris Metsola colegilor ei.

„Pe măsură ce protestele de pe străzile Iranului continuă neîntrerupt, la fel continuă și represiunea regimului, cu blocarea comunicațiilor, relatări despre violențe, ucideri și detenții arbitrare”, a spus ea. „Știu că mulți dintre voi îi vedeți pe curajoșii oameni ai Iranului ridicându-se. Îi auzim cerându-și demnitatea și libertatea.”

Președinta PE a transmis și un mesaj pe rețeaua X, în care spune că instituția nu va contribui la legitimarea unui regim care s-a menținut prin tortură, represiune și crimă: „Nu putem continua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”.

Editor : M.I.