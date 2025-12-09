SUA deportează al doilea grup de iranieni. Lider religios: „Un zbor al morții”

Statele Unite au deportat un al doilea grup de cetățeni iranieni, într-un zbor charter cu peste 50 de persoane trimise din Arizona înapoi la Teheran, potrivit oficialilor iranieni. Un lider religios care sprijină migranții a criticat dur măsura, spunând că „este un zbor al morții”, în timp ce unii dintre cei deportați au spus că se tem pentru viața lor dacă se întorc în Iran.

Un avion charter care transporta peste 50 de iranieni a decolat duminică din Mesa, Arizona, făcând escală în Cairo și Kuweit înainte de a ajunge în Iran, potrivit BBC. Ministerul de Externe de la Teheran a confirmat întoarcerea cetățenilor iranieni în Iran. Oficialii americani de imigrație au declarat că nu pot „confirma sau infirma un zbor” din motive de securitate.

Primul zbor de deportare a plecat din SUA la sfârșitul lunii septembrie, un caz rar de cooperare între Iran și Statele Unite, în timp ce mulți cetățeni iranieni spun că vin în SUA de teamă să nu fie persecutați în propria țară.

Părintele Joseph Bach, membru al organizației Borderland Companions of Hope, un grup franciscan care oferă sprijin migranților, a declarat că, potrivit contactelor sale dintr-un centru de detenție din Arizona, printre cei deportați s-ar fi aflat și iranieni convertiți la creștinism. De asemenea, el a spus că unii dintre deținuți s-au identificat ca făcând parte din comunitatea LGBTQ+. Cei convertiții la creștinism și membrii comunității LGBTQ+ sunt grupuri care se confruntă cu repercusiuni legale și sociale severe în Iran.

Părintele Joseph a numit deportările „cel mai necreștin gest posibil”, adăugând: „Este înspăimântător, mă îngrijorează, nu este în regulă. Eu numesc asta un zbor al morții.”

Autoritățile iraniene au facilitat eforturile de repatriere. Un oficial consular iranian a spus că cetățenii deportați „și-au exprimat disponibilitatea de a se întoarce în urma continuării politicilor anti-imigrație și discriminatorii împotriva cetățenilor străini, în special a iranienilor, de către Statele Unite”, relatează agenția Mizan News, afiliată sistemului judiciar iranian.

Cele mai recente deportări au loc în contextul în care relațiile deja extrem de tensionate dintre cele două țări s-au deteriorat și mai mult în iunie, după ce SUA au bombardat facilități nucleare ale Iranului.

