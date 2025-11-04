Tot mai mulți americani cred că un politician ar putea fi asasinat în următorii ani și consideră violența politică justificată (sondaj)

Un sondaj realizat de POLITICO și Public First arată că americanii se tem tot mai mult de escaladarea violenței politice. Peste jumătate dintre respondenți cred că un politician va fi asasinat în următorii ani, iar aproape un sfert consideră că, în anumite cazuri, violența este justificată.

Potrivit unui nou sondaj realizat de POLITICO și Public First, 55% dintre americani se așteaptă ca violența politică să se intensifice. Cifra reflectă impactul valului de atacuri care a zguduit națiunea, de la tentativele de asasinat asupra președintelui Donald Trump, până la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk

Această opinie este împărtășită de majoritatea americanilor, indiferent de gen, vârstă, afiliere politică sau nivel de educație, deși democrații și persoanele în vârstă exprimă o îngrijorare mai mare. Poate cel mai alarmant este faptul că 24% dintre americani cred că există situații în care violența politică este justificată.

Tinerii americani, mai dispuși să justifice violența politică

Nu s-au observat diferențe majore între republicani și democrați în această privință, dar s-a remarcat o puternică diferență generațională: tinerii americani sunt mult mai predispuși decât vârstnicii să considere violența acceptabilă. Peste o treime dintre americanii sub 45 de ani împărtășesc această opinie.

Deși violența politică poate lua forme variate, peste jumătate dintre respondenți cred că este foarte probabil ca un candidat politic să fie asasinat în următorii cinci ani, potrivit sondajului. Această percepție depășește liniile de partid: sunt de acord 51% dintre votanții lui Trump și 53% dintre cei care au votat pentru fosta vicepreședintă Kamala Harris.

Profesorul Robert Pape, specialist în științe politice la Universitatea din Chicago, care studiază violența politică de peste trei decenii, afirmă că SUA nu se mai află „pe marginea unei ere violente”, ci „în plin proces”. „Nu mai suntem pe marginea prăpastiei, suntem deja prinși în ea”, a declarat el, adăugând că țara se află acum într-o epocă a „populismului violent”.

Sondajul POLITICO, realizat după asasinarea lui Kirk, arată că americanii sunt profund tulburați de climatul de violență politică, deși majoritatea încă îl resping: 64% spun că violența politică nu este niciodată justificată. Totuși, aproape un sfert dintre americani continuă să creadă că, în anumite cazuri, este acceptabilă.

„Sprijinul public pentru violența politică crește în rândul societății mainstream nu mai este un fenomen marginal. Cu cât acest sprijin crește, cu atât mai mult pare acceptabil pentru persoanele instabile”, avertizează Pape.

O serie de atacuri alarmante

În ultimii ani, Statele Unite s-au confruntat cu mai multe atacuri și amenințări de mare vizibilitate împotriva membrilor ambelor partide și la toate nivelurile guvernamentale.

Pe lângă uciderea lui Charlie Kirk și tentativele de asasinat asupra lui Donald Trump, au avut loc:

atacul brutal din 2022 asupra familiei Pelosi, în urma căruia Paul Pelosi a suferit o fractură craniană;

complotul de asasinare a judecătorului Curții Supreme Brett Kavanaugh;

planul de răpire a guvernatoarei democrate din Michigan, Gretchen Whitmer, în 2020;

incendiul provocat la reședința guvernatorului democrat al statului Pennsylvania, Josh Shapiro, la începutul acestui an.

În iunie, fosta președintă a Camerei Reprezentanților din Minnesota, Melissa Hortman, și soțul ei au fost împușcați mortal în propria locuință de un bărbat care pretindea că este polițist, un atac pe care guvernatorul Tim Walz l-a calificat drept „motivat politic”.

În Capitol Hill, parlamentarii americani sunt tot mai preocupați de creșterea culturii violenței. În 2024, poliția Capitoliului a investigat aproape 10.000 de amenințări la adresa aleșilor, a familiilor și a personalului acestora.

Chiarr acum două săptămâni, un bărbat a fost arestat pentru că a formulat o amenințare de moarte „credibilă” la adresa liderului democrat al Camerei Reprezentanților, Hakeem Jeffries.

O democrație sub presiune

Un sondaj realizat de CivicPulse și Universitatea Princeton arată că oficialii locali se confruntă tot mai des cu insulte, hărțuire și amenințări, climat care descurajează implicarea civică.

„Când oamenii nu mai sunt dispuși să candideze din cauza ostilității, asta afectează direct cine ne reprezintă”, a declarat Shannon Hiller, directoarea inițiativei Bridging Divides de la Princeton.

Deși majoritatea americanilor cred că violența va crește, sondajul relevă diferențe importante între grupuri. Democrații sunt mai predispuși decât republicanii să creadă că violența se va intensifica. Cei care au o opinie negativă despre instituțiile majore, inclusiv despre președinție, sunt mai convinși că violența va escalada. Dintre cei cu o percepție foarte negativă asupra instituției prezidențiale, 76% cred că violența va crește, comparativ cu doar 15% care cred că va scădea.

Datele sugerează că partizanatul extrem care domină politica americană modelează profund percepțiile despre violență. 41% dintre americani spun că se tem să-și exprime opiniile politice în public. Dintre aceștia, 68% se așteaptă la o creștere a violenței politice, comparativ cu 47% dintre cei care se simt liberi să vorbească.

Un sondaj realizat de Pew Research Center în septembrie a arătat că americanii pun violența politică pe seama partizanatului: 28% dintre democrați au menționat retorica lui Trump sau mișcarea MAGA ca sursă principală a violenței, în timp ce 16% dintre republicani au indicat retorica democraților și a liberalilor.

