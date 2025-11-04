Live TV

Tot mai mulți americani cred că un politician ar putea fi asasinat în următorii ani și consideră violența politică justificată (sondaj)

Data publicării:
Pistol bullets, handgun and USA flag.
Violența politică și polarizarea cresc îngrijorător în SUA. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Tinerii americani, mai dispuși să justifice violența politică O serie de atacuri alarmante O democrație sub presiune

Un sondaj realizat de POLITICO și Public First arată că americanii se tem tot mai mult de escaladarea violenței politice. Peste jumătate dintre respondenți cred că un politician va fi asasinat în următorii ani, iar aproape un sfert consideră că, în anumite cazuri, violența este justificată.

Potrivit unui nou sondaj realizat de POLITICO și Public First, 55% dintre americani se așteaptă ca violența politică să se intensifice. Cifra reflectă impactul valului de atacuri care a zguduit națiunea, de la tentativele de asasinat asupra președintelui Donald Trump, până la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk 

Această opinie este împărtășită de majoritatea americanilor, indiferent de gen, vârstă, afiliere politică sau nivel de educație, deși democrații și persoanele în vârstă exprimă o îngrijorare mai mare. Poate cel mai alarmant este faptul că 24% dintre americani cred că există situații în care violența politică este justificată.

Tinerii americani, mai dispuși să justifice violența politică

Nu s-au observat diferențe majore între republicani și democrați în această privință, dar s-a remarcat o puternică diferență generațională: tinerii americani sunt mult mai predispuși decât vârstnicii să considere violența acceptabilă. Peste o treime dintre americanii sub 45 de ani împărtășesc această opinie.

Deși violența politică poate lua forme variate, peste jumătate dintre respondenți cred că este foarte probabil ca un candidat politic să fie asasinat în următorii cinci ani, potrivit sondajului. Această percepție depășește liniile de partid: sunt de acord 51% dintre votanții lui Trump și 53% dintre cei care au votat pentru fosta vicepreședintă Kamala Harris.

Profesorul Robert Pape, specialist în științe politice la Universitatea din Chicago, care studiază violența politică de peste trei decenii, afirmă că SUA nu se mai află „pe marginea unei ere violente”, ci „în plin proces”. „Nu mai suntem pe marginea prăpastiei, suntem deja prinși în ea”, a declarat el, adăugând că țara se află acum într-o epocă a „populismului violent”.

Sondajul POLITICO, realizat după asasinarea lui Kirk, arată că americanii sunt profund tulburați de climatul de violență politică, deși majoritatea încă îl resping: 64% spun că violența politică nu este niciodată justificată. Totuși, aproape un sfert dintre americani continuă să creadă că, în anumite cazuri, este acceptabilă.

„Sprijinul public pentru violența politică crește în rândul societății mainstream nu mai este un fenomen marginal. Cu cât acest sprijin crește, cu atât mai mult pare acceptabil pentru persoanele instabile”, avertizează Pape.

O serie de atacuri alarmante

În ultimii ani, Statele Unite s-au confruntat cu mai multe atacuri și amenințări de mare vizibilitate împotriva membrilor ambelor partide și la toate nivelurile guvernamentale.

Pe lângă uciderea lui Charlie Kirk și tentativele de asasinat asupra lui Donald Trump, au avut loc:

  • atacul brutal din 2022 asupra familiei Pelosi, în urma căruia Paul Pelosi a suferit o fractură craniană;
  • complotul de asasinare a judecătorului Curții Supreme Brett Kavanaugh;
  • planul de răpire a guvernatoarei democrate din Michigan, Gretchen Whitmer, în 2020;
  • incendiul provocat la reședința guvernatorului democrat al statului Pennsylvania, Josh Shapiro, la începutul acestui an.

În iunie, fosta președintă a Camerei Reprezentanților din Minnesota, Melissa Hortman, și soțul ei au fost împușcați mortal în propria locuință de un bărbat care pretindea că este polițist, un atac pe care guvernatorul Tim Walz l-a calificat drept „motivat politic”.

În Capitol Hill, parlamentarii americani sunt tot mai preocupați de creșterea culturii violenței. În 2024, poliția Capitoliului a investigat aproape 10.000 de amenințări la adresa aleșilor, a familiilor și a personalului acestora.

Chiarr acum două săptămâni, un bărbat a fost arestat pentru că a formulat o amenințare de moarte „credibilă” la adresa liderului democrat al Camerei Reprezentanților, Hakeem Jeffries.

O democrație sub presiune

Un sondaj realizat de CivicPulse și Universitatea Princeton arată că oficialii locali se confruntă tot mai des cu insulte, hărțuire și amenințări, climat care descurajează implicarea civică.

„Când oamenii nu mai sunt dispuși să candideze din cauza ostilității, asta afectează direct cine ne reprezintă”, a declarat Shannon Hiller, directoarea inițiativei Bridging Divides de la Princeton.

Deși majoritatea americanilor cred că violența va crește, sondajul relevă diferențe importante între grupuri. Democrații sunt mai predispuși decât republicanii să creadă că violența se va intensifica. Cei care au o opinie negativă despre instituțiile majore, inclusiv despre președinție, sunt mai convinși că violența va escalada. Dintre cei cu o percepție foarte negativă asupra instituției prezidențiale, 76% cred că violența va crește, comparativ cu doar 15% care cred că va scădea.

Datele sugerează că partizanatul extrem care domină politica americană modelează profund percepțiile despre violență. 41% dintre americani spun că se tem să-și exprime opiniile politice în public. Dintre aceștia, 68% se așteaptă la o creștere a violenței politice, comparativ cu 47% dintre cei care se simt liberi să vorbească.

Un sondaj realizat de Pew Research Center în septembrie a arătat că americanii pun violența politică pe seama partizanatului: 28% dintre democrați au menționat retorica lui Trump sau mișcarea MAGA ca sursă principală a violenței, în timp ce 16% dintre republicani au indicat retorica democraților și a liberalilor.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
ludovic orban digi24
5
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
Digi Sport
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025.
Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova: „Este o...
Torre dei Conti-roma-prabusire
Românul prins sub dârămăturile turnului Torre dei Conti a fost scos...
o drona si un soldat
Fără drone, forțele NATO se pot confrunta cu un „cocktail” de atacuri...
politisti la perchezitii
Operaţiunea Jupiter 4: peste 200 de percheziții și 68 de persoane...
Ultimele știri
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte
Podul peste Dunăre de la Giurgiu - Ruse se închide azi la ora 09:00 pentru 12 ore. Rute alternative
„E reparația unei file de istorie”. Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate din Franța
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
supermarket sua
Administraţia Trump taie la jumătate ajutorul alimentar pentru 42 de milioane de americani, din cauza blocajului bugetar
Trupe americane se antrenează la baza Mihail Kogălniceanu
Cristian Diaconescu: Pentru Rusia, un război cu NATO e „mult mai iminent decât era în urmă cu câteva luni”
rafinaria petrotel lukoil
Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există nişte datorii ale acestor companii, să nu rămânem iar cu o pagubă
Explozie nucleară.
Avertismentul dur al preşedintelui Finlandei: A început o „nouă eră a armelor nucleare”
Oana Lungescu
Oana Lungescu, despre retragerea unor trupe SUA din Româna: „Securitatea României nu stă în câteva sute de soldați”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
Cine este omul care a „trimis-o” pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Fostul lider WTA a dezvăluit cu ce...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Blackout-ul care paralizează orașele. Când trebuie să părăsești jungla urbană. Ghid de supraviețuire în haos
Adevărul
De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite. Greșelile lui Donald Trump
Playtech
Românii care vor primi 400 de lei înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Un complex turistic de lux din România, scos la licitație la un preț minim de pornire de 10,5 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu grupe a obținut o pensie cu 3.000 lei mai mare în instanță. Punctaje crescute cu 50%
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”