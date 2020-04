Un bărbat care a rămas șomer din cauza pandemiei a primit o veste care i-a schimbat viața: „M-am aranjat pentru totdeauna”

Un tânăr din Australia, care și-a pierdut locul de muncă din cauza pandemiei de coronavirus, a câștigat la loterie, în total, 3,1 milioane de dolari (4,8 dolari australieni).

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, care încă nu a împlinit 30 de ani, s-a trezit șomer într-o perioadă foarte dificilă pentru familia lui: soția bărbatului a născut primul lor copil de curând, relatează news.com.au.

Își făcea foarte mari griji pentru viitor, însă duminică a primit o veste neașteptată: a câștigat premiul cel mare la Lott's Set For Life. Asta înseamnă că bărbatul va primi lunar, timp de 20 de ani, câte 12.800 de dolari (20.000 de dolari australieni).

Bărbatul din Adelaide și-a cumpărat biletul de loterie online, câștigul său fiind confirmat de oficiali.

Fericitul câștigător a mărturisit că el și soția lui nu au dormit deloc în noaptea în care au descoperit că au câștigat. „Am verificat contul online și am văzut că am câștigat. Mi-am trezit soția și i-am spus și a început să țipe de bucurie. Era de necrezut... Am verificat contul de mai multe ori ca să mă conving că este real... Nu am mai dormit deloc. Am stat toată noaptea și ne-am făcut planuri. Este un sentiment minunat. Suntem o familie tânără și avem un copil, așa că acest câștig ne-a aranjat pentru totdeauna”, a declarat bărbatul.

El a spus că acest câștig le-a dat o relaxare financiară într-o perioadă extrem de dificilă.

„Mi-am pierdut recent locul de muncă din cauza pandemiei. Am fost foarte stresat în ultima vreme, dar acum sunt fericit”, a mai spus el.