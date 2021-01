Un pub din Anglia deschis în 1566 şi care a supravieţuit ciumei bubonice se va închide în 2021 din cauza COVID

Unul din cele mai vechi localuri din Anglia, un pub istoric din centrul Oxfordului, deschis în 1566, care a servit studenţi, oameni de ştiinţă şi scriitori timp de peste 450 de ani şi a supravieţuit, printre altele, ciumei bubonice din Europa, se va închide la sfârşitul acestei luni din cauza pandemiei COVID-19, informează Agerpres.

Localul „The Lamb and Flag”, frecventat de autorul „Stăpânului Inelelor/Lord of the Rings”, J.R.R. Tolkien, şi de prietenul său C.S. Lewis, care a scris „Cronicile din Narnia/The Chronicles of Narnia”, a suferit pierderi dezastruoase ale veniturilor de la începutul pandemiei.

Pubul a fost deschis pentru prima dată în 1566 şi a fost mutat la locaţia sa actuală de pe St Giles, o arteră din centrul oraşului Oxford, în 1613. El este deţinut de St John's College, unul dintre cele 45 de colegii care formează Universitatea Oxford.

„The Lamb and Flag, ca multe alte afaceri din industria ospitalităţii, a fost puternic afectat de pandemie”, a declarat Steve Elston, trezorier adjunct al St. John's, într-un comunicat, anunţând că pubul se va închide pe 31 ianuarie.

Anglia s-a aflat în lockdown în lunile martie, aprilie, mai şi iunie anul trecut, şi apoi din nou în noiembrie, şi se află sub un al treilea lockdown din 5 ianuarie.

„Cifrele de afaceri din ultimele 12 luni au arătat că pubul nu este în prezent viabil din punct de vedere financiar”, a mai spus Steve Elston.

Numit după simboluri asociate în mod tradiţional cu Sf. Ioan Botezătorul, „The Lamb and Flag” (Mielul şi Steagul) ar fi fost frecventat de marele scriitor Thomas Hardy.

Din 1997, St John's College a folosit profiturile generate de bar pentru a finanţa burse pentru studenţi. St John's College a afirmat că cei care primesc burse nu vor fi afectaţi de închiderea barului şi instituţia va finanţa în mod direct viitoarele burse.

