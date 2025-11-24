Un vulcan din regiunea nord-estică a Etiopiei a erupt pentru prima dată în aproape 12.000 de ani, eliberând coloane dense de fum de până la 14 km înălțime, care s-au răspândit peste Marea Roșie, în direcția Yemenului și Omanului, relatează The Guardian.

Vulcanul Hayli Gubbi, situat în regiunea Afar din Etiopia, la aproximativ 800 km nord-est de Addis Abeba, lângă granița cu Eritreea, a erupt duminică timp de câteva ore.

Un oficial local, Mohammed Seid, a spus că nu au fost raportate victime, dar că erupția ar putea avea implicații economice pentru comunitatea locală de crescători de animale.

Seid a spus că nu există înregistrări anterioare ale unei erupții a vulcanului Hayli Gubbi și că se teme pentru mijloacele de trai ale locuitorilor.

„Deși până în prezent nu s-au înregistrat pierderi de vieți omenești sau animale, multe sate au fost acoperite de cenușă, iar animalele au foarte puțină hrană”, a spus el.

Vulcanul, care se ridică la aproximativ 500 de metri altitudine, se află în Valea Riftului, o zonă cu activitate geologică intensă, unde se întâlnesc două plăci tectonice.

Norii de cenușă proveniți de la vulcan s-au răspândit peste Yemen, Oman, India și nordul Pakistanului, a declarat VAAC.

Regiunea Afar este predispusă la cutremure, iar un locuitor, Ahmed Abdela, a declarat că a auzit un zgomot puternic și ceea ce a descris ca fiind o undă de șoc. „A fost ca și cum ar fi fost aruncată o bombă, cu fum și cenușă”, a spus el.

În videoclipurile distribuite pe rețelele sociale, pe care AFP nu le-a putut verifica imediat, se putea vedea o coloană groasă de fum alb ridicându-se.

Programul Global Volcanism al Institutului Smithsonian a declarat că Hayli Gubbi nu a avut erupții cunoscute în timpul Holocenului, care a început acum aproximativ 12.000 de ani, la sfârșitul ultimei ere glaciare.

Simon Carn, vulcanolog și profesor la Universitatea Tehnologică din Michigan, a confirmat pe Bluesky că Hayli Gubbi „nu are înregistrări ale erupțiilor din Holocen”.

