Marco Rubio a găsit vinovatul pentru eșecul negocierilor dintre Israel și Hamas. Cu ce a greșit Emmanuel Macron

Secretarul de stat american Marco Rubio și președintele francez Emmanuel Macron. Foto. Profimedia

Secretarul de stat american Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că a subminat negocierile dintre Israel şi Hamas, susţinând că anunţul privind recunoaşterea statului palestinian a „recompensat” gruparea teroristă, oferindu-i ocazia să „clameze victoria”.

Rubio a afirmat într-un interviu acordat pe 8 august pentru emisiunea World Over, difuzată de canalul de televiziune şi radio catolic Eternal Word Television Network, că preşedintele francez Emmanuel Macron este responsabil pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas în vederea ajungerii la un acord de încetare a focului, transmite News.ro.

În opinia secretarului de stat american, Hamas s-a simţit susţinut, „recompensat” şi în măsură să „clameze victoria” atunci când Macron a anunţat că Franţa va recunoaşte statul palestinian în septembrie, relatează Le Figaro.

Fragmentul de aproximativ 30 de secunde, distribuit de Departamentul de Stat american pe contul său X, a acumulat deja peste 1,8 milioane de vizualizări. Marco Rubio a declarat că „discuţiile cu Hamas s-au prăbuşit în ziua în care Macron a luat decizia unilaterală de a recunoaşte statul Palestina”.

Secretarul de stat american consideră că această declaraţie, care a determinat alte ţări să anunţe că vor recunoaşte şi ele statul Palestina dacă nu se va ajunge la un armistiţiu până în septembrie, a determinat Hamas să refuze un acord cu Israelul. Prin refuzul de a accepta un armistiţiu, Hamas poate „fi recompensat şi poate proclama victoria”, consideră Marco Rubio.

„Aceste mesaje, deşi în mare parte simbolice în spiritul lor (al ţărilor care doresc să recunoască Palestina, n.r.), au făcut în realitate mai dificilă obţinerea păcii şi încheierea unui acord cu Hamas”, a afirmat Rubio.

Emmanuel Macron a anunţat pe contul său de X, la 3 august, că Franţa va recunoaşte statul Palestina în septembrie, cu ocazia următoarei Adunări Generale a ONU. Este „singura cale posibilă către un viitor în care justiţia, securitatea şi demnitatea sunt garantate pentru toate popoarele din regiune”, a declarat şeful statului francez, care a cerut totuşi „demilitarizarea totală a Hamas, excluderea completă a acestuia din orice formă de guvernare şi recunoaşterea Israelului de către Statul Palestina”.

Statele Unite s-au retras din negocierile de încetare a focului dintre Israel şi Hamas în ziua în care Franţa a anunţat că va recunoaşte statul palestinian. Trimisul special american Steve Witkoff a declarat atunci că Hamas nu acţionează cu bună-credinţă, în timp ce Marco Rubio a criticat proiectul francez, pe care l-a calificat drept „o palmă pentru victimele din 7 octombrie”.

În timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a reafirmat intenţia de a cuceri Gaza, posibilitatea ca Israelul să ajungă la un armistiţiu cu Hamas pare acum foarte îndepărtată.

