Marco Rubio: SUA s-ar putea să nu reușească să pună capăt războiului din Ucraina. „Oamenii vor continua să moară cu miile”

Secretarul de stat american, Marco Rubio. Foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că Statele Unite vor continua să caute o formulă pentru încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, dar a avertizat că pacea s-ar putea să nu fie posibilă. Oficialul a declarat pentru CBS că, în lipsa unui acord, conflictul riscă să continue ca un „război permanent” în care „oamenii vor continua să moară cu miile”.

„Dacă pacea nu va fi posibilă aici și acest conflict va continua pur și simplu ca un război, oamenii vor continua să moară cu miile... este posibil, din nefericire, să ajungem acolo, dar nu vrem să ajungem acolo”, a spus Rubio într-un interviu pentru emisiunea „Face the Nation”, potrivit Reuters.

Lideri europeni îl vor însoți pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea de luni de la Washington cu Donald Trump, încercând să îl sprijine în condițiile în care președintele american presează Ucraina să accepte o înțelegere rapidă de pace, după întrevederea acestuia cu liderul rus Vladimir Putin de vineri.

„Există lucruri care au fost discutate în cadrul acestei întâlniri și care reprezintă potențiale puncte de progres, potențiale pentru descoperiri”, a spus Rubio, adăugând că printre subiectele aflate pe agendă se vor număra și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Potrivit unor surse, Trump și Putin au discutat propuneri prin care Rusia să renunțe la mici părți ocupate din Ucraina, în schimbul cedării de către Kiev a unei porțiuni de teritoriu fortificat din est și înghețarea liniilor frontului în alte zone.

Rubio a spus că ambele părți ar trebui să facă concesii pentru ca un acord de pace să fie încheiat.

