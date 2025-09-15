Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, după incidentele cu drone din Polonia și România: „O încălcare fără precedent”

Ministerul de Externe al Marii Britanii l-a convocat pe Andrei Kelin, ambasadorul rus, după o „încălcare fără precedent” a spațiului aerian NATO, în urma survolării Poloniei de drone rusești în primele ore ale zilei de miercuri și a intrării unei drone în spațiul aerian al României, scrie The Times.

Armata poloneză a doborât dronele, fiind prima acțiune de acest fel cunoscută a unui membru NATO de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Trei zile mai târziu, o dronă a încălcat spațiul aerian românesc, iar o amenințare la adresa spațiului aerian polonez a determinat, de asemenea, țara să desfășoare avioane de vânătoare și să închidă un aeroport din orașul Lublin, din estul țării. România este, de asemenea, membră NATO.

Incursiunile au fost descrise ca fiind „absolut inacceptabile” de către un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, care a adăugat că Marea Britanie este una cu aliații săi NATO în condamnarea „acțiunilor nechibzuite”.

„Rusia ar trebui să înțeleagă că agresiunea sa continuă nu face decât să întărească unitatea dintre aliații NATO și hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina, iar orice alte incursiuni vor fi din nou întâmpinate cu forța”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Ambasada Rusiei la Londra nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Moscova a negat că este responsabilă pentru incursiunea din România și a acuzat Ucraina de „provocare”. De asemenea, a declarat că dronele sale nu sunt capabile să ajungă în Polonia, o afirmație care a fost respinsă de analiștii militari.

Dmitri Medvedev, șeful consiliului de securitate rus, a avertizat că doborârea dronelor rusești de către un membru NATO deasupra Ucrainei ar însemna război cu Moscova. „Aceasta va însemna un singur lucru: un război între NATO și Rusia. Lucrurile ar trebui numite cum sunt”, a spus el.

Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că NATO este deja „de facto în război cu Rusia” .

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung că NATO ar trebui să ia în considerare stabilirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

„Din punct de vedere tehnic, noi, NATO și UE, am fi capabili să facem acest lucru, dar aceasta nu este o decizie pe care Polonia o poate lua singură, ci doar împreună cu aliații săi”, a spus el.

NATO a exclus în martie stabilirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, de teama că acest lucru ar escalada conflictul, dar discuțiile au fost reluate de la incursiunea de săptămâna trecută în Polonia.

Editor : Ș.R.