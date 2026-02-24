Live TV

Marea Britanie va petrece aproape 20 de ani pentru a aduce proiectul vehiculul blindat Ajax la final, dacă între timp nu va fi anulat

IFV ajax
Ministerul Apărării din Marea Britanie menține obiectivul de la sfârșitul anului 2029 pentru capacitatea operațională completă a IFV-uluiAjax, în ciuda anchetei în curs și a amenințării de anulare

Vehiculul de luptă al infanteriei britanice Ajax trebuie să atingă încăpățânat capacitatea operațională completă până la sfârșitul anului 2029. Cu alte cuvinte, vechiul termen limită rămâne valabil, în ciuda numeroaselor probleme și amenințări de anulare, scrie Defense Express.

Acest lucru a devenit cunoscut din răspunsul Ministerului Apărării din Marea Britanie la o anchetă parlamentară. De asemenea, se menționează că ancheta privind programul este încă în curs de desfășurare, cu toate consecințele posibile.

Inclusiv suspendarea programului.

Cu alte cuvinte, supraviețuirea vehiculului de luptă Ajax IFV împreună cu toate vehiculele însoțitoare nu este garantată și depinde de decizia ministerului. Ministerul nu a exclus anterior posibilitatea anulării proiectului, dacă va fi necesar.

În ansamblu, până la sfârșitul anului 2029, vor fi trecut aproape 20 de ani de la începerea programului de achiziții Ajax. Cu alte cuvinte, practic două decenii vor fi fost dedicate comenzii și livrării vehiculelor blindate cu șenile, și asta dacă totul decurge conform planului, fără alte întârzieri suplimentare.

Capacitatea operațională completă a echipamentului militar înseamnă finalizarea livrării acestuia către toate unitățile desemnate, personalul care finalizează toate etapele de instruire și stăpânirea acestuia. În mod efectiv, aceasta înseamnă capacitatea de a îndeplini toate sarcinile de luptă necesare.

Reamintim că familia de vehicule blindate Ajax a fost declarată ca având capacitate operațională inițială (IOC) în noiembrie 2025. Cu toate acestea, în aceeași lună, acestea au fost interzise din cauza rănirii personalului.

În săptămânile următoare, au apărut probleme suplimentare legate de program, inclusiv starea tehnică îngrozitoare a vehiculelor la ieșirea din fabrică. Deși furtuna din jurul acesteia s-a calmat oarecum în timp, primul vinovat pentru eșec a fost identificat.

