Mark Rutte, replică pentru Moscova: Nu Rusia decide dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina

NATO Ministers of Foreign Affairs Meet In Brussels
Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images
Rutte: Rusia şi China „produc arme într-un ritm ameţitor”

Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„De ce să ne intereseze ce gândeşte Rusia cu privire la trupele din Ucraina? (...) Nu ei sunt cei care decid”, a afirmat Mark Rutte în timpul unei conferinţe de securitate la Praga, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Rusia a avertizat joi că ea va refuza să discute despre vreo „intervenţie străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat gata să trimită trupe în cadrul unei reglementări a conflictului.

Rutte urmează să participe joi, în videoconferinţă, la o reuniune de la Paris a „Coaliţiei de Voinţă”, formată din 31 de ţări, în principal europene, gata să garanteze securitatea Ucrainei după încheierea luptelor, inclusiv prin trimiterea de trupe.

Franţa şi Regatul Unit coprezidează această reuniune, în timpul căreia aliaţii Ucrainei vor să arate preşedintelui american Donald Trump că ei sunt gata să furnizeze garanţii de securitate Kievului, dacă Washingtonul va pune presiune pe Moscova.

Rutte: Rusia şi China „produc arme într-un ritm ameţitor”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi cu privire la ameninţarea reprezentată de Rusia pentru Europa, numind această ţară o „forţă destabilizatoare” pentru continent şi pentru întreaga lume, informează EFE.

„Rusia este şi va rămâne în viitorul previzibil o forţă destabilizatoare şi conflictuală în Europa şi în lume”, a declarat Rutte în timpul celui de-al doilea Summit al Apărării de la Praga, organizat de Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS).

„Numai în acest an, se aşteaptă ca 1.500 de tancuri, 3.000 de vehicule blindate şi sute de rachete Iskander (rachete balistice) să iasă de pe liniile sale de producţie”, a spus Rutte, referindu-se la investiţiile statului rus în apărare, cărora le alocă 40% din bugetul său general.

Rutte a amintit că Rusia şi China „produc arme într-un ritm ameţitor, nu doar pentru a impresiona la paradele militare, ci pentru a exercita agresiv influenţă, pentru a încerca să remodeleze ordinea mondială”, a avertizat politicianul conservator olandez.

IISS, lider mondial în domeniul securităţii globale, riscurilor politice şi conflictelor militare, institutul cu sediul la Londra analizează dezvoltarea viitoare a capabilităţilor de apărare europene, în special inovaţiile, achiziţiile şi cooperarea industrială, la reuniunea sa de la Praga din această săptămână.

Potrivit lui Rutte, la fel ca Rusia şi China, alte ţări, precum Iranul şi Coreea de Nord, prezintă provocări atât individual, cât şi ca urmare a cooperării lor şi, împreună, se pregătesc pentru o „confruntare pe termen lung”.

„Ele îşi sporesc cooperarea industriilor militare la niveluri fără precedent, se pregătesc pentru o confruntare pe termen lung, iar acest lucru face ca provocările cu care ne confruntăm să fie durabile”, a remarcat secretarul general al NATO.

În acest context, Rutte şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea marinei militare a SUA, deoarece „nu se află într-un ritm care să îl poată egala pe cel al Chinei”.

Editor : B.P.

