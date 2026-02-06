Mexic încearcă să trimită combustibil Cubei, stat confruntat cu o criză severă, fără a fi sancționat de SUA (surse)

Oficialii mexicani iau în considerare trimiterea de combustibil în Cuba pentru a acoperi nevoile de bază ale țării, cum ar fi electricitatea și transportul, fără a provoca represalii din partea Washingtonului, care a amenințat cu aplicarea de tarife vamale împotriva țărilor care furnizează combustibil insulei din Caraibe, au declarat patru surse familiarizate cu această chestiune, potrivit Reuters.

Sursele au declarat că oficialii mexicani de rang înalt au purtat discuții cu omologii lor americani pentru a clarifica amploarea amenințării cu impunerea de tarife vamale, prezentată de Donald Trump într-un decret prezidențial, și pentru a vedea dacă există o modalitate de a livra combustibilul necesar. Rămâne o incertitudine dacă Mexicul va găsi o soluție.

Cuba trebuie să importe combustibil pentru două treimi din necesarul său energetic și se confruntă cu întreruperi de curent din ce în ce mai grave și cozi lungi la benzinării.

Livrările de petrol venezuelean către insulă au încetat în urma blocadei impuse de SUA asupra tancurilor petroliere venezueleane în decembrie și a capturării președintelui Nicolas Maduro la începutul lunii ianuarie, lăsând Mexicul ca cel mai mare furnizor al Cubei.

Cu toate acestea, la jumătatea lunii ianuarie, guvernul mexican a oprit livrările de țiței și produse rafinate, sub presiunea administrației Trump. Washingtonul a amenințat ulterior cu impunerea de tarife vamale țărilor care furnizează petrol statului comunist, afirmând că Cuba reprezintă o „amenințare extraordinară” la adresa securității naționale a SUA – o afirmație pe care Havana o neagă.

„Au loc discuții aproape în fiecare zi”, a declarat una dintre surse. „Mexicul nu dorește impunerea de tarife, dar este ferm în politica sa de a ajuta poporul cubanez”, a adăugat sursa.

Guvernul cubanez a declarat joi că pregătește un plan pentru „penuria acută de combustibil” și că va face publice detalii în cursul săptămânii viitoare.

Săptămâna aceasta, secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că Cuba riscă un „colaps” umanitar dacă nu primește petrol pentru a-și satisface nevoile.

Mexicul, și în special partidul Morena aflat la putere, menține de mult timp legături ideologice și istorice cu Cuba, iar președinta Claudia Sheinbaum este supusă presiunilor din interiorul coaliției sale pentru a nu abandona Havana.

Trei dintre cele patru surse au declarat că negocierile progresează și că sunt optimiste că se va ajunge la o soluție. Mexicul ar putea trimite în câteva zile un petrolier cu benzină către insulă, precum și alimente și alte provizii clasificate ca ajutor umanitar, dacă se ajunge la un acord, au declarat două dintre surse.

„Impunerea de tarife țărilor care furnizează petrol Cubei ar putea declanșa o criză umanitară de amploare, afectând în mod direct spitalele, alimentele și alte servicii de bază pentru poporul cubanez, o situație care trebuie evitată prin respectarea dreptului internațional și dialog”, a declarat Sheinbaum vinerea trecută.

