Video&Foto Mitinguri rivale, la comemorarea Revoluției din 1956. La Budapesta s-a scandat „Rușii, acasă!”, „Tavarișci, konieț!”

Data publicării:
Comemorarea Revoluției din 1956 la Budapesta. Foto- Facebook
Comemorarea Revoluției din 1956 la Budapesta. Foto- Facebook
Din articol
„Rușii să plece acasă!” Orban, cu marotele lui: Bruxelles, LGBTQ, război, Ucraina „Sătul de sistem” Ironiile istoriei

Zeci de mii de oameni s-au adunat joi la Budapesta la două manifestaţii rivale, conduse de premierul Viktor Orban, de o parte, şi de oponentul său Peter Magyar, de cealaltă parte, fiecare încercând la aceste demonstraţii organizate odată cu comemorarea revoluţiei anti-comuniste înăbuşite în sânge de armata sovietică în anul 1956 să mobilizeze sprijin. Zeci de mii de susținători ai liderului partidului de opoziție Tisza au mărșăluit în cadrul unui „Marș național” împotriva guvernului prim-ministrului Viktor Orban. Anterior, Orban a condus un „Marș al păcii” rival, pro-guvernamental. Cele două mitinguri marchează intensificarea campaniei politice înaintea alegerilor parlamentare din aprilie 2026. Sondajele de opinie sugerează că Tisza ar putea depăși partidul Fidesz al lui Orban la alegeri. 

Cele două mitinguri au coincis cu cea de-a 69-a comemorare a revoltei din 1956 din Ungaria împotriva dominației sovietice.

„Rușii să plece acasă!”

La marșul opoziției, protestatarii au scandat sloganuri prin care cereau demiterea guvernului lui Orban și au strigat „Rușii să plece acasă”. 

În discursul său, președintele Tisza a afirmat că persoanele aflate la putere la acea vreme au redus la tăcere criticile. Același lucru se întâmplă și astăzi. Potrivit lui Magyar, guvernul este din nou temător și recurge la mijloace ignobile. Referitor la Marșul pentru pace, el a declarat: „Pe 23 octombrie, nu ar trebui să sărbătorim guvernul, ci țara, pe cei care cred într-o Ungarie liberă, în ceea ce au cerut eroii din 1956.”

„Astăzi, această frază ar putea fi repetată: «Dacă avem suficient curaj, dacă toți vrem asta, dar numai atunci, vom putea îndeplini voința revoluției noastre». Întrebarea este dacă suntem gata să o spunem și dacă vom avea suficient curaj. Ajunge cu frica! Sute de mii de maghiari au arătat lumii că există un lucru de neclintit: dorința de libertate, de onoare și credința într-un viitor mai bun. Peste tot s-a auzit fraza: «Ajunge, tovarăși! Tovarișci, Konieț!»”, a strigat Magyar, iar mulțimea a început să scandeze „Rușilor, acasă! Rușilor, acasă!”, scriu TVPWorld și index.hu.

Președintele Tisza a declarat că „poporul s-a ridicat și s-a dovedit că libertatea nu cere permisiune.” Apoi a adăugat: „1956 a fost călcat în picioare de fierul sovietic și trădarea maghiară, și chiar dacă s-a încercat apoi să se mintă calificându-l drept contrarevoluție, focul revoluției nu poate fi stins, jarul nu se stinge. Jarul arde în istoria fiecărei familii maghiare.”

Magyar și oamenii săi au purtat un banner pe care scria: „1956: Revoluție, 2026: Schimbare de regim”. 

El l-a acuzat pe Orban că se află în fruntea unui regim din ce în ce mai autoritar și corupt. Guvernul a negat aceste acuzații, dar Magyar a exploatat frustrările alegătorilor față de Orban, mai ales că economia abia crește după șocul inflației. 

Magyar a promis, de asemenea, că va menține Ungaria ferm ancorată în Uniunea Europeană și NATO.

Mitingul susținătorilor lui Peter Magyar. Foto- Facebook
Mitingul susținătorilor lui Peter Magyar. Foto- Facebook

Orban, cu marotele lui: Bruxelles, LGBTQ, război, Ucraina

Premierul conservator Viktor Orban a condus astfel un "Marş pentru Pace", la care în discursul adresat simpatizanţilor săi a acuzat Bruxellesul şi susţinătorii europeni ai Ucrainei că încearcă să zădărnicească eforturile preşedintelui american Donald Trump de a opri războiul dintre această ţară şi Rusia, afirmând de asemenea despre opozanţii săi că "susţin războiul prin susţinerea unei schimbări de guvern" în Ungaria.

"Bruxellesul a decis să meargă la război" şi "ţările pro-război şi-au format deja o alianţă a războiului", a remarcat Orban în discursul său. "Această alianţă a războiului îşi spune - cu o eleganţă fără egal - 'coaliţia voinţei'. Voinţa lor este să-i trimită pe alţii la moarte", a continuat el, făcând referire la grupul de ţări, majoritatea europene, care oferă ajutor militar Ucrainei în războiul cu Rusia.

"Ei sunt pregătiţi chiar să trimită mai multe arme şi mai mulţi bani Ucrainei. Ei au declarat că războiul ruso-ucrainean este războiul lor şi, făcând asta, au intrat în conflict şi sunt băgaţi în el până la gât", a adăugat Orban, potrivit căruia dacă Bruxellesul şi aliaţii europeni ai Kievului "nu ar fi pus obstacole misiunii de pace a preşedintelui american, războiul s-ar fi terminat deja".

"Noi nu vom merge la război să murim pentru Ucraina (...) Noi suntem o naţiune suverană demnă, care are grijă de ea şi de viitorul său, oricât de mult ar striga trădătorii 'Glorie Ucrainei!'", a asigurat premierul naţionalist ungar.

"Noi suntem singurii capabili să ne apărăm familiile în faţa gropii cu şerpi a Bruxellesului, să dăm afară din şcoli activiştii LGBTQ şi să ne protejăm copiii în faţa ideilor care sunt împotriva naturii", a mai spus Orban.

Instantaneu de la mitingul lui Viktor Orban. Foto- Facebook
Instantaneu de la mitingul lui Viktor Orban. În centru, un steag al Ținutului Secuiesc, pe care scrie Sfântu Gheorghe. Foto- Facebook

„Sătul de sistem”

Magyar s-a alăturat marșului opoziției alături de susținători care fluturau steaguri ungare, mulți participanți cerând schimbarea.

„Sunt sătul de acest sistem, care există deja de 15 ani”, a spus Istvan Cirkusz, care a adăugat că tinerii fug din țară. „Ne ducem în jos, PIB-ul este la cel mai scăzut nivel în comparație cu celelalte țări europene.” 

Mii de demonstranți au fluturat steaguri naționale, ale UE și ale romilor și au ținut pancarte pe care scria „Nici dreapta, nici stânga, doar maghiari” și „Libertatea începe când dispare frica”.

Un participant, comentând marșul lui Orban, a spus că este „rușinos să te pronunți împotriva Ucrainei într-o zi în care se comemorează victimele unei alte agresiuni rusești”.

„Este chiar atât de greu să vezi asemănările între ceea ce a făcut Uniunea Sovietică și ceea ce face Rusia astăzi în Ucraina?”, a întrebat el. 

Ironiile istoriei

Făcând referire la Orban, Magyar a spus în discursul său că "acest politician care (în 1989) a cerut ca trupele ruse să plece din Ungaria este acum cel mai loial aliat al Kremlinului". Orban "a construit un sistem în care puterea este centralizată, presa este controlată (...) şi ţara este condusă prin frică", a continuat liderul opoziţiei.

Fost aliat al lui Orban, el a devenit adversar al acestuia în urma unei afaceri politico-conjugale. Magyar a demisionat la începutul anului trecut din partidul Fidesz al lui Orban după ce a divorţat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiţiei şi o aliată a premierului.

El a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta şi este susţinut de Bruxelles, care contestă politică suveranistă a premierului ungar. Partidul Tisza s-a impus rapid ca formaţiune principală de opoziţie, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje recente susţin că Tisza ar devansa Fidesz în intenţiile de vot şi că Orban riscă să piardă puterea după alegerile parlamentare ce vor avea loc în aprilie anul viitor.

Însă anunţul de săptămâna trecută al lui Trump că a ales Budapesta pentru un nou summit cu preşedintele rus Vladimir Putin i-a dat un impuls lui Orban. Deşi acest summit a fost între timp amânat anulat de preşedintele SUA, propunerea a plasat practic capitala Ungariei în centrul diplomaţiei mondiale şi a iritat Bruxellesul, unde Orban a plecat după marşul de joi pentru un nou summit al UE la care s-a confruntat încă o dată cu alţi lideri europeni pe tema sprijinului oferit Ucrainei.

Editor : Marina Constantinoiu

