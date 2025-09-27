Privirea întregii Europe este ațintită asupra Republicii Moldova. Țara organizează duminică alegeri parlamentare, scrutin care ar putea avea consecințe majore asupra eforturilor de aderare la Uniunea Europeană. Problematica este cu atât mai complexă cu cât guvernul de la Chișinău se teme de interferențe, criticând amestecul Rusiei în afacerile interne ale țării, arată Reuters.

Cine candidează la alegeri

Partidul pro-european de guvernământ, Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS), fondat de președinta Maia Sandu, speră să-și păstreze majoritatea în parlament. Sandu a fost aleasă președintă în 2020 și realeasă anul trecut.

PAS va avea, probabil, de înfruntat o provocare dificilă din partea Blocului Patriotic, un grup de partide de opoziție pro-ruse, dintre care cel mai mare este cel al socialiștilor, al cărui lider, Igor Dodon, a fost înlăturat de Sandu din funcția de președinte în alegerile din 2020.

Inquam Photos / Elena Covalenco

Sondajele recente sugerează că PAS își va pierde majoritatea în cadrul organismului de 101 de locuri, forțându-l să caute o coaliție cu entități mai mici care depășesc pragul de 5% pentru partidele individuale sau pragul de 7% pentru blocuri.

Acestea ar putea include partidul populist Partidul Nostru și Blocul Alternativ, nominal pro-european.

Care sunt problemele-cheie

O problemă dominantă este integrarea în Uniunea Europeană.

PAS își propune să adere la blocul de 27 de membri până în 2030 și afirmă că acest lucru este esențial pentru viitorul economic al națiunii și pentru rezistența sa împotriva încercărilor Rusiei de a o menține în orbita Moscovei.

Rezultatul este important și pentru Europa, care încearcă să contracareze influența Rusiei după invazia pe scară largă a Ucrainei. În august, liderii Franței, Germaniei și Poloniei au vizitat Chișinăul pentru a-și sublinia sprijinul pentru Sandu.

Foto Profimedia

Mulți alegători sunt însă mai preocupați de problemele economice din una dintre cele mai sărace țări ale Europei. Aceștia se confruntă cu o inflație ridicată și au văzut puține progrese în ceea ce privește promisiunea guvernului de a combate corupția. Un referendum din 2024, prin care alegătorii erau rugați să susțină eforturile Sandu de aderare la UE, a obținut doar o majoritate de 50%.

Problema interferenței Rusiei

Oficialii moldoveni acuză de mult timp Moscova că subminează independența Republicii Moldova, provocând o criză energetică și alimentând sentimentele antiguvernamentale pentru a sabota eforturile Moldovei de aderare la UE.

Rusia neagă că s-ar amesteca în afacerile Moldovei și afirmă că Chișinăul provoacă isterie anti-rusă în scopuri politice.

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: profimedia Images

Pe măsură ce votul se apropie, Sandu a acuzat Rusia că încearcă să influențeze rezultatul prin știri false, finanțarea ilegală a partidelor, cumpărarea de voturi și organizarea de proteste.

În ultimele săptămâni, poliția a efectuat zeci de raiduri în legătură cu finanțarea politică ilicită suspectată, iar luni, forțele de securitate au arestat 74 de persoane pentru ceea ce autoritățile au numit eforturi susținute de Rusia de a provoca tulburări.

Deși președintele Moldovei este ales direct, legislativul exercită o influență semnificativă, inclusiv asupra componenței cabinetului. Un parlament controlat de PAS ar menține pe calea cea bună procesul de aderare a Moldovei la UE, un proces care necesită eforturi legislative considerabile. O coaliție sau un parlament cu majoritate pro-rusă ar transforma probabil acest efort într-o bătălie politică de lungă durată, arată analiștii politici citați de Reuters.

Editor : C.A.