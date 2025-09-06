De la amvon la urne. Cum a devenit Biserica Ortodoxă o armă de război rusească în alegerile din Republica Moldova

Republica Moldova se pregătește de alegerile parlamentare din 28 septembrie sub presiunea unei campanii masive de dezinformare orchestrate de Rusia, potrivit Euronews. Guvernul de la Chișinău și Uniunea Europeană avertizează că Moscova folosește inclusiv Biserica Ortodoxă, aflată sub influența Patriarhiei de la Moscova, ca instrument de propagandă și destabilizare, cu scopul de a bloca parcursul european al țării și de a menține controlul geopolitic în regiune.

Biserica Ortodoxă, armă rusească în Moldova

Uniunea Europeană avertizează că Republica Moldova a redevenit o țintă principală a campaniilor de dezinformare venite dinspre Moscova, în contextul scrutinului de la finalul lunii.

Autoritățile moldovene au identificat mai multe modalități prin care Rusia încearcă să influențeze orientarea geopolitică a țării, cu o populație de peste două milioane de oameni, dintre care mulți dețin pașapoarte românești, membre UE.

Potrivit experților în securitate, una dintre tacticile de război hibrid folosite de strategii ruși este exploatarea Bisericii Ortodoxe Ruse, prezentă în Republica Moldova și transformată într-un instrument de propagandă și organizare a campaniilor de dezinformare.

„În acest moment, avem zece direcții majore prin care Rusia acționează și încearcă să destabilizeze Republica Moldova, iar printre ele se numără folosirea bisericii din țara noastră în scopuri de propagandă și dezinformare, în interesul Federației Ruse”, a declarat Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al guvernului.

Preoți implicați în campanie electorală

Comisia Electorală Centrală a consemnat deja cazuri în care preoți au fost implicați în activități de propagandă politică. Autoritatea electorală de la Chișinău avertizează că implicarea bisericii în campania electorală contravine legii și a cerut reprezentanților cultelor religioase să se abțină de la acțiuni politice.

În Republica Moldova nu există o Biserică Ortodoxă independentă, așa cum se întâmplă în alte state ortodoxe. Biserica Moldovei este un corp episcopal autonom, dar subordonat canonic Patriarhiei Moscovei.

Andrei Curăraru, analist al ONG-ului WatchDog, subliniază că obiectivul clar al Rusiei este încetinirea sau blocarea definitivă a procesului de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană și menținerea țării în sfera de influență a Moscovei „folosind această armă geopolitică, care este Mitropolia Moldovei (sub Patriarhia Moscovei), pentru a influența mințile și voturile celor care frecventează slujbele religioase în Republica Moldova”.

Privită de la Bruxelles, viitoarele alegeri din Republica Moldova vor fi un moment crucial pentru viitorul țării. Dacă partidele pro-ruse câștigă și formează guvernul, negocierile de aderare la UE riscă să fie înghețate, așa cum s-a întâmplat în Georgia anul trecut.

UE ezită să decupleze Chișinăul de Kiev în negocierile de aderare

Actualul guvern pro-european de la Chișinău a cerut în repetate rânduri Bruxelles-ului să decupleze negocierile Moldovei de cele cu Ucraina, pentru a beneficia de un proces accelerat. Totuși, UE este reticentă, pentru a nu transmite semnale negative către Kiev.

Potrivit comisarului european pentru extindere, Marta Kos, aflată săptămâna aceasta la Chișinău, Republica Moldova a îndeplinit toate criteriile tehnice pentru a începe negocierile de aderare.

„Moldova și-a făcut temele din punct de vedere tehnic, ceea ce intră în responsabilitatea mea, dar, bineînțeles, avem nevoie și de sprijinul politic al statelor membre”, a declarat Kos într-o conferință de presă.

Mai multe guverne europene rămân prudente și ambivalente în privința decuplării proceselor de extindere ale Moldovei și Ucrainei.

Președintele Consiliului European, António Costa, a afirmat joi, la București, că statele membre UE au convenit să deschidă „negocieri de pre-aderare” cu Republica Moldova după alegerile de la sfârșitul lunii.

Pe 9 septembrie, președinta Maia Sandu va vorbi în Parlamentul European, la Strasbourg, despre pericolele și riscurile ingerinței rusești în Republica Moldova, într-o ultimă încercare de a convinge statele membre să dea undă verde începerii negocierilor de aderare.

Editor : Ștefania Apostol