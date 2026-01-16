Moscova le cere rușilor să nu mai călătorească în Republica Moldova. „Pericolele” la care sunt supuși conaționalii lui Putin

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis vineri, 16 ianuarie 2026, un avertisment pentru cetățenii ruși care intenționează să viziteze Republica Moldova, semnalând că „numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament inadecvat” ar fi fost aplicate cetățenilor ruși de către autoritățile de la Chișinău. În reacție, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a respins „tentativele de prezentare eronată a realităților”, menționând că „Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori”.

Potrivit avertizării emise de MAE rus, la sosirea pe aeroportul din Chișinău, deținătorii de pașapoarte rusești ar fi supuși în mod regulat „unor percheziții și inspecții umilitoare”. De asemenea, comunicatul menționează că cetățenii ruși ar petreace ore întregi așteptând în zona de tranzit, „fără facilități de bază sau acces la lumea exterioară”.

„Acest lucru a fost adesea urmat de refuzul intrării în țară sub pretexte inventate. Aplicarea arbitrară a legii, detenția forțată la frontieră și urmărirea penală fără dovezi credibile sunt frecvente. La plecarea din Chișinău, procedurile de control sunt amânate în mod deliberat, determinând pasagerii să piardă zborurile.

Prin urmare, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei recomandă insistent cetățenilor ruși să ia în considerare aceste riscuri și, dacă este posibil, să se abțină de la călătoriile în R. Moldova”, se arată în comunicatul de presă emis de autoritățile Federației Ruse.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu o reacție la avertizarea Rusiei, menționând că autoritățile aplică legislația națională în mod nediscriminatoriu pentru toți cetățenii străini.

„R. Moldova este o țară sigură pentru vizitatori. Nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Autoritățile R. Moldova aplică legislația națională în mod nediscriminatoriu tuturor cetățenilor străini, inclusiv cetățenilor Federației Ruse, în conformitate cu standardele internaționale și cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului”, comunică MAE.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău respinge tentativele de prezentare eronată a realităților din Republica Moldova și îndeamnă la o informare corectă și responsabilă a publicului.

