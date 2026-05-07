Premierul R. Moldova, reacție la demiterea lui Ilie Bolojan. Alexandru Munteanu: „Suntem siguri că următorul guvern va fi proeuropean”

Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, a reacţionat, joi, la demiterea omologului său român, Ilie Bolojan, prin moţiune de cenzură, afirmând că „într-o democraţie astfel de lucruri se întâmplă” şi exprimând certitudinea că România îşi va continua parcursul european.

El a punctat că „doar în ţări dictatoriale, precum Rusia sau Belarus, poţi prezice rezultatul alegerilor pentru următorii 20 de ani”, potrivit Agerpres.

„România este o ţară foarte apropiată de noi şi suntem siguri că vom fi mai mult decât prieteni, vom fi familie. Trăim într-o democraţie. Doar în ţări dictatoriale, precum Rusia sau Belarus, poţi prezice rezultatul alegerilor pentru următorii 20 de ani. Într-o democraţie, astfel de lucruri se întâmplă. Suntem siguri că România îşi va continua parcursul european şi că următorul guvern va fi proeuropean. Vom continua să lucrăm cu prietenii noştri români. Nu văd nicio problemă”, a afirmat Munteanu, în cadrul unei întrevederi avute cu un grup de jurnalişti străini.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată, marţi, de Parlament.

Editor : Ș.R.