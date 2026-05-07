Live TV

Premierul R. Moldova, reacție la demiterea lui Ilie Bolojan. Alexandru Munteanu: „Suntem siguri că următorul guvern va fi proeuropean”

Data publicării:
Alexandru Munteanu
Alexandru Munteanu, premierul Moldovei. Foto: Profimedia

Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, a reacţionat, joi, la demiterea omologului său român, Ilie Bolojan, prin moţiune de cenzură, afirmând că într-o democraţie astfel de lucruri se întâmplă” şi exprimând certitudinea că România îşi va continua parcursul european.

El a punctat că doar în ţări dictatoriale, precum Rusia sau Belarus, poţi prezice rezultatul alegerilor pentru următorii 20 de ani”, potrivit Agerpres.

România este o ţară foarte apropiată de noi şi suntem siguri că vom fi mai mult decât prieteni, vom fi familie. Trăim într-o democraţie. Doar în ţări dictatoriale, precum Rusia sau Belarus, poţi prezice rezultatul alegerilor pentru următorii 20 de ani. Într-o democraţie, astfel de lucruri se întâmplă. Suntem siguri că România îşi va continua parcursul european şi că următorul guvern va fi proeuropean. Vom continua să lucrăm cu prietenii noştri români. Nu văd nicio problemă, a afirmat Munteanu, în cadrul unei întrevederi avute cu un grup de jurnalişti străini.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată, marţi, de Parlament. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
1
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
2
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Dominic Fritz.
5
Fritz anunță că a fost mandatat să discute cu Bolojan pentru o alianță politică. USR nu...
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost judecător CCR: „A primit un vot de blam”
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit cum a ajuns PNL să se alieze cu PSD, în 2021
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
INSTANT_PNL_DECLARATII catalin predoiu _00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Predoiu: Un partid care are 14% rămâne relevant dacă are poziţia de premier. Prim-vicepreședintele PNL vrea „o consultare mai largă”
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Continuă negocierile informale la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Kelemen Hunor s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Recomandările redacţiei
nicusor si maia
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
Washington,-,Feb,28,2025:,President,Donald,Trump,Speaks,To
„Divorțul MAGA”. Cum dezbină conflictul lui Trump împotriva Iranului...
crop dan suciu -Mediafax Foto
Euro scade ușor după recordurile din ultimele zile. Dan Suciu...
panou guvernul romaniei
Care sunt variantele pentru formarea unui nou guvern și ce își...
Ultimele știri
Aderarea României la OCDE, „cel mai important obiectiv de țară”. Mircea Abrudean: „Nu este negociabil şi este transpartinic”
Virusul de pe nava de croazieră Hondius a ajuns în Europa. O femeie internată la Amsterdam, suspectată de infecţie
Conflict în instanță între Salvamont România și Crucea Roșie. Ce a provocat disputa între serviciile de ajutor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!
Adevărul
Putin ar putea provoca o escaladare a războiului din Ucraina înainte de 9 mai pentru a justifica mobilizarea...
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Un star de reality show a murit într-un accident stupid, într-o vilă din Spania, la o petrecere: "Pereții...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
Pro FM
Claudia Iosif, adevăratul motiv pentru care nu s-a căsătorit cu Dorian Popa. Babs a răbufnit după nunta...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
De ce refuză românii casele self-scan: „Daca scanezi ceva greșit ești pasibil de acuze de furt”
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Cât costă cele mai scumpe cireșe din lume. Au formă de inimă și sunt considerate simbol al luxului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au ales din nou Grecia. Cum au fost surprinși cei doi în Mykonos