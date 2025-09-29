Live TV

Video Protest la Chișinău, după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare: Igor Dodon și Blocul Patriotic nu recunosc victoria PAS

Data publicării:
dodon la protest
Singurul protest anunțat public pentru luni a fost cel organizat de Igor Dodon. Sursa foto: Profimedia Images

Igor Dodon și liderii Blocului Patriotic au organizat luni un miting în fața Parlamentului de la Chișinău, contestând rezultatele scrutinului câștigat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Ei susțin că procesul electoral a fost viciat și au depus contestații la Comisia Electorală Centrală (CEC).

Aproximativ 1.000 de persoane au participat luni, la prânz, la un miting în faţa Parlamentului Republicii Moldova, în semn de protest faţă de rezultatele alegerilor parlamentare de duminică. Membrii și simpatizanții Blocului Patriotic, format din partidele conduse de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, au anunțat că nu recunosc rezultatele scrutinului, după ce formațiunea s-a clasat pe locul doi, cu 24,19% din voturi.

„Aceste alegeri au arătat că PAS iarăși a pierdut în țară. PAS-ul din nou câștigă datorită diasporei. Din partea Blocului Patriotic au fost depuse la CEC zeci de contestații. Acestea urmează să fie examinate de CEC în zilele următoare, iar în funcție de deciziile CEC, vom merge mai departe pe cale legală”, a declarat Igor Dodon la protest. El și-a îndemnat susținătorii „să meargă acasă și să revină la proteste doar dacă îi va chema blocul”.

Protestul a durat mai puţin de o oră și a fost marcat de incidente minore. Liderii pro-ruşi au fost huiduiţi de mai multe persoane aflate în mulţime, iar un bărbat a fost ridicat de poliţişti după ce a strigat „Slavă Ucrainei!”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Mesajul nostru este foarte simplu. Alegerile s-au finalizat. Noi am chemat la calm şi ieri, chemăm la calm şi astăzi. Noi nu am adus provocatori şi nu instigăm pe nimeni. Aţi văzut doi-trei provocatori pe care i-a adus PAS-ul, care sunt tot timpul la toate protestele”, a mai spus Dodon.

Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a răspuns acuzațiilor de fraudă: „Comisia Electorală Centrală apelează către toți concurenții electorali și societate să se apțină de la astfel de declarații. În termen de 48 de ore, rezultatele din circumscripții urmează să fie prezentate la CEC în original. Acestea vor fi sistematizate, se va întocmi raportul conform codului electoral și documentele se vor transmite către Curtea Constituțională, care este instituția care confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor”, a declarat Angelica Caraman.

Potrivit NewsMaker, mai multe persoane au fost mobilizate printr-un chat de pe Telegram pentru a protesta pe 29 septembrie, la ora 12, în centrul Chișinăului. Participanților li s-ar fi promis bani și hrană și au fost îndemnați să ia cu ei încărcătoare și pașapoarte. Poliția a confirmat că deține astfel de informații.

Singurul protest anunțat public pentru luni a fost cel organizat de Igor Dodon. Purtătoarea de cuvânt a Partidului Socialiștilor, Carmena Sterpu, a calificat informațiile privind mobilizarea plătită drept „insinuări” și a spus că formațiunea le „respinge categoric”.

„Acțiunile noastre nu au fost niciodată plătite și nu au fost organizate după principiul „angajării de oameni”, a declarat Carmena Sterpu pentru NewsMaker. Ea a adăugat că PSRM este convins că „cetățenii Republicii Moldova văd adevărul și decid singuri dacă să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile și viitorul țării”. Liderii pro-ruşi prezenţi la miting, Igor Dodon, Vasile Tarlev şi Vlad Bătrâncea, au declarat că procesul electoral de duminică a fost viciat.

Conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare. Luni, la ora 12.30, erau centralizate rezultatele din 99,91% din secţiile de votare (2.272 din totalul de 2.274).

PAS, aflat la guvernare, a obţinut 50,16% din voturi, Blocul Patriotic – 24,19%, Blocul Electoral „Alternativa” condus de Ion Ceban – 7,97%, Partidul Nostru al lui Renato Usatîi – 6,20%, iar Partidul Politic Democraţia Acasă – 5,62%. Restul competitorilor nu au trecut pragul electoral.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025. Partidul pro-european al Maiei Sandu obține...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
femeie cu un colet in fata
3
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Criză carburant
5
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Digi Sport
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Hacker
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o...
copil pe un pat de spital
Încă un copil infectat cu bacterii la spitalul din Iași a murit. El...
Dmitri Peskov
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionuț Dumitru: Dacă cetățenii nu vor vedea că banii lor sunt folosiți...
Ultimele știri
Ce spune Kremlinul despre rachetele Tomahawk pe care SUA le-ar putea livra Ucrainei
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut sau nu frontiera nu e o problemă
Elicopter rusesc Mi-8 de 10 milioane de dolari, distrus de ucraineni cu o dronă de 500 de dolari
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alegeri rep moldova
Dorin Recean și Igor Grosu, primele reacții după victoria partidului Maiei Sandu: „Nu doar PAS a câștigat – a câștigat Moldova”
volodimir zelenski da mana cu maia sandu
„Rusia pierde”. Volodimir Zelenski a sunat-o pe Maia Sandu, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare
nicusor dan maia sandu
Nicușor Dan laudă curajul moldovenilor, după victoria Maiei Sandu în alegerile parlamentare: „Ați scris o pagină de istorie”
Congress of the opposition Moldovan bloc "Pobeda" in the Moscow concert hall.
Oligarhul moldovean Ilan Șor s-a plâns la televiziunea publică din Rusia că alegerile din Moldova au fost fraudate
Maia Sandu și Ursula von der Leyen
„Viitorul R. Moldova este în Europa!” Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni pentru victoria partidului Maiei Sandu
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiice sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
Cum se calculează pensia minimă garantată. Diferența dintre pensia contributivă și indemnizația socială
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să...
Pro FM
Două rochii de mireasă, superstaruri ca invitați și o iubire de poveste. Culisele nunții Selenei Gomez cu...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
OFICIAL Nu s-au găsit bani pentru creșterile de pensie. Pensionarii pierd 1.900.000.000€ într-o zi
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Selena Gomez și Benny Blanco, nuntă de poveste în California. Vezi imaginile care au cucerit internetul