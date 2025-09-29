Igor Dodon și liderii Blocului Patriotic au organizat luni un miting în fața Parlamentului de la Chișinău, contestând rezultatele scrutinului câștigat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Ei susțin că procesul electoral a fost viciat și au depus contestații la Comisia Electorală Centrală (CEC).

Aproximativ 1.000 de persoane au participat luni, la prânz, la un miting în faţa Parlamentului Republicii Moldova, în semn de protest faţă de rezultatele alegerilor parlamentare de duminică. Membrii și simpatizanții Blocului Patriotic, format din partidele conduse de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, au anunțat că nu recunosc rezultatele scrutinului, după ce formațiunea s-a clasat pe locul doi, cu 24,19% din voturi.

„Aceste alegeri au arătat că PAS iarăși a pierdut în țară. PAS-ul din nou câștigă datorită diasporei. Din partea Blocului Patriotic au fost depuse la CEC zeci de contestații. Acestea urmează să fie examinate de CEC în zilele următoare, iar în funcție de deciziile CEC, vom merge mai departe pe cale legală”, a declarat Igor Dodon la protest. El și-a îndemnat susținătorii „să meargă acasă și să revină la proteste doar dacă îi va chema blocul”.

Protestul a durat mai puţin de o oră și a fost marcat de incidente minore. Liderii pro-ruşi au fost huiduiţi de mai multe persoane aflate în mulţime, iar un bărbat a fost ridicat de poliţişti după ce a strigat „Slavă Ucrainei!”.

„Mesajul nostru este foarte simplu. Alegerile s-au finalizat. Noi am chemat la calm şi ieri, chemăm la calm şi astăzi. Noi nu am adus provocatori şi nu instigăm pe nimeni. Aţi văzut doi-trei provocatori pe care i-a adus PAS-ul, care sunt tot timpul la toate protestele”, a mai spus Dodon.

Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a răspuns acuzațiilor de fraudă: „Comisia Electorală Centrală apelează către toți concurenții electorali și societate să se apțină de la astfel de declarații. În termen de 48 de ore, rezultatele din circumscripții urmează să fie prezentate la CEC în original. Acestea vor fi sistematizate, se va întocmi raportul conform codului electoral și documentele se vor transmite către Curtea Constituțională, care este instituția care confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor”, a declarat Angelica Caraman.

Potrivit NewsMaker, mai multe persoane au fost mobilizate printr-un chat de pe Telegram pentru a protesta pe 29 septembrie, la ora 12, în centrul Chișinăului. Participanților li s-ar fi promis bani și hrană și au fost îndemnați să ia cu ei încărcătoare și pașapoarte. Poliția a confirmat că deține astfel de informații.

Singurul protest anunțat public pentru luni a fost cel organizat de Igor Dodon. Purtătoarea de cuvânt a Partidului Socialiștilor, Carmena Sterpu, a calificat informațiile privind mobilizarea plătită drept „insinuări” și a spus că formațiunea le „respinge categoric”.

„Acțiunile noastre nu au fost niciodată plătite și nu au fost organizate după principiul „angajării de oameni”, a declarat Carmena Sterpu pentru NewsMaker. Ea a adăugat că PSRM este convins că „cetățenii Republicii Moldova văd adevărul și decid singuri dacă să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile și viitorul țării”. Liderii pro-ruşi prezenţi la miting, Igor Dodon, Vasile Tarlev şi Vlad Bătrâncea, au declarat că procesul electoral de duminică a fost viciat.

Conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare. Luni, la ora 12.30, erau centralizate rezultatele din 99,91% din secţiile de votare (2.272 din totalul de 2.274).

PAS, aflat la guvernare, a obţinut 50,16% din voturi, Blocul Patriotic – 24,19%, Blocul Electoral „Alternativa” condus de Ion Ceban – 7,97%, Partidul Nostru al lui Renato Usatîi – 6,20%, iar Partidul Politic Democraţia Acasă – 5,62%. Restul competitorilor nu au trecut pragul electoral.

