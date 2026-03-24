Live TV

Republica Moldova institutie stare de urgență în sectorul energetic, anunță într-o ședință de urgență Executivul de la Chișinău

Data publicării:
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

În Republica Moldova ar urma să fie instituită stare de urgență în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026.

Decizia a fost aprobată marți, 24 martie, în ședința Cabinetului de miniștri, după ce linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești a fost deconectată în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei.

Propunerea Guvernului urmează să fie examinată de Parlament, care se convoacă în ședință la ora 17:00.

„Decizia este fundamentată pe analiza riscurilor de necesitate a unor intervenții urgente pentru protejarea infrastructurii critice și mobilizarea resurselor suplimentare. Din momentul incidentului, produs pe 23 martie, ora 19:15, operatorul de transport „Moldelectrica” a activat imediat protocoalele de siguranță. Au fost efectuate încercări de reconectare a liniei, însă acestea n-au avut succes. Defecțiunile tehnice identificate pe teritoriul Ucrainei la elementele de susținere a conductoarelor indică un scurt circuit sever care necesită intervenții specializate. Trebuie să subliniem gravitatea situației: linia Isaccea-Vulcănești este principala arteră de import din sistem în rețeaua europeană, care coordonează operatorii sistemelor de transport al energiei electrice din Europa. Aceasta asigură în mod normal între 60 și 70% din consumul malului drept al Republicii Moldova (…)”, a declarat Sergiu Diaconu, directorul Centrul ui Național de Management al Crizelor (CNMC) în ședința Guvernului de la Chișinău

Starea de urgență permite statului să acționeze „rapid și coordonat, cu scopul de a limita efectele crizei, de a proteja viața, sănătatea și siguranța oamenilor și de a asigura continuitatea serviciilor vitale”, susțin reprezentanții Guvernului.

În cazul respectiv, aceasta:

  • Va asigura posibilitatea intervențiilor rapide pentru alimentarea cu energie în situațiile în care apar limitări sau deconectări, limitând efectele asupra consumatorilor;
  • Facilitează alocarea resurselor necesare pentru refacerea rapidă a porțiunii afectate din linia electrică Isaccea-Vulcănești aflate în responsabilitatea autorităților noastre;
  • Reduce termenul pentru ajustarea tarifară de la 14 la 7 zile, prevenind penuria de motorină care ar putea afecta alimentarea generatoarelor și funcționarea serviciilor esențiale.
  • În context, Guvernul îndeamnă cetățenii să folosească energia electrică responsabil:
  1. Folosiți energia electrică cu grijă, în special în orele de vârf;
  2. Evitați utilizarea simultană a aparatelor de consum energetic mare;
  3. Încărcați din timp telefoanele și dispozitivele de bază;
  4. Asigurați-vă că aveți surse alternative de iluminat;
  5. Evitați folosirea ascensoarelor în cazul fluctuațiilor de tensiune;
  6. Urmăriți informațiile oficiale plasate de autorități;

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

