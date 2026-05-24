Forţele ruse au lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac combinat de amploare cu rachete şi drone asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare, lovind clădiri rezidenţiale şi alte infrastructuri din capitală. Cel puţin o persoană a murit şi alte 16 au fost rănite în urma atacului, au raportat oficialii.

Jurnaliştii Kyiv Independent aflaţi la faţa locului au relatat că au auzit ceea ce au descris ca fiind o serie masivă de lovituri cu rachete asupra capitalei Ucrainei în jurul orei 1:00, ora locală, şi apoi din nou de mai multe ori între orele 3:00 şi 4:00, notează News.ro.

Au fost emise alerte de raid aerian pentru toate regiunile ţării, întrucât Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că zeci de rachete şi sute de drone au fost semnalate zburând spre capitală în jurul orei 00:30, ora locală.

La scurt timp după aceea, Forţele Aeriene au emis avertismente cu privire la o posibilă lansare de către Rusia a unei rachete balistice cu rază medie de acţiune de tip Oreşnik îndreptată spre Ucraina la ora 00:55, deşi Kyiv Independent nu poate verifica imediat dacă arma a fost utilizată în atac.

Timur Tkachenko, şeful administraţiei militare a oraşului Kiev, a raportat pagube la mai multe locuri de impact din oraş, inclusiv în districtele Obolonski, Şevcenkivski, Holosiivski, Solomianski, Desnianski, Pecherski, Darniţkii, Dniprovski şi Podil din Kiev.

Oficialii au declarat că cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte 13 au fost rănite în oraş, şapte victime fiind spitalizate în Kiev. Trei persoane au fost rănite şi în regiunea Kiev, a raportat guvernatorul regional Mikola Kalaşnik.

Rapoartele iniţiale indică, de asemenea, că există persoane blocate într-un adăpost antiaerian din districtul Şevcenkivski.

Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat că au fost semnalate atacuri ruseşti asupra unor clădiri rezidenţiale de 9 şi 24 de etaje, precum şi asupra unui centru de afaceri din cartierul Şevcenkivski. De asemenea, s-au observat fragmente de rachete căzând în apropierea unei zone „nerezidenţiale” şi pe terenul unei şcoli din zonă.

De asemenea, resturi au lovit acoperişul unei clădiri înalte din districtul Darnişki, în timp ce locuinţe au fost avariate în districtele Solomianski şi Dniprovski, a spus Tkachenko.

Două clădiri rezidenţiale din districtul Obolonskyi au raportat, de asemenea, pagube după ce au fost lovite de proiectile ruseşti.

Printre alte pagube aduse infrastructurii din Kiev, rachetele şi dronele ruseşti au lovit o clădire de supermarket, un cămin, un garaj şi mai multe depozite din diferite cartiere ale oraşului.

În regiunea Kiev, proiectilele ruseşti au lovit localităţile Fastiv, Bucea, Brovaryi Bila Tserkva, Vishhorod şi Borispil, lovind clădiri rezidenţiale, locuinţe, garaje, clădiri de utilităţi şi un depozit.

În alte părţi ale Ucrainei, au fost auzite explozii şi în oraşele Cerkasi şi Kropivnitski, precum şi în regiunea Hmelniţki, în timpul atacului, a raportat postul public de televiziune Suspilne.

Cel mai recent atac survine la câteva ore după ce preşedintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregăteşte un asalt mai amplu pe teritoriul ţării, inclusiv posibila utilizare a rachetei sale cu rază medie de acţiune Oreshnik împotriva Ucrainei.

Rusia a folosit pentru prima dată o rachetă Oreşnik împotriva Ucrainei în noiembrie 2024, într-un atac asupra oraşului Dnipro. Racheta a fost folosită cel mai recent într-un atac asupra regiunii vestice Lvov, pe 9 ianuarie.

Ambasada SUA la Kiev a emis o avertizare similară „privind un potenţial atac aerian semnificativ” care ar putea avea loc într-un interval de 24 de ore. Avertismentul ambasadei nu a specificat ce tip de arme ar putea fi utilizate.

Mai devreme în noapte, atacurile ruseşti au rănit civili în sudul şi estul Ucrainei, inclusiv în regiunile Odesa şi Harkiv. De asemenea, s-au auzit explozii la Kiev, în timp ce dronele ruseşti au ţintit capitala, potrivit lui Tkachenko.

