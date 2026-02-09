Live TV

NATO ar putea lansa în curând misiunea „Santinela Artică”. Alianța vrea să-și întărească prezența în Nord

Data publicării:
groenlanda santinela artica nato
NATO ar urma să lanseze misiunea Arctic Sentry în zilele următoare. Foto: Getty Images
Din articol
Planificare accelerată după discuțiile Trump–Rutte

NATO ar urma să lanseze misiunea Arctic Sentry (Santinela Arctică) în zilele următoare, care ar putea consolida supravegherea şi resursele militare din Arctica, au declarat cinci surse pentru Reuters, în urma tensiunilor dintre preşedintele american Donald Trump şi aliaţii europeni cu privire la Groenlanda.

Lansarea misiunii Arctic Sentry ar putea avea loc chiar în această săptămână, când miniştrii apărării din ţările membre NATO se vor reuni la Bruxelles, au declarat trei diplomaţi europeni, un oficial militar şi o persoană familiarizată cu situaţia, relatează Reuters preluată de Agerpres.

Operaţiunea Arctic Sentry ar putea implica exerciţii militare, supraveghere sporită, nave suplimentare şi mijloace aeriene, inclusiv drone, au declarat diplomaţii.

Cu toate acestea, oficialii au declarat că misiunea se va concentra probabil pe utilizarea mai eficientă a resurselor NATO în regiune, decât pe desfăşurarea unui număr mare de forţe noi.

Citește și: Ministrul german al Apărării dă detalii despre cum ar putea arăta o misiune a europenilor în Groenlanda

Misiunea „face parte din eforturile Alianţei de a consolida în continuare descurajarea şi apărarea noastră în regiune, în special având în vedere activitatea militară a Rusiei şi interesul tot mai mare al Chinei pentru Nordul Îndepărtat”, a declarat un oficial NATO pentru Reuters într-un e-mail.

Se aşteaptă ca misiunea să fie operaţională în curând, a declarat oficialul.

Planificare accelerată după discuțiile Trump–Rutte

NATO a anunţat săptămâna trecută că a început planificarea misiunii, în urma discuţiilor de la Davos între Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, care au atenuat tensiunile grave legate de dorinţa lui Trump de a achiziţiona Groenlanda, teritoriu autonom danez.

Oficialii au declarat că nu a fost luată nicio decizie finală şi că se lucrează încă la opţiuni.

Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus Grynkewich, a declarat însă luni că planificarea operaţiunii se află în „stadiile finale”.

Citește și: „Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza

În timpul unei vizite la Luxemburg, Grynkewich a declarat că va primi marţi o informare privind planificarea misiunii de la Comandamentul Forţelor Întrunite al NATO din Norfolk, Virginia.

„Dacă informarea merge bine… am putea avea ceva ce putem anunţa mai târziu în această săptămână despre cum vom merge mai departe în această privinţă”, le-a declarat el jurnaliştilor.

