„Ne îndreptăm spre o pace rușinoasă”. Bloggeri pro-Kremlin: armata lui Putin „e sortită înfrângerii”, după loviturile ucrainene

Loviturile ucrainene asupra infrastructurii petroliere și a industriei de apărare din interiorul Rusiei încep să producă efecte vizibile, inclusiv economice, iar unii dintre cei mai vocali susținători ai războiului de la Moscova admit că situația se deteriorează, scrie Kyiv Post. Bloggerii pro-război avertizează că pierderile tot mai mari și incapacitatea de a contracara atacurile cu drone ar putea împinge Rusia către ceea ce ei numesc o „pace rușinoasă”.

„Sortiți înfrângerii” fără soluții rapide

În cea mai recentă evaluare, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) relatează că un comentator militar rus proeminent a declarat că puterea economică a Occidentului – care susține Ucraina – este „de ordinul magnitudinilor” peste cea a Rusiei și că acest lucru începe să se resimtă pe câmpul de luptă, în special prin atacuri de amploare cu drone, care implică sute de vehicule aeriene fără pilot (UAV).

Bloggerul militar a avertizat că astfel de atacuri sunt susceptibile să se intensifice și a susținut că Rusia nu are capacitatea industrială de a produce suficiente rachete interceptoare pentru a le contracara, ceea ce o lasă „sortită înfrângerii” dacă nu „rezolvă urgent problema încheierii războiului”.

Potrivit acestuia, Rusia are două opțiuni clare: să accepte o „pace rușinoasă” sau să încerce o ofensivă strategică decisivă – lucru pe care sugerează că Kremlinul nu este pregătit politic să îl facă.

Aceste evaluări vin în contextul unui val de lovituri ucrainene reușite care vizează infrastructura petrolieră a Rusiei din Marea Baltică, cu efecte economice deja vizibile.

Citește și: „Continuăm să vă vânăm”. Lovitură majoră pentru Rusia: Ucraina a distrus un lansator S-400 de sute de milioane de dolari

Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat luni, 30 martie, că atacurile asupra porturilor rusești de la Marea Baltică, în curs din 24 martie, au oprit o parte semnificativă a exporturilor de petrol, inclusiv transporturile din Primorsk, cel mai mare terminal de export de țiței din această zonă.

În ultima săptămână, forțele ucrainene au vizat în mod repetat obiective cheie, inclusiv rezervoare de stocare a petrolului de la rafinăria Kinef din Kirishi, infrastructura terminalului Ust-Luga al Novatek și terminalul petrolier Transneft din Primorsk. De asemenea, loviturile ucrainene au avariat un spărgător de gheață de patrulare din clasa Project 23550 (Purga), aflat la șantierul naval din Vyborg.

Potrivit ISW, bloggerii ruși pro-război încep să recunoască și probleme mai largi de pe câmpul de luptă.

Un astfel de blogger a afirmat că forțele ruse sunt puțin probabil să inverseze situația actuală nefavorabilă în lunile următoare, susținând că contraatacurile ucrainene au perturbat planurile ofensive ale Moscovei pentru anul 2026.

Oficialii ruși de rang înalt transmit, la rândul lor, obiective mai limitate. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, Alexei Jhuravliov, a declarat că bătălia pentru Kostyantynivka (regiunea Donețk) nu a fost decisivă și a sugerat că Rusia ar trebui să se concentreze pe capturarea Sloviansk și Kramatorsk.

Comentatorii ruși au evidențiat, de asemenea, eficiența tot mai mare a Ucrainei în campania de interdicție aeriană pe câmpul de luptă la distanță medie (BAI), care perturbă logistica la zeci de kilometri în spatele liniei frontului.

Citește și: Un blogger rus pro-Kremlin avertizează că Rusia se află în fața unui nou februarie 1917. „Se întâmplă ceva rău”

Aceștia au indicat probleme persistente ale Rusiei, inclusiv dificultăți de comunicații după restricționarea accesului la Starlink și lipsa sistemelor de război electronic.

Un blogger militar a declarat că forțele ucrainene „depășesc” acum trupele ruse în adaptarea tehnologică, recunoscând eficiența dronelor interceptoare ucrainene și criticând reacția lentă a Rusiei la evoluția războiului cu drone.

El a avertizat că Rusia nu poate obține o străpungere și nici măcar să mențină pozițiile actuale bazându-se doar pe efectivele umane.

Aceste critici apar în contextul în care Kremlinul și-a intensificat eforturile de a controla mai strict spațiul informațional pro-război, pe fondul nemulțumirilor în creștere.

Între timp, loviturile Ucrainei asupra bazei industriale de apărare a Rusiei par să se extindă.

Drone ucrainene au lovit uzina Atlant Aero din Taganrog, avariind ateliere de producție implicate în fabricarea dronelor de atac și recunoaștere. Atacurile au afectat, potrivit informațiilor, și facilități ale uzinei aeronautice Beriev, care deservește bombardiere strategice Tu-95 și aeronave de avertizare timpurie și control aerian A-50 (AEW&C).

Oficiali locali, inclusiv guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, au confirmat pagube la obiective industriale din Taganrog.

În regiunea Samara, guvernatorul Viaceslav Fedoriscev a declarat că forțele ucrainene au lovit o instalație industrială din Toliatti. Imagini geolocalizate au arătat un incendiu la combinatul chimic KuibyshevAzot, o țintă vizată de mai multe ori în cursul lunii martie.

Putin cere bani pentru continuarea războiului

Liderul rus Vladimir Putin a avut, pe 26 martie, o întâlnire cu ușile închise cu oligarhi, cărora le-a cerut să „arunce bani” în războiul Rusiei din Ucraina, potrivit publicației independente The Bell.

Citând surse anonime, publicația a relatat că Putin a transmis clar că Kremlinul nu intenționează să încheie războiul.

„Au spus că vom lupta... Vom ajunge la granițele Donbasului”, au declarat surse familiarizate cu discuțiile.

Putin le-a cerut oligarhilor să facă „contribuții voluntare”. Cel puțin doi dintre aceștia ar fi acceptat. Miliardarul Suleiman Kerimov ar fi promis 100 de miliarde de ruble (1,2 miliarde de dolari), iar un alt oligarh o sumă semnificativă, neprecizată.

Anterior, fostul ambasador al SUA în Ucraina, John E. Herbst, a declarat pentru Kyiv Post că „Putin vrea ca luptele să continue”.

El a amintit că Moscova a respins mai multe propuneri de pace acceptate de Ucraina și de președintele Volodimir Zelenski, încercând în același timp să creeze o ruptură între Kiev și Washington.

Potrivit lui Herbst, Kremlinul încearcă acum să oprească schimbul de informații al SUA și livrările de arme către Ucraina, în timp ce îl flatează public pe președintele american Donald Trump.

Herbst a adăugat că ar fi „surprins” dacă Rusia nu ar fi oferit să oprească schimbul de informații cu Iranul în schimbul reducerii sprijinului SUA pentru Ucraina.

„Războiul lui [Putin] nu merge foarte bine… și a plătit un preț mare pentru invazia de amploare”, a spus Herbst, adăugând că Ucraina rămâne principala preocupare de securitate națională pentru Putin.

Citește și: Putin a pus ochii pe banii de pensii ai rușilor, pe fondul costurilor războiului. El a mai aplicat o dată schema

